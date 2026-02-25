Madre de Bruno Bellacci: “Mi guerrero pasó a sala”

La madre de Bruno confirmó que su hijo pasó a sala tras estar internado y agradeció las oraciones y el acompañamiento recibido.

Bruno Bellacci / Juventus / Fotografía: Facebook de Ana Laura Ferreira, mamá de Bruno.

A través de redes sociales, una madre informó que su hijo, Bruno, fue trasladado a sala luego de permanecer internado. “Mi guerrero pasó a sala. Gracias a Dios”, escribió al compartir la noticia.

En el mismo mensaje, agradeció el apoyo recibido durante los días previos. “No tengo palabras para agradecer a cada uno de ustedes, sus oraciones, todo. Muy agradecida por su apoyo y cariño”, expresó.

La recuperación de Bruno Bellacci Ferreira avanza y, por primera vez en varios días, las noticias invitan al alivio. El último parte médico, compartido por su madre, confirmó una evolución favorable dentro de un proceso que sigue siendo monitoreado minuto a minuto.

“Muy buenas noticias, gracias a Dios”, comienza el mensaje que llevó tranquilidad a familiares, amigos y a todos los que siguen de cerca su estado de salud. En las últimas horas le retiraron la máscara de oxígeno, aunque permanecerá bajo observación durante 24 horas más como parte del protocolo. Se trata de un paso significativo en un cuadro que todavía requiere cuidados intensivos y seguimiento permanente.

Bruno ya pidió agua, tanto anoche como hoy, y logró ingerir una pequeña porción de gelatina. Son avances graduales, pero alentadores. El equipo médico continúa controlando el funcionamiento del sistema digestivo y evaluando cada respuesta de su organismo.

La próxima etapa del proceso apunta a la rehabilitación inicial: comenzar a sentarlo, ayudarlo a ponerse de pie y evaluar el equilibrio y otros movimientos básicos. “Está en un estado intermedio. Igualmente hay que esperar”, explicó su madre, dejando en claro que la evolución es positiva, aunque lenta y bajo estricta supervisión. El neurocirujano lo controla diariamente y mantendrá ese seguimiento hasta que considere oportuno modificar las indicaciones.

En paralelo, el técnico de Juventus también se refirió a la situación y aportó un mensaje de optimismo: “Está progresando muy bien, por suerte. La verdad que muy bien. Lo pasaron a sala. Está muy cuidado, vigilado. Está todo lento, pero todo bien por suerte”. Sus palabras reforzaron la sensación de que el proceso avanza en la dirección correcta.

Mientras tanto, la familia atraviesa este momento con gratitud y emoción. “No nos da la vida para seguir agradeciéndole a cada uno de ustedes”, expresó la madre, en nombre propio, de su esposo y de Ramiro. El acompañamiento y las muestras de afecto se multiplican, sosteniendo la esperanza en una recuperación que, paso a paso, empieza a consolidarse.

