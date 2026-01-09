Los odiadores del NOX

Tranquilos, no haré una denuncia de nuestros odiadores. Faltaba más que en medio de la producción de la 11a. Edición del festival, nos dedicáramos a señalar a esas personas que no quieren al NOX o que por lo menos, les resulta indiferente aunque lo tengan casi en sus narices y prefieran cerrar sus ojitos para no tener nada que ver con él.

Hace unos años corrió un rumor “muy bien intencionado”, de que ante cierta tala de arboles en el Parque Solari, el festival había solicitado la tala de esos arboles y lo peor, la petición había sido concedida. Alguien con una preocupación ecológica y con cero pudor cultural, esparció la versión que culpabilizaba al NOX por semejante arbolicidio. Esa persona seguramente imaginó que habíamos tenido una reunión secreta, al más alto nivel donde se decidía la vida de los arboles y luego, esos arboles volvían a la vida para vengarse de nuestro festival. Ese último agregado es mío para no perder el tono NOX. Fue necesario desmentir en privado aquella fabula, cuando un periodista al que aprecio mucho, me hizo la consulta antes de salir a publicar semejante thriller fantástico.

Cada año recibo un mensaje de una persona que me saluda y me desea lo mejor para el festival pero me recomienda, por bien de los vecinos del Parque Solari, moderar el volumen del sonido del Festival. Siempre le agradezco el consejo y le contestó que sería muy lindo que nos visitara para que viera la movida que se arma y el nivel cultural de nuestro evento. En 10 años, nunca lo vi en persona y nunca tuvimos un problema con el volumen de las películas. Esa persona debe imaginar que un festival de cine al aire libre, es algo equivalente a un concierto de rock. Eso desde luego, no lo convierte en odiador pero sí, en un resistente al NOX.

En lo que respecta a ciertos divulgadores culturales o medios dedicados a ello, hemos recibido por parte de algunos, apatía absoluta. Es decir, ni siquiera por equivocación lo mencionan. Así no haya otra actividad cultural en la ciudad, ellos y ellas jamás mencionarán al NOX. La razón puede ser que el festival no les interese en lo más mínimo y no los culpo, pero supongo que si en general, reseñan eventos culturales y pasan del largo del NOX, hay al menos, un pelín de suspicacia. Ahora, si el que les caigo mal soy yo, pues ahí, como dicen en mi pueblo, que con su pan se lo coman.

Hace dos ediciones, recibí la visita del director de un medio local de comunicación local que jamás había escuchado hablar del NOX, ni decir que hubiera estado en alguna de sus ediciones y, que se fascinó con la movida nocturna que producía. Ese día recibí mi primera invitación para apoyar un candidato a intendente, a cambio de una oficina para el NOX y un presupuesto permanente. Le agradecí el gesto y le invité una bolsa de pop para que no se le olvidara esa noche de promesas fantásticas. Sonaba tan falso que ni me acuerdo de su nombre ni de su medio.

Muchas veces me han preguntado porque no pasamos otro tipo de película que no sean de terror para que puedan asistir al festival. El Nox no puede negar su origen y su impronta de cine de género. Eso le ha caído bien a los que gozan del cine fantástico y mal a los que lo sufren pero es como en cualquier sala de cine, se paga por la película que te gusta. Si yo pusiera otras películas dejaríamos de ser el NOX para pasar a ser otro tipo de festival. También por reglamento, dejaríamos de ser miembros orgullosos de FANTLATAM, la Alianza Latinoamericana de Festivales de Cine Fantástico.

Sólo me queda decirte que no nos odies, somos un festival de cine que ha sobrevivido 10 años, que es el único después del Río Negro y que ha posicionado a Salto un poco más allá de sus fronteras regionales y eso sí, hacemos lo que nos gusta hacer: sorprender con nuestras películas y regalar cosas, todas las que podemos, a nuestros seguidores. Porque los festivales también deben ser generosos. El NOX FILM FEST podría ser el peor festival de cine del mundo pero en nuestro aniversario, le regalamos torta a nuestro público y en cada edición, ponemos toda la carne de la que disponemos, en nuestro asador festivalero. Visítanos, no pierdes nada. Nosotros ganamos mucho.

El NOX FILM FEST ocurrirá del 10 al 17 de enero del 2026. Síguenos en nuestras redes para saber quién nos odia. Recuerda: es Entrada Libre y Gratuita.

