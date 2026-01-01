Luis Manfredi: “El productor ya hizo todo porteras adentro, ahora hay que mejorar la competitividad del país”

En la víspera del cierre de un año particularmente dinámico, la Asociación Agropecuaria de Salto realizó un balance del ejercicio 2025, un período marcado por importantes cambios a nivel nacional y departamental, variaciones de precios y una agenda gremial intensa.

En diálogo con Actualidad Agropecuaria, el presidente de la institución, Ing. Agr. Luis Manfredi, destacó que “años iguales no existen” y que el 2025 presentó múltiples desafíos, desde el cambio de gobierno nacional y departamental, hasta un escenario económico con realidades muy diferentes entre la primera y la segunda mitad del año.

Un año de contrastes y preocupación por la competitividad

Manfredi señaló que el actual nivel de precios “está encubriendo otros problemas estructurales”, como el tipo de cambio y la inflación en dólares, advirtiendo que estas situaciones ya están teniendo consecuencias visibles, como el cierre de empresas y el aumento de la conflictividad en sectores clave.

En ese sentido, expresó preocupación por los conflictos en la industria láctea y en el puerto de la capital, remarcando que “cuando el puerto se cierra, automáticamente se afecta toda la cadena”, desde los frigoríficos hasta los productores, comprometiendo la cadena de pagos y la credibilidad del país frente a inversores y mercados internacionales.

Si bien valoró el trabajo del gobierno en la apertura de mercados, Manfredi fue claro al señalar que “no vemos la misma celeridad para actuar en otros problemas que impactan de lleno en la producción”.

Desde el punto de vista productivo, el presidente de la Agropecuaria Salteña subrayó el buen desempeño de la primavera en el norte del país, con campos verdes y abundante disponibilidad forrajera, favorecida por lluvias oportunas, especialmente en la franja litoral.

No obstante, advirtió que el productor ya ha hecho “todo lo posible porteras adentro” para mejorar la eficiencia, tanto en agricultura como en ganadería, y que hoy el gran desafío pasa por reducir costos estructurales y mejorar la competitividad sistémica del país.

Un 2026 histórico para la gremial salteña

Mirando hacia adelante, Manfredi destacó que el 2026 será un año particularmente importante para la Asociación Agropecuaria de Salto, que celebrará sus 125 años de historia y será anfitriona de eventos de relevancia nacional e internacional.

Entre ellos, confirmó la realización del Congreso de la Federación Rural, la recepción del Congreso de Intendentes, un simposio internacional vinculado a problemáticas sanitarias de interés regional y diversas actividades técnicas y productivas.

Además, anunció la segunda exposición anual de razas sintéticas, una muestra ovina en junio y nuevas ediciones de reconocimientos como el Paspalum de Oro, junto al permanente trabajo de organización de la Expo Salto, la máxima fiesta ganadera y popular del departamento.

Finalmente, el presidente de la Asociación Agropecuaria de Salto agradeció el acompañamiento durante todo el año y transmitió un mensaje de optimismo y compromiso de cara al futuro, apostando a un 2026 con trabajo conjunto, diálogo y defensa permanente del sector productivo.

