Albisu: «Lo que nos une es Salto»

El Intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, realiza un resumen de estos primeros meses de gestión, reconociendo la compleja situación en la que encontró al departamento, pero convencido de que con trabajo y responsabilidad, se podrá mejorar las condiciones y devolverle su potencial. Infraestructura, inversiones, saldar adeudos y promover fuentes de trabajo, se encuentran entre los objetivos prioritarios de su administración.

Tras las tradicionales fiestas, brinda un mensaje de esperanza y compromiso, asumiendo que lo principal e importante, es que se tenga en claro que lo que nos une es Salto.

Dr. Carlos Albisu durante la entrevista realizada en su despacho por Adrián Baez.

Una entrevista a fondo con el intendente de Salto, en su despacho. Con la frialdad necesaria para dar un diagnóstico crudo, seguramente como parte de su formación profesional, pero con un plan y propuestas claras para revertir la situación. El Dr. Carlos Albisu nos presenta un curso de acción claro, fijando prioridades y proyectando un Salto ordenado y con desarrollo.

Un panorama complejo

Nosotros en la campaña electoral, y previo a lo que fue la campaña electoral, ya veníamos con el equipo técnico trabajando y viendo diferentes temas, desde la infraestructura del departamento, a lo que tenía que ver con el tema medioambiental, con lo que es el ABC de un departamento (calles, luces y basura). Y después, también, en cuanto a lo que es la parte económica de la intendencia en sí, con Walter Texeira, con Francisco Blardoni y con los diferentes equipos que nos estaban acompañando, se iba viendo área por área y estudiando.

Para poder llevar adelante un proyecto de gobierno, o un plan de gobierno, necesitas antes tener un diagnóstico. Por supuesto que no es el diagnóstico acabado, porque vos lo estás mirando de afuera al partido. Te faltan muchos datos que estaban acá adentro. Así fue que se llevó adelante un plan de gobierno, se fue a una elección departamental, se ganó esa elección y se empezó una transición. Lo normal sería que cuando termina la transición, que tiene aproximadamente dos meses, vos tengas el diagnóstico final; bueno, ese diagnóstico acabado no lo pudimos tener, porque en realidad tuvimos una transición muy tórdida en la cual fuimos ninguneados durante toda la etapa. Realmente no fue la transición que esperábamos y pensábamos.

Tan así que sucedió algo grave apenas empezamos el gobierno. Nos enteramos de que un préstamo que fue avalado por la Junta Departamental pasada al gobierno de Salto, de hasta 300 millones de pesos con el Banco República, que tenía que haber sido saldado al 30 de junio, no había sucedido. La garantía era el dúo décimo, que son recursos del gobierno nacional que le pasan a todas las intendencias; una devolución de impuestos a las poblaciones del interior. Con eso se pagaban los sueldos. Bueno, casi no se paga el primer sueldo, porque no fuimos informados. Gracias al trabajo de la Junta Departamental, con el Tribunal de Cuentas, con el Banco República para poder solucionar ese tema, se pudo solucionar la cuestión. Entre otras situaciones.

Entonces, asumimos el 10 de julio, y el diagnóstico lo tuvimos que terminar haciendo mientras empezábamos a gobernar. ¿Cuál es el diagnóstico? Y bueno, lo económico ya lo sabemos, 20 y pico de millones de dólares de deuda a más de 300 empresas de las cuales la gran mayoría son salteñas. La infraestructura del departamento, horrible. Falta de inversiones. Etc.

Lamentablemente, la varita mágica, no la tenemos. Sí, tenemos la solución, que viene por dos partes. Una, se empezó a ordenar la casa. Desde lo que son los recursos humanos, desde lo que es la actitud. Hoy todos dicen, bueno, empezaron a trabajar los municipales. Los municipales siempre trabajaron; hay otra actitud, hay otra valoración. Por ahí, también, hay gente que hacía tiempo que no estaba marcando y no estaba cumpliendo con las horas que tenía que cumplir y con la tarea, y hoy están cumpliendo.

La segunda, es ese financiamiento a largo plazo, que nos va a ayudar en dos cosas fundamentales: dos déficit que recibió esta Intendencia. Un déficit económico, que se va a llevar el 45% de ese financiamiento a largo plazo, para pagar lo adeudado con más de 300 empresas, de las cuales la gran mayoría son salteñas, que son de las más chiquitas a las más grandes. Y el otro gran déficit, que se va a llevar el 55% del fideicomiso, es la infraestructura. Porque eso es un déficit. Entonces, ¿qué encontramos con el diagnóstico? Déficit económico, déficit de infraestructura.

