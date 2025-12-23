Locura “en la capilla”: 84-83

Fue ayer a la noche en el Gimnasio “Héctor “Chochó” Llona” de Juventus, cuando se jugó el tiempo pendiente de 8’35» entre el local y Ferro Carril, para dirimir quién de los dos avanza a la final con Salto Uruguay. Antes de la suspensión del domingo, Juventus se imponía por 68 a 65. En el cierre, el equilibrio que reinó y Juventus, agónicamente, para quedarse con la imposición final de 84 a 83.

De esta manera clasificó Juventus (¡el equipo de la capilla!), con un global de 3-1. Ferro Carril estaba obligado y no pudo.

Desde el 9 de enero comienzan los partidos finales entre Juventus y Salto Uruguay, al mejor de cinco partidos. Para la mención: la corrección absoluta que reinó en la víspera, sin lamentaciones de tipo alguno, surgiendo entre otras cosas un argumento clave: el capitalino Julio Dutra integrando la terna de árbitros. A la medida de una categoría tan inapelable como siempre.

Liga de Fútbol Súper Sénior Todos contra reloj: el inicio liguilllero es hoy

No solo en la Liga Salteña de Fútbol la urgencia por finalizar el Campeonato antes del 31 de diciembre. También surge en la misma dirección la Liga Súper Sénior. El pasado domingo no se pudo iniciar la liguilla en su primera fecha a nivel de la Divisional “A”. Por eso ayer se pactó para hoy. Todos contra reloj. Una manifestación de verdad inapelable.

Cuestión de voleibol Almagro que pasó y Huracán que llega



“Despedimos el 2025 Almagro Voley. Muchas gracias por habernos dejado ser parte de la familia de la calle 18 de Julio. Nos vamos tranquilos porque cumplimos lo prometido.

Almagro Voley Femenino, Campeonas Divisional B.

Almagro Voley Masculino, segundo puesto Divisional B.

Almagro Voley Masculino, cuarto puesto Campeonato Binacional.

Simplemente gracias y hasta luego”.

Tal las puntualizaciones de RAFAEL “Topo” GARCIA, de algunos años a esta parte comprometido con el voleibol y, de última, este tiempo en pro de Almagro. Pero sucede que el ex futbolista plantea una información que desde EL PUEBLO es válido tenerla en cuenta.

“En el 2026 es el nuevo desafío, institución diferente, siempre con la fe de progresar y lograr nuevas metas, y para eso formaremos dos equipos más competitivos y con ganas de lograr, siempre con humildad y compromiso, sabiendo que el camino no es fácil, pero SIEMPRE pregonamos que el mejor jugador es EL GRUPO y ese es el camino”, alude el “Topo”, de aquí en más como parte activa del voleibol en Huracán… “a su presidente Marcelo Guarino, gracias por recibirnos”.

Aguerre, es el que vuelve

Uno de los temas sensibles en Peñarol durante todo el 2025 recuperó una referencia de probada calidad: Washington Aguerre, de gran temporada 2024 en el conjunto mirasol —campeón uruguayo y semifinalista de la Copa Libertadores—, vuelve para defender los palos aurinegros.

En enero de este año, el arquero de 32 años dejó Peñarol tras no lograr un acuerdo por su renovación de contrato. Emigró al fútbol colombiano, donde defendió el arco de Independiente de Medellín (DIM) y se ganó el corazón de sus hinchas. Terminó siendo una de las figuras más destacadas del equipo, respondiendo a su característica actitud provocadora con 20 vallas invictas en 45 partidos jugados, y Peñarol, que no encontró solidez bajo los palos en todo el año, volvió a la carga por él.

Así, el guardameta artiguense regresa al Carbonero con el pase en su poder, luego de finalizar su contrato con el equipo cafetero, y firmó su nuevo vínculo con Peñarol por dos años, con opción de extenderlo por una temporada más, si así el club lo desea. Además, se quedará con la ficha del arquero.

