Luis Enrique Zuliani proyecta un quinquenio de obras clave

Belén inicia un nuevo período de gestión con grandes obras, planificación y foco en el desarrollo local

“El que no conoce Belén y viene, se enamora del pueblo. Es un lugar muy lindo, sobre el lago”

Con un Consejo Municipal renovado y tras haber sido reelecto como alcalde, Luis Enrique Zuliani inició una nueva etapa de gestión en Belén marcada por importantes desafíos, pero también por proyectos de gran impacto para la comunidad.

En diálogo con EL PUEBLO el jerarca repasó las principales líneas de trabajo del municipio, las obras en marcha y las proyecciones para este quinquenio.

Entre ellos se destacan la construcción de una piscina pública, la finalización del nuevo acceso a la localidad, mejoras en infraestructura vial y pluviales, además de acciones para fortalecer el turismo y generar empleo local.

“Arrancamos una nueva gestión con muchos desafíos por delante y con muchos proyectos como Consejo Municipal”, expresó Zuliani, señalando que uno de los primeros pasos es la conformación del POA 2026, la Planificación Operativa Anual del municipio que sufrió demoras debido al cambio de gobierno a nivel nacional y departamental. “En todos los municipios pasó lo mismo, recién ahora estamos pudiendo avanzar en esta planificación”, explicó.

Una piscina que marcará un antes y un después

Entre los proyectos más ambiciosos para este quinquenio, el alcalde destacó la construcción de una piscina pública, una obra anunciada también por el gobierno departamental y largamente reclamada por la población. “Es un proyecto bastante grande para Belén, muy solicitado por la gente, y creemos que va a marcar un antes y un después en nuestro pueblo”, afirmó.

La piscina se perfila no solo como un espacio recreativo y social, sino también como un elemento clave para fortalecer la oferta turística y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Inversiones sostenidas en la costanera

Zuliani recordó que desde el período anterior el municipio viene trabajando de forma sostenida en la costanera de Belén con inversiones importantes y una planificación gradual. “La idea es ir dejándola cada vez más linda, tanto para los turistas que nos visitan como para la gente del pueblo que la disfruta todos los días”, indicó.

Esta apuesta busca consolidar a Belén como un destino atractivo, aprovechando su entorno natural y su ubicación privilegiada sobre el lago.

El nuevo acceso a Belén

Una de las obras más relevantes que se encuentran en su etapa final es el nuevo acceso a Belén, una intervención de gran magnitud «y muy esperada por la comunidad». Se trata de 11 kilómetros de acceso completamente hechos a nuevo, desde Ruta 3 hasta la zona de Los Pueblos.

“Esperamos que para el mes de marzo podamos estar inaugurando esta obra, que es importantísima para nuestro pueblo y muy demandada por la gente”, señaló el alcalde.

El proyecto incluye, además, una senda peatonal y ciclovía, pensada tanto para quienes realizan actividad física como para los vecinos que viven sobre el acceso, incluyendo los complejos de Mevir. “La idea es que puedan transitar con mayor seguridad”, explicó.

A esto se suman unas 30 cuadras de asfalto interno y una solución integral de pluviales en calle Lavalleja, una problemática histórica que generaba inundaciones y complicaciones a varias familias del barrio. “Era un pedido viejo de la gente y hoy estamos llevando adelante una obra de pluviales que va a mejorar muchísimo la calidad de vida”, destacó.

Zuliani subrayó la importancia del buen vínculo con el gobierno departamental para poder concretar estas obras. “Tener un buen relacionamiento es fundamental para los municipios, para poder planificar y estandarizar las inversiones”, afirmó.

Empleo y realidad social: un desafío permanente

En materia social, el alcalde reconoció que el empleo es uno de los principales desafíos de Belén. “Es un pueblo dormitorio decimos nosotros porque la gente trabaja afuera y viene a dormir a su casa”, explicó. La zafralidad marca fuertemente la realidad local, «durante la zafra hay trabajo, pero al finalizar muchos vecinos quedan desocupados o dependen del seguro de paro», sostuvo.

“Muchos de esos trabajos, además, no son bien pagos, lo que genera problemas económicos y sociales”, señaló, aclarando que se trata de una problemática que excede al municipio y se repite a nivel departamental y nacional. Aun así, aseguró que se trabaja de forma permanente para generar fuentes de trabajo genuinas y locales, en coordinación con el gobierno nacional y departamental.

Turismo: potencial, desafíos y necesidad de promoción

Belén depende en gran medida del turismo y del buen desempeño de las termas de Arapey. “Si a Arapey le va bien, a Belén también le va bien”, afirmó Zuliani, quien destacó la próxima apertura de un nuevo hotel prevista para marzo, lo que generará nuevas oportunidades laborales, aunque reconoció que “nunca es suficiente”.

En este sentido, consideró clave fortalecer la promoción turística. “Creemos que le hace falta más promoción y tenemos pendiente una reunión con el Ministerio de Turismo”, adelantó. También remarcó la necesidad de mayor inversión privada en servicios como alojamiento y gastronomía.

“El que no conoce Belén y viene, se enamora del pueblo. Es un lugar muy lindo, sobre el lago”, aseguró.

En este sentido el alcalde valoró especialmente el trabajo realizado junto a estudiantes y docentes del área de turismo, quienes llevaron adelante un relevamiento turístico del pueblo, identificando fortalezas y oportunidades de mejora. “Ellos están más capacitados que nosotros en estos temas, y está buenísimo rodearnos de gente que nos pueda aportar”, señaló.

Lo que viene

Zuliani adelantó que hacia fines de febrero se contará con el presupuesto quinquenal y el presupuesto anual, lo que permitirá profundizar el análisis de las inversiones y proyectos a ejecutar.

“Venimos trabajando bien, con todas las pilas puestas para lo que se viene”, concluyó el alcalde, dejando en claro que Belén atraviesa una etapa de transformación, con obras estructurales, planificación y una mirada puesta en el desarrollo sostenible del pueblo.

