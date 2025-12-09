Los que quiere Peñarol

- espacio publicitario -

Diego Aguirre le puso punto final al período de vacaciones y trabaja en todo lo referente al tema altas y conformación del nuevo plantel, en línea directa con el presidente Ignacio Ruglio. El entrenador puso sobre la mesa los nombres de los futbolistas que considera como prioridades sus contrataciones.

Maximiliano Silvera, con cambio de negociador, reanuda las tratativas por extender su vínculo contractual. Las diferencias económicas entre lo que pretende desembolsar el club y percibir el delantero aún son considerables.

Nicolás “Indio” Fernández interesa. El nombre del mediocampista uruguayo de 27 años vuelve a estar en carpeta y además cuenta con el visto bueno del entrenador. Mantiene contrato con Godoy Cruz de Mendoza, club que descendió al Nacional B de Argentina.

Nicolás Vallejo, el extremo apuntado. Su ficha pertenece a Independiente de Avellaneda, club que lo cedió a Liverpool, con una cláusula de compra valorada en 1.500.000 dólares. Liverpool tiene pensado ejecutar la cláusula. Difícil, por no decir imposible.

Matías González (zaguero-lateral de 23 años), Andrés Madruga (zaguero de 21 años), Santiago Benítez (zaguero de 22 años), Matías Ferreira (volante de 22 años) y Nahuel Acosta (delantero de 26 años) son los jugadores cedidos a préstamo que retornaron a la institución.

⚽ ¿A dónde se va Villalba?

Lucas Villalba, con futuro deportivo en el fútbol brasileño. Botafogo elevó una propuesta oficial a Nacional que, en principio, se consideró satisfactoria (supera los tres millones de dólares). Sin embargo, para concretar el acuerdo, se debe esperar la respuesta de Montevideo City Torque, que tiene derecho a igualar la oferta hasta el martes inclusive.

Si los ciudadanos no ejercen esa opción, el club carioca podrá negociar directamente con el representante del jugador y concretar todo lo referente a los detalles contractuales.

El entrenador italiano Davide Ancelotti, hijo del hoy seleccionador brasileño, dio el visto bueno a la operación y proyecta su plantel 2026 con la presencia del veloz extremo uruguayo. Botafogo se clasificó para participar de las fases previas de la próxima edición de la Copa Libertadores.

Jadson Viera conversó directamente con Maximiliano Silvera. El entrenador habló por teléfono con el delantero para conocer de primera mano su interés de integrar el plantel albo. A su asesor legal se le ofreció firmar por tres años.

⚽ Lo veremos a Uruguay

Los partidos de Uruguay en el Grupo H

PRIMERA FECHA – LUNES 15 DE JUNIO

URUGUAY – ARABIA SAUDITA

Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos). Hora: 19:00 de Uruguay.

DOMINGO 21 DE JUNIO

URUGUAY – CABO VERDE

Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos). Hora: 19:00 de Uruguay.

TERCERA FECHA

URUGUAY – ESPAÑA

Estadio Akron de Guadalajara (México). Hora: 21:00 de Uruguay.

⚽ Estudiantes por la mínima y Racing es el que espera

De visitante, en uno de los clásicos más importantes de la historia, Estudiantes dio el golpe en El Bosque platense y se impuso 1-0 sobre Gimnasia en semifinales del Torneo Clausura 2025, por lo que se clasificó para la final, en la que espera Racing.

El Pincha, que ya había dejado en el camino a Rosario Central y Central Córdoba fuera de casa, esta vez se dio el gran gusto de enmudecer al estadio Juan Carmelo Zerillo y sacó boleto para definir el torneo contra la Academia.

El cruce por la corona se disputará el próximo sábado 13 de diciembre a las 21:00 en el Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Tiago Palacios, que aprovechó un desborde por izquierda de Cetre, anotó de atropellada, en el corazón del área, el único gol del partido a los 16 minutos de la segunda mitad.

