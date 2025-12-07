Que el fútbol se está jugando más en los escritorios que en la cancha, de eso no existe margen para la duda. La pelota como cosa lejana, distante. Hoy es domingo, a dos semanas de aquella última vez. Fue el tiempo de los partidos de vuelta por Cuartos de Final en los play off. Tras el reclamo de Gladiador sobre Universitario, las consecuencias puntuales y una por sobre todas: la parálisis del fútbol.

Por primera vez en la historia de la Liga Salteña de Fútbol, un final de temporada sobre esta característica: no saber cómo se juega ni quiénes juegan respecto al rival de Ferro Carril; o puede ser Universitario o puede ser Gladiador. Mientras tanto, la sequía de fútbol en la «A» abre la herida.

Del encuentro de EL PUEBLO con Jonathan Jorge, un enfoque del volante rojo a la medida de este tiempo, «porque los que llevamos el fútbol en la sangre, no podemos estar sin él».

Cuando un jugador ofrece esa síntesis, habría que preguntarse cuántos transitan por el mismo camino; de la ansiedad sin dudas, pero también de la incertidumbre. Para colmo, en lo inmediato, todo es posible… ¡o nada es posible!

Las aguas turbulentas, sin tantas señales a favor. Por lo menos cuando la nueva semana va naciendo. Tres actores centrales fueron quedando en un plano secundario.

Los jugadores. Los Directores Técnicos. Los aficionados.

Manda el fútbol que «se juega» en los escritorios.

Y es verdad que la pelota es lo que es: una cosa lejana.

Una cosa distante.

Bien lejana. Y bien distante.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA–

📌 Matías Silgoria, loco de la vida: es el DT de la agraria

La Liga de las Colonias Agrarias volverá a afrontar la disputa del Campeonato del Litoral, como uno más y tal como aconteció en los últimos años. A tal punto que la dirigencia pretende no dejar pasar el tiempo y, en las últimas horas, la definición de lo pendiente: designar al Director Técnico, tratándose en este caso de la categoría de mayores. La agraria jugará con mayoría de sectores del Interior del «bajo Litoral».

Cuatro años atrás, Martín Texeira y Miguel Villarruel sumaron a Matías al Cuerpo Técnico como un colaborador más. Ahora la situación es otra y asume la responsabilidad central.

En la semana que se inicia, los neutrales de la Liga Agraria resolverán aspectos pendientes con el nuevo estratega, programando el inicio del ciclo previo. Es obvio que al afrontar sus partidos como local, la Liga de las Colonias Agrarias lo hará en el Parque Juan José Vispo Mari.

📌 Sud América

Después de cinco años, el presidente que se fue.

La semana pasada, los días previos al desarrollo de la asamblea anual ordinaria en Sud América, Luis Manuel Guimaraens no ocultaba a EL PUEBLO la decisión: truncar el ciclo como presidente, después de cinco años.

Dicho y hecho: «porque existe un cansancio propio de estos cinco años al frente del club. Uno necesita apartarse un poco de este tipo de responsabilidad. Sentiré a Sud América como siempre; el colaborador puede no faltar, pero desde otro ámbito y no ese todos los días que produce un desgaste natural, inevitable».

📌 LA NUEVA HORA

Sucedió el viernes, cuando se votó la lista que sostendrá el futuro que viene para Sud América, desde lo institucional a lo deportivo. El nuevo presidente es GASTÓN VIERA y, en calidad de vicepresidente, el Dr. DIEGO JACINTO. En el plano futbolístico, la IASA retorna a la Divisional «B» después de perder la categoría. Restará saber quién asumirá el mando técnico.

Hay que tener en cuenta que el Campeonato de la Divisional «B» podría iniciarse en el mes de marzo, tal como sucedió en este 2025. Y en verdad no falta tanto. Solo bastaría con echarle un vistazo al calendario.

📌 La cartelera

Domingo 7 de diciembre

CON EL FÚTBOL SALA

Gimnasio de FERRO CARRIL

19 hs CAAS vs Albión

20:30 hs Sol de América vs Sub 21

22 hs Fénix vs Palomar

Gimnasio de NACIONAL

20 hs Almagro vs Ferro Carril

21:30 hs River Plate vs Paso del Bote

📌 AGRARIA: CON LA PRIMERA FECHA DE LA LIGUILLA FINAL

Hoy domingo 7 de diciembre.

Campo de juego: Parque Juan José Vispo Mari.

Hora 17: Cizaña vs Barrio Albisu.

Hora 19: Defensor vs Universal.

Hora 21: 18 de Julio vs Tropezón (repechaje).

