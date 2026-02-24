Los 8: Salto que sí y Liga Agraria que no

Quedaron determinadas las ocho selecciones en categoría de Mayores, que después de definir los campeonatos en cada una de sus respectivas Confederaciones, continuarán jugando en Cuartos de Final de la 22° Copa del Interior de Selecciones, en esta etapa se cruzaran de la siguiente manera:

1° DEL LITORAL NORTE – 2DO DEL ESTE

1° DEL LITORAL – 2DO DEL LITORAL NORTE

Los ganadores jugarán entre ellos en Semifinales.

1° DEL SUR – 2DO DEL LITORAL

1 DEL ESTE – 2DO DEL SUR.

Los ganadores jugarán entre ellos en Semifinales.

LOS MEJORES OCHO

El avance de estos ocho seleccionados. Salto incluído y la eliminación de Liga Agraria, tras la goleada padecida ante Río Negro. Los agrarios supieron de una válida trayectoria en la rueda inicial, hasta el enfrentamiento mismo ante Río Negro, con la doble derrota. Primero de local y luego de visitante. Los albicelestes vuelven a sumarse a las secuencias enmarcadas en el Campeonato del Interior de OFI, tras la siembra en el viejo Campeonato del Litoral.

SALTO

PAYSANDÚ

NUEVA PALMIRA

RÍO NEGRO (foto)

COLONIA

DURAZNO

MALDONADO

Litoral: Nueva Palmira, el que sacó pasaje también

En el Campeonato del Litoral, fue el turno de las semifinales. Más allá de Río Negro Capital, el turno de Nueva Palmira para convertirse en finalista. Al fin de cuentas, un nombre nuevo a la hora de la resolución. Ya es uno más entre quienes definirán el Torneo del Interior.

🏆 Semifinales – Revanchas

🔹 Llave 1

Partido Resultado Global Detalle Guichón vs Nueva Palmira 1 – 1 2 – 2 Goles: Fernando Pacheco (G); Marcos Zubizarreta (NP)

Definición por penales:

Guichón 3 – Nueva Palmira 4

✅ Clasificado: Nueva Palmira

🔹 Llave 2

Partido Resultado Global Goles Fray Bentos vs Liga Agraria de Salto 4 – 0 5 – 0 Walter Ezequiel Vázquez (3) y Ezequiel Cabral (FB)

✅ Clasificado: Fray Bentos

🏁 FINAL

Nueva Palmira vs Fray Bentos

Nueva Palmira avanzó tras una definición por penales cargada de tensión, mientras que Fray Bentos impuso autoridad con un global contundente. La final enfrentará a dos equipos que llegan por caminos distintos pero con argumentos sólidos para pelear el título.

Allá por el Este

Se trata de la Confederación del Este, que lanzó a los dos equipos de Maldonado con destino a la final. Desde EL PUEBLO, una manera de repasar lo que pasó. Nótese la eliminación de Lavalleja sostenido opositor de Salto en las últimas ediciones. Haciendo a la historia también.

🏆 Semifinales – Revanchas

🔹 Llave 1

Partido Resultado Global Detalle Zona Oeste vs Cerro Largo 0 – 1 2 – 2 Gol: Diego Machado (CL)

Definición por penales:

Zona Oeste 4 – Cerro Largo 2

✅ Clasificado: Zona Oeste

🔹 Llave 2

Partido Resultado Global Goles Maldonado vs Lavalleja 3 – 1 7 – 2 Andrés Santos, Mateo Schiaffino y Facundo Salaverry e/c (M); Gabriel Chaine (L)

✅ Clasificado: Maldonado

🏁 FINAL

Zona Oeste vs Maldonado (Foto)

La definición enfrentará a Zona Oeste, que avanzó tras una dramática tanda de penales, y a Maldonado, que selló su pase con autoridad en el global. La final promete intensidad entre dos selecciones que llegan por caminos diferentes pero con el mismo objetivo.





….y allá por el Sur

La Confederación del Sur resolvió su tiempo previo a la final. Colonia a la final y Durazno también. Las eliminaciones de Canelones y Florida. En el caso de Durazno había ganado de local a Florida 3 a 0 y en el fin de semana que pasó, Florida orilló el equilibrio: se impuso 2 a 0 y quedó al margen.

🏆 Semifinales – Revanchas

🔹 Llave 1

Partido Resultado Global Goles Canelones vs Colonia 0 – 2 0 – 2 Facundo Rodríguez y Rodrigo Pérez (Col)

✅ Clasificado: Colonia

🔹 Llave 2

Partido Resultado Global Goles Florida vs Durazno 2 – 0 2 – 3 Diego Torres y Braian García (F)

✅ Clasificado: Durazno

🏁 FINAL

Colonia vs Durazno (Foto)

Colonia selló su pasaje con autoridad en el global, mientras que Durazno resistió la embestida en la revancha y avanzó por la ventaja obtenida en la ida. La final enfrentará a dos selecciones que mostraron solidez en momentos clave del torneo.

