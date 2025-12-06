Los celestes frente a España, Arabia Saudita y Cabo Verde: Bielsa, ¿así está bien?

Uruguay ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras confirmarse sus rivales y el calendario de partidos. La Celeste integrará el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde, en un recorrido que la llevará por distintas ciudades de Estados Unidos, con sedes exactas pendientes de confirmación por parte de la FIFA. El debut será el lunes 15 de junio ante Arabia Saudita, en Atlanta o Miami. Será un estreno clave para marcar el rumbo en una serie que combina a una potencia europea, selecciones emergentes y viajes exigentes dentro del país anfitrión. El segundo partido se disputará el domingo 21 de junio frente a Cabo Verde, nuevamente en Atlanta o Miami. Ese encuentro aparece como una oportunidad estratégica para sumar puntos en el tramo medio del grupo, antes de encarar el duelo más exigente de la primera fase. El cierre llegará el viernes 26 de junio contra España, en Houston o Guadalajara. El choque con el equipo europeo se perfila como determinante para las aspiraciones de Uruguay, ya sea para asegurar la clasificación directa o para posicionarse como uno de los mejores terceros del torneo. En caso de avanzar a la siguiente instancia, Uruguay cruzará con selecciones del Grupo G, integrado por Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Ese emparejamiento anticipa posibles choques de alto voltaje en la ronda de eliminación directa, dependiendo de la ubicación final de cada equipo en su grupo. Con el calendario definido y el posible cruce en el horizonte, la Celeste ya puede planificar su preparación para un Mundial histórico, marcado por un formato ampliado y un nivel competitivo que exigirá máxima concentración desde el primer día.

La memoria tendrá que retener : Ellos, los que jugarán

La viola en el pecho : Mateo, salteño y campeón

«Defensor Sporting» se quedó con el Torneo Clausura de la categoría tras derrotar a Wanderers por 4 a 3, para alcanzar la consagración. Jugará la semifinal frente a Nacional» Esa es la información y es para tenerla en cuenta, desde el momento que un salteño figura en la plantilla titular de Defensor Sporting. Ahí está MATEO CABALLERO, con su 1.90 en la altura, el primero de los parados de izquierda a derecha. Antes de llegar a filas violetas, el zaguero supo de un fugaz pasaje por Independiente de Avellaneda. Ahora para Mateo, no solo este presente con Defensor Sporting, sino uno más en defensa de la selección uruguaya a nivel de juveniles. El partido ante los bohemios ocurrió ayer viernes en horario matutino y ahora con Nacional en el horizonte. Cabe recordar que meses atrás el lungo defensa salteño, suscribió su primer contrato profesional con la entidad de Punta Carretas.

Para saberlo : Los agrarios con una hora después

Mañana domingo para jugarse en el Parque Juan José Vispo Mari, la primera fecha de la liguilla en la Liga de las Colonias Agrarias. Cizaña vs Barrio Albisu, Defensor vs Universal, mientras que 18 de Julio y Tropezón por zona de repechaje. El hecho es que cada uno de los partidos aludidos, se jugarán una hora después, atento a las altas temperaturas que se prevén para el domingo. Por lo tanto, estos nuevos horarios se deben tener en cuenta: 17, 19 y 21 horas. Para Barrio Albisu una distinción: llega como Campeón del Torneo Acumulado.

