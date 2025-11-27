Magistrados adhieren al paro y movilización convocados por la Intergremial

- espacio publicitario -

La Asociación de Magistrados del Uruguay aprobó este miércoles una nueva moción durante una Asamblea Extraordinaria celebrada el 26 de noviembre de 2025. El gremio resolvió intensificar las medidas que ya habían sido votadas en la instancia anterior y, además, decidió adherir al paro y movilización convocados por la Intergremial para mañana, en defensa de sus reivindicaciones.

La resolución establece que la adhesión se realizará con guardia gremial, garantizando así la cobertura mínima necesaria para no afectar el funcionamiento esencial del sistema judicial, al tiempo que se mantiene la protesta organizada por los distintos colectivos que integran la Intergremial.

El comunicado expresa que la medida se enmarca en un proceso de reclamos que los magistrados vienen sosteniendo desde hace meses, y que incluye planteos vinculados a las condiciones de trabajo, la defensa de la independencia técnica y presupuestal del Poder Judicial y la necesidad de atender demandas históricas del sector.

- espacio publicitario -

Con esta decisión, la Asociación de Magistrados suma su apoyo a la jornada de movilización, reforzando la presión gremial en un contexto de creciente tensión con las autoridades nacionales. El paro y la concentración prevista para mañana cuentan así con la participación confirmada de uno de los gremios más relevantes del sistema de justicia del país.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/10po