Y ahí yo te pongo las calles, pero también te pongo la basura, te pongo el medio ambiente. Que estamos con un vertedero a cielo abierto, que es una vergüenza nacional. Que tenemos que buscar la solución. Sí. Como también tenemos que dar solución a la recolección, como tenemos que dar muchas cosas. Pero también hay otro déficit más, que es de materiales, de camiones, de todo aquello que lleva a que el municipal pueda hacer una tarea normal y a la altura de las circunstancias. Eso es extrapolable a la parte de obras, a la parte de servicio público y todo. Paysandú tiene 12 camiones de recolección. Nosotros recibimos esta intendencia con 3. Esa diferencia, en dos departamentos similares, en cuanto al tamaño y a población, es extrapolable a todo. Entonces, realmente es estar en la guerra con un escarabadiente.

¿Se va a salir adelante? Sí. Y nosotros en esto tratamos de ser operativos, y somos obsesivos. Porque con la obsesión, cuando se la aplica positivamente, se hacen muchas cosas.

Por eso nosotros hablamos de intensidad, le estamos pidiendo a nuestros directores o coordinadores estar arriba de las cosas. Eso lo dijimos incluso antes de las elecciones.

Idoneidad, ganas e intensidad. El que se cansa, pide cambio. Y si vemos a alguno cansado, cambio. Porque tenemos que estar a la altura de las circunstancias, porque Salto se lo merece. Quedó relegado en el concierto departamental nacional en muchas cosas. Y nosotros entendemos que tenemos que hacer 10 años en uno.

Prioridades

Ls infraestructura vial de la ciudad, es una prioridad. Nosotros ahora vamos a ir con esto de financiamiento a largo plazo en cinco arterias principales, que cruzan de norte a sur y de este a oeste la ciudad, que son la avenida Manuel Oribe, una de las avenidas más importantes del departamento, que tenemos que hacerla bien, que tenemos que dejarla, primero, en buen estado, transitable, pero a su vez que sea linda, y que esté bien, y que sea un lugar seguro para transitar, porque han y siguen ocurriendo cosas feas en estos lugares; se están rompiendo motos, se están rompiendo autos, está cayendo gente, y algunos, lamentablemente, han fallecido.

Tenemos que arreglar la avenida Rodó, avenida Concordia, que se están transformando en lugares de gran crecimiento, y porque está yendo por ahí la ciudad, un lugar importante.

Gobernador de Viana, hacia la zona este; los ingresos, y después, la que creo que va a terminar siendo la entrada de Salto para turistas y para hacerla operativa, y que está en muy mal estado, también, es la avenida Pascual Harriague, desde La Gaviota hasta la Costanera Sur. Yo creo que esa tiene que ser la entrada de Salto.

Muchos han dicho que esto debemos hacerlo con el FDI, por ejemplo, bárbaro. Pero después, ¿qué hago con los barrios? que algunos están comiendo polvo desde hace muchos años, y que tienen que lavar su ropa de noche para colgarla porque si es de día, a la tarde, ya está marrón. ¿Qué hago con los lugares que hace 80 años que están con enchorradas? Que a parte, se viene agravando, porque cada vez hay más gente viviendo en esos lugares y tenemos que buscar una solución de fondo, canalizar y todo eso.

Entonces, con FDI, PDGS, Fondos BID, ¿a qué le van a entrar? A toda la caminería interna de la ciudad, a solucionar esos temas que tenemos de enchorradas y a lo que es la caminería rural, que prácticamente se ha abandonado y tenemos zonas que son de emergencia en la campaña y en las que todavía no pudimos entrar, por todo el tema burocrático; pero me dicen que en estos días queda pronto, y podremos atacar esos lugares que hoy están intransitables. Muchos pensamos en la campaña por la producción que sale de nuestro departamento para el resto del país; bárbaro, la defiendo, porque es laburo de mucha gente. Pero acá hay que pensar que, a veces, no salen las ambulancias, que es algo tan clave y tan básico como poder sacar a alguien que está con algún problema de salud, o los gurises a una escuela. Entonces, tenemos que ir por eso. Vamos a ir por algunos puentes clave que hoy dejan aislados a mucha gente en nuestro departamento interior rural.

