Jornadas intensas para la Policía de Salto entre el 20 y 21 de diciembre, con condena por venta de drogas, prisión preventiva por tentativa de homicidio, un siniestro de tránsito fatal, varios lesionados, numerosos hurtos en viviendas y comercios, además de controles vehiculares y daños en el Cementerio Central.
La Policía de Salto intervino en varias actuaciones durante la jornada del 14 de diciembre, con detenciones por intento de hurto y agresiones, un siniestro de tránsito con un motociclista politraumatizado y dos personas heridas de arma blanca, una de ellas en estado grave.
Falleció el día 25 de diciembre de 2025, a los 89 años de edad. Sus hijos: Adriana y Marcelo Fregueiro. Sus nietos: Sofía y Julio César, Martín y Paula, Antonella y Cari, Valentina y Gonzalo. Demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento.
Falleció el 22 de diciembre de 2025, a los 92 años de edad. Sus hijos: Juan Carlos Rosas y Daniel Verón. Sus nietos: Flavia Verón, Maira Gómez y Jhonatan Cabrera, y demás familiares participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse mañana hora 09:00 en Cementerio Central.
Falleció el 21 de diciembre de 2025, a los 76 años de edad. Sus hijos: Blanca, Juan, Alejandra, Ingrid, María, Ignacia, Víctor, Walter, Angélica, Cristian, Felicia y Analy, y sus respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse hoy hora 15:00 en Cementerio Lavalleja.
Uruguay enfrenta una crisis persistente por los siniestros de tránsito: 346 muertes entre enero y setiembre de 2025, con fuerte impacto en motociclistas y zonas urbanas. La Unasev advierte que el país está lejos de cumplir la meta de reducción fijada ante la ONU. Expertos, autoridades y datos regionales confirman un problema estructural que requiere más control, educación vial y prevención.
Más de 76.000 mujeres rurales sostienen la vida productiva y familiar del Uruguay profundo. En su día, se promueven políticas de género, ferias y encuentros como el de Cerros de Vera para visibilizar su aporte al desarrollo rural.
Jornadas intensas para la Policía de Salto entre el 20 y 21 de diciembre, con condena por venta de drogas, prisión preventiva por tentativa de homicidio, un siniestro de tránsito fatal, varios lesionados, numerosos hurtos en viviendas y comercios, además de controles vehiculares y daños en el Cementerio Central.
La Policía de Salto intervino en varias actuaciones durante la jornada del 14 de diciembre, con detenciones por intento de hurto y agresiones, un siniestro de tránsito con un motociclista politraumatizado y dos personas heridas de arma blanca, una de ellas en estado grave.
Falleció el día 25 de diciembre de 2025, a los 89 años de edad. Sus hijos: Adriana y Marcelo Fregueiro. Sus nietos: Sofía y Julio César, Martín y Paula, Antonella y Cari, Valentina y Gonzalo. Demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento.
Falleció el 22 de diciembre de 2025, a los 92 años de edad. Sus hijos: Juan Carlos Rosas y Daniel Verón. Sus nietos: Flavia Verón, Maira Gómez y Jhonatan Cabrera, y demás familiares participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse mañana hora 09:00 en Cementerio Central.
Falleció el 21 de diciembre de 2025, a los 76 años de edad. Sus hijos: Blanca, Juan, Alejandra, Ingrid, María, Ignacia, Víctor, Walter, Angélica, Cristian, Felicia y Analy, y sus respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse hoy hora 15:00 en Cementerio Lavalleja.
Uruguay enfrenta una crisis persistente por los siniestros de tránsito: 346 muertes entre enero y setiembre de 2025, con fuerte impacto en motociclistas y zonas urbanas. La Unasev advierte que el país está lejos de cumplir la meta de reducción fijada ante la ONU. Expertos, autoridades y datos regionales confirman un problema estructural que requiere más control, educación vial y prevención.
Más de 76.000 mujeres rurales sostienen la vida productiva y familiar del Uruguay profundo. En su día, se promueven políticas de género, ferias y encuentros como el de Cerros de Vera para visibilizar su aporte al desarrollo rural.