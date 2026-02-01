Los resultados están buenos y va a haber bastante preñez temprana

Marcelo Teixeira Nueñez analizó el momento ganadero del norte con precios firmes, buena base forrajera y señales alentadoras en reproducción.

La ganadería del norte transita semanas clave, con decisiones «porteras adentro» que empiezan a definir buena parte del resultado productivo del año. Servicios, diagnósticos de gestación, planificación de verdeos, control sanitario y manejo de rodeos forman parte de una agenda intensa que este verano encuentra a los productores con mejores perspectivas que en campañas anteriores.

En ese contexto, el médico veterinario Marcelo Teixeira Núñez conversó con Actualidad Agropecuaria y dejó una evaluación clara del arranque 2026: clima razonable, precios firmes y primeros indicadores reproductivos que generan buena expectativa.

- espacio publicitario -

El profesional destacó que la base de todo fue lo ocurrido meses atrás. “Acá tuvimos una primavera muy buena, repartida, fue muy bueno setiembre en cuanto a lluvias. Octubre fue seco, recién llovió a fin de mes y noviembre y diciembre fue llovedor, llovió bien”.

Si bien enero se presenta con déficit hídrico, relativizó la situación. “No está seco como en el sur, está seco para lo que es enero acá”. Incluso recordó que históricamente ese comportamiento fue normal para la zona. “Siempre digo que cuando yo era gurí, enero siempre era seco… y las ovejas estaban gordas, las vacas estaban bien y los terneros estaban gordos también. Había una sanidad natural que es muy buena tenerla. Yo opino que está bien”.

Eso sí, en la misma línea que la Asociación Agropecuaria salteña realizó un comunicado recientemente, el productor advirtió por el riesgo de incendios rurales: “Si sigue con estas temperaturas y secando rápido con el pasto que hay está muy peligroso para el incendio. Así que un llamado de atención para todo el mundo”.

Rodeos acomodados y buenos resultados

Con los entores avanzados y los primeros diagnósticos en marcha, Teixeira señaló diferencias según la fecha de parición. “Los ganados que parieron temprano sintieron más y les costó acomodarse. Los ganados que parieron ya más entrada a la primavera se acomodaron un poco más rápido”.

Pero más allá de esos matices, los resultados iniciales son positivos. “Las sincronizaciones que hemos hecho, las inseminaciones a tiempo fijo, la mayoría han andado muy bien tanto en el ganado soltero como en la vaca con cría”.

Y fue contundente: “Los resultados están buenos… yo auguro una buena zafra de buenos resultados de diagnóstico de gestación con buenas preñeces y me animo a decirte que va a haber bastante preñez temprana, que eso es muy importante”.

Incluso mencionó señales prácticas que lo confirman en el día a día. “Ha habido consulta por toros lastimados… son todos indicativos de animales que andan trabajando y que se estragan y eso es buena cosa. Es buena señal”.

El precio, un motor anímico

El mercado también juega su partido. Con valores firmes para el ganado gordo y el ternero, el ánimo del productor cambia. “Un ternero a 3,30 a 3,40 dólares… te levanta el ánimo. La vaca gorda casi a cinco dólares”.

Así mismo el profesional salteño reconoció los costos estructurales, señaló que: “Disfrazan el otro problema, pero ayudan mucho en la economía de los números finales de la explotación”.

Eso se traduce en más decisiones de inversión: verdeos, praderas y mejoras productivas.

En materia sanitaria, sostuvo que el panorama es algo más manejable que el año pasado. “Creo que estamos en un momento más tranquilo de lo que se esperaba… estos nuevos productos han ayudado bastante a generar un poco más de control”.

Pero llamó la atención a no repetir errores frecuentes: “la recomendación es que se usen bien, porque ya empezamos a escuchar que le bajamos la dosis porque igual mata… así estamos haciendo las cosas mal”.

También recordó las consecuencias reproductivas del problema: “Aparece la Tristeza, empiezan a aparecer abortos, empiezan a bajar las tasas de preñez, yo creo que es consecuencia de eso, sin duda”.

Finalmente y con respecto a la bichera, indicó que el invierno frío ayudó a reducir la aparición temprana.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/13iw