El otro punto es la basura.Tenemos que ir a cerrar ese vertedero a cielo abierto. Pero hay que dejar bien claro esto. ¿Va a cerrar y no va a estar más ahí el vertedero? No, el vertedero va a seguir estando. Porque es el lugar elegido, que tiene 30 años, que tiene 129 hectáreas. Ahora, el de Florida, por ejemplo, queda a dos kilómetros del centro de la ciudad. Está enfrente a un barrio, enfrente, también, a la cárcel, y está funcionando modernamente y ni te enterás que hay un vertedero. Y podría dar otros ejemplos, como el de Rocha, que no conozco aún, donde hay un buen tratamiento todo eso, que es hacia dónde vamos. Entonces, primero cerrar. ¿Cómo se cierra ese vertedero? Relleno sanitario. Y después, ir a una parte moderna. Se lo decía a los ambientalistas el otro día, que tenemos que pensar en otro lugar a futuro, para que nuestro vertedero se ubique. Pero también hay temas que hemos hablado con integrantes del Ministerio del Medio Ambiente. Muchas veces te lleva cinco años que te habiliten una nueva zona; entonces, yo no puedo decir, bueno, miren, estoy buscando que me habiliten; estamos atrás de la habilitación. Y terminó el período mío y seguimos con el vertedero igual y peor. Porque esto crece, no baja. Entonces, yo tengo que solucionar el problema que tengo hoy, mientras vamos buscando otro lugar seguramente más alejado, porque la ciudad está creciendo para todos lados.

El otro tema es la iluminación. Vino una empresa a regalarnos una prueba de iluminación, que probamos en calle Diego Lamas, entre Soca y Ocimani, y media cuadra más; en un día pusieron todo, espectacular. Nosotros vamos a ir a la iluminación de 1.600 cuadras en este período. Y a parte de las 1.600 cuadras, estas cinco avenidas que nombré, que son entre 20 y 22 kilómetros, también, van a estar iluminadas. Va a haber un cambio en la iluminación, porque no solamente es algo bueno para que quede linda la ciudad, sino yo creo que es una gran herramienta de seguridad.

Lo otro que estamos haciendo, es empezar a recuperar espacios públicos. Ustedes vieron cómo quedó el Parque Harriague. Vimos lo que era el arroyito, que estaba fatal y se dio todo un tratamiento. Se pintó, se arregló, se le empieza a dar vida a toda esa parte.

El muelle negro, las costaneras, arreglándolas y ordenándolas y limpiándolas. Empezar a recuperar esos espacios que son claves.

Pero la falta de trabajo, es un tema trascendental; lo vimos plasmado cuando se largó el Uruguay Impulsa, que son los jornales solidarios. Salto, en proporción de habitantes, fue de los lugares donde más se anotó gente; cerca de 9.600 salteños. Eso te da a las claras el problema laboral que tenemos. Que a su vez sabemos que desde lo público no se va a solucionar, ni es la idea; al revés. Tiene que venir de lo privado. Por eso una de las áreas que tenemos y que va hacia el nuevo presupuesto, el nuevo organigrama, es la inversión, desarrollo y cooperación internacional, en lo que ya venimos trabajando, reuniéndonos con empresarios todo el tiempo, para que a Salto, se lo empiece a detectar en el radar. Estamos trabajando con las ambajadas, yendo a las exposiciones, etc. Estuvimos reunidos con el embajador paraguayo en Uruguay, con el presidente de la Cámara de Industria de Paraguay, viendo todo el tema de la entrada de los camiones por acá y los diferentes temas que pueda hacer Paraguay con nosotros; el turismo, ya que pasan 40.000 paraguayos por nuestro puente, y lo que necesitamos es que se queden un día, un día. Lo mismo que queremos hacer con la carga.

La construcción; importante. Nos enteramos que habían 14 proyectos de desarrollo encajonados, frenados, y ya dessartivulamos 4 que comienzan luego de la feria de la construcción. O sea, estamos apostando al todo.

Relacionamiento Gobierno Departamental con el Gobierno Nacional

Creo que es clave. Un Gobierno Nacional y lo que son las 19 Intendencias, todos, tenemos responsabilidad de Gobierno. Una