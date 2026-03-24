Los ganadores del Club Salto Grande

En el Club Salto Grande Marcos, Natalia, Angelina, Joaquín y David, con etiqueta de ganadores

Los profesores Marcos Pintos y Manuel Gabrielli impulsaron la disputa del certamen de Tenis en el Club Salto Grande y más allá de quienes se sumaron desde nuestro medio, válidas presencias de Concordia, con un nivel saliente para la mención. De acuerdo al informe remitido a EL PUEBLO, se jugaron partidos de dobles y singles de primera categoría, siendo los campeones Marcos Pintos, Natalia Rodríguez, Angelina Giambiaggi, Joaquín Lamas y David Ocampo. Igualmente fueron parte de la secuencia, Paula Bustos, Pablo Silva, Giovana Gallino, Josefina Paciel, Melina Martínez y Carolina de Gorriarán. En tanto la invitación está abierta para el torneo a desarrollarse en la segunda semana de abril.

Campeonato Salteño de Fútbol Sala: ¡Los goles se volvieron lluvia!



Se completó una nueva jornada de la Liga Salteña de Fútbol Sala, dejando marcadores abultados y cierres dramáticos que mantienen al rojo vivo las tablas de posiciones en ambas divisionales. Toda una lluvia de goles. En la máxima categoría, la 3ª Fecha de la 2ª Rueda estuvo marcada por la paridad en los duelos clave. Universitario se llevó el partido de la fecha tras vencer a Almagro por la mínima en un festival de goles (13-12). Por su parte, Arsenal logró un triunfo vital ante Ferro Carril por 7 a 6.

En la otra cara de la moneda, Ceibal, Rowing y Parque Solari impusieron condiciones con goleadas categóricas.

EN LA DIVISIONAL «A»

* Ceibal 13 – 3 Tigre

* Rowing 17 – 2 Sol de América

* Universitario 13 – 12 Almagro

* Arsenal 7 – 6 Ferro Carril

* Parque Solari 10 – 5 Sub21

Divisional B: Palomar marca el ritmo

Por la 2ª Fecha de la 1ª Rueda del ascenso, Palomar dio la nota de la jornada al propinarle un contundente 14-2 a Paso del Bote, consolidándose como uno de los ataques más temibles de la categoría.

Fénix, Huracán, River Plate y Cerro también sumaron de a tres en partidos donde la intensidad física fue la protagonista.

EN LA DIVISIONAL «B»

* Fénix 8 – 3 Barcelona

* Huracán 7 – 3 Albión

* Palomar 14 – 2 Paso del Bote

* River Plate 8 (foto) – 5 Juventus

* Cerro 8 – 6 CAAS

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Para tener en cuenta: se anotaron un total de 147 goles entre ambas divisionales, promediando casi 15 tantos por encuentro. ¡Espectáculo garantizado!

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El ascenso de venta de entradas en la «B»: 434 entradas por cancha y más de 500 en el Ambrosoni

La Divisional «B» de la Liga Salteña de Fútbol sigue demostrando que es un motor saliente del deporte local. Tras disputarse la segunda fecha del campeonato, las cifras de recaudación confirman que el público acompaña el espectáculo, dejando un balance más que aceptable para las arcas de los clubes y la organización.

EN CADA CANCHA

El movimiento en las boleterías fue constante, destacándose el Estadio Carlos Ambrosoni (River Plate) como el punto de mayor convocatoria de la jornada.

📊 Recaudación por escenario

Escenario Entradas Vendidas Recaudación ($) River Plate 501 99.450 Deportivo Artigas 422 84.350 Saladero 379 75.300 Totales 1.302 259.100





Vender más de 1.300 entradas en una sola jornada de la Divisional B no es un dato menor. Analizando la cifra global de $ 259.100, se pueden extraer varias conclusiones:

El promedio de 434 entradas por cancha refleja que el público del ascenso es fiel y que la paridad deportiva del torneo genera un interés real.

En una categoría donde los costos operativos (jueces, seguridad, personal de campo) son altos, los niveles de recaudación permiten a las instituciones respirar y planificar con mayor tranquilidad.

– Que en el Parque Carlos Ambrosoni se haya superado las 500 entradas vendidas marca una pauta de lo que puede ser la tendencia del año: escenarios de barrio con gran convocatoria cuando los equipos protagonistas salen a la cancha.

La Divisional B no solo compite en lo deportivo, sino que también pisa fuerte en lo social y económico, reafirmándose como una pieza clave del fútbol salteño.

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