Luis Núñez representará a Salto en una competencia internacional de pizza en Brasil

Luis Nuñez competirá en el certamen Panamericano de Pizza en Brasil como parte de una selección argentina

“Somos siete pizzeros y salimos en un motorhome desde el Obelisco. A mí me levantan en Concordia y de ahí seguimos todos juntos rumbo a San Pablo”

El reconocido pizzero salteño Luis Núñez vuelve a representar a la región en una competencia de alto nivel internacional. En esta oportunidad, participará en el Panamericano que se desarrollará en San Pablo, Brasil, donde medirá su talento frente a decenas de especialistas de distintos países, con jurados de Argentina, Brasil y Estados Unidos.

Serà los dias 2 y 3 de Marzo y en esta oportunidad contará con el apoyo institucional del Gobierno de Salto.

La invitación llegó de manera inesperada y cargada de simbolismo, según contó Nuñez a EL PUEBLO.

“En Argentina se armó como una selección y me eligieron a mí en Uruguay. Me llamaron para ver si quería integrar el equipo. Voy como un seleccionado argentino”, contó Nuñez, destacando el reconocimiento que implica haber sido convocado entre tantos profesionales del rubro.

La travesía hacia Brasil será tan particular como el evento mismo. El equipo partirá desde Buenos Aires en una caravana que saldrá desde el Obelisco. “Somos siete pizzeros y salimos en un motorhome desde el Obelisco. A mí me levantan en Concordia, que les queda de pasada, y de ahí seguimos todos juntos rumbo a San Pablo”, relató con entusiasmo.

Una competencia de alto nivel y variedad

El certamen evaluará a los participantes en tres estilos bien definidos, cada uno con sus propias exigencias técnicas y culturales. “Son tres pizzas, una brasilera que es la calabresa clásica, una argentina, que va a ser la fugazzeta y después la pizza neoyorquina, que es la de pepperoni grande”, explicó Nuñez.

La competencia contará con una importante cantidad de participantes. “No tengo el número exacto, pero generalmente son entre 70 y 80. En el último Sudamericano fueron más de 100”, señaló, dando cuenta del alto nivel de exigencia que caracteriza estos encuentros.

Una carrera llena de logros

Luis Nuñez no es nuevo en este tipo de desafíos. Su trayectoria incluye participaciones destacadas en torneos panamericanos, sudamericanos y mundiales. “Este es mi segundo Panamericano. Tengo dos Sudamericanos y un Mundial, y por suerte en todos he conseguido logros”, recordó.

Entre sus principales resultados se destacan un tercer puesto en un campeonato mundial, podios en competencias sudamericanas y el Golden Chef obtenido el año pasado en Punta del Este. “La verdad que me ha ido bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta los pocos apoyos que he tenido”, afirmó con sinceridad.

Apoyos y preparación

En esta nueva etapa Nuñez contará con algunos respaldos clave. “Tengo el apoyo del Molino Santa Fe, que siempre me da una mano y por primera vez la Intendencia también me va a brindar un apoyo”, destacó, valorando el acompañamiento institucional.

EL PUEBLO consultó al Director de Desarrollo Social Facundo Marziotte sobre el apoyo que se estará brindando a Nuñez. Al respecto indicó que de su parte se estará gestionando algún aporte para la participación en la mencionada instancia gastronómica.

Comentó que recibió en una reunión al concursante salteño que lo puso al tanto sobre el Panamericano y otras competencias de las que ha participado, planteando la solicitud de apoyo y sumado a que es el unico uruguayo que estará participando y representando a Salto.

La preparación es un aspecto fundamental para competir a este nivel. “A medida que uno va teniendo experiencia ya sabe cómo son los campeonatos, pero igual hay que ajustar todo, los porcentajes, las harinas, los ingredientes y los tiempos, porque no todas las pizzas son iguales”, explicó.

Con trabajo, constancia y pasión, Luis Nuñez vuelve a llevar el nombre de Salto a una vidriera internacional, demostrando que el talento local puede competir de igual a igual en los escenarios más exigentes de la gastronomía mundial.

