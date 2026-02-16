Los siete de Libertad se suman a la ilusión en la segunda carrera de ciclismo más trascendente del Uruguay.

«Que Rutas de América también seamos nosotros»

Si alguna vez la ganó Federico Moreira. Alguna vez la ganó el «Negro» Pedro Paíz. Tantas veces, tantos salteños alcanzaron rol protagónico en la Rutas de América, considerada la segunda carrera más importante en el calendario de la Federación Uruguaya después de la Vuelta. Ocurre que veteranos memoriosos del ciclismo en Salto, como en los casos de Julio Gómez y Ruben Da Silva, han coincidido en que «Rutas de América es parte de la tradición y no deja de tener una mística especial». Por lo tanto, desde hoy lunes el deporte transitará en dos ruedas y el pedaleo parte misma de una ilusión, en la que también se recuesta un club salteño. LIBERTAD. No es la primera vez que la entidad del Barrio Cien Manzanas se propone encaminar su fin, a algo más que una aventura circunstancial. Para LUIS «Cubi» SAAVEDRA, alma mater del «Lobo» en ciclismo, «no lo es porque hay una estructura organizativa detrás, más los recursos que debimos lograr, porque los costos no faltan más allá de los que provean quienes impulsan la nueva edición». En el caso de Luis fue ciclista pasional y la herencia llamando a la puerta a través de Agustín, el hijo que integra la plantilla de siete corredores. «Se ha entrenado a conciencia, por lo que llegamos en condiciones de respuesta, sabiendo que representamos a un departamento que supo tener embajadores en el ciclismo, que fueron más allá de lo que significó Federico Moreira». En la roma gráfica, ahí están. Los que desde hoy se suman a la acción, y quienes se convierten en la primera línea de fuego. «Que Rutas de América también seamos nosotros», al decir de Luis Saavedra, potenciando un optimismo refrescante. La contrarreloj individual de hoy en Fray Bentos marcará un punto de partida. La señal del primer querer. Es Rutas de América. Esa misma, la de la mística especial. Mientras Libertad acuna el sueño mayor. Es su derecho.



Después del 1 a 1, el desquite llegará: Salto tendrá que eliminar aun rival que no sabe ganar

El 24 de enero, jugando en el estadio «Ing. Raúl Goyenola» de Tacuarembó, el empate de Salto ante el local, anotando Junior Rodríguez para la selección «naranjera», mediante la ejecución de un tiro desde el punto penal. En el fin de semana que pasó, el mismo resultado. Pero también la Sub 18 para vencer, como en la rueda inicial. Al fin de cuentas, ante Tacuarembó jugando de visitante, Salto rescató 8 de los 12 puntos disputados. Se ha vuelto invicto desde la tierra gardeliana. La revancha pactada para el sábado en el Parque Dickinson, y el Salto de mayores tendrá que eliminar a un rival que no sabe ganar. Extraño caso el de Tacuarembó: combate por el acceso a la final de la Confederación del Litoral Norte, habiendo acumulado cuatro empates y una derrota. Hay que tener en cuenta que en caso de equilibrio en puntos y goles al cabo del segundo partido, se definirá mediante la ejecución de penales. Directamente. Sin tiempo suplementario.

VOLVIENDO A SER

Tras permanecer libre en la jornada de ayer, el seleccionado «naranjero» retornara hoy al Dickinson, para que comience a fluir la semana en materia de entrenamientos. Evaluación de algunos jugadores contusos, como para ir palpitando con los 11 titulares que despuntarán al juego del sábado. Podría haber una duda: si Alan Aranda es titular o no. Mientras el bloque defensivo surge como intocable: Sánchez; De los Santos, Junior y Richard Rodríguez, más Cáceres sobre la raya izquierda. En tanto pasará a cumplir la sanción de tres partidos, el volante Agustín Custodio. Restará saber si Salto entrenará todos los días de la semana. Para el miércoles, más que factible sesión de fútbol con el DT resolviendo interrogantes con respecto a los 11, si es que las tiene.

La etiqueta de Vargas: ¡un goleador por 22!

Jugando para Ceibal en el Campeonato Salteño del año pasado, JAVIER VARGAS llegó a 18 goles. No es la primera vez que el delantero oriundo de Cardal (departamento de Florida), alcanza el máximo registro. En el protagonismo de Ceibal, Vargas tuvo demasiado que ver. El hecho es que su credibilidad goleadora no está expuesta a tregua, desde el momento que en la actual disputa del Campeonato del Litoral Norte, llega a 4 cuatro.

Dos a Paysandú.

Uno a Artigas.

Uno a Tacuarembó.

-Anotó goles en los últimos tres partidos afrontados por la selección «naranjera» que orienta Rony

Guzmán Costa. Entre Ceibal y el Litoral Norte, los 22 goles acumulados.

La etiqueta de Javier Vargas: bien se sabe cual es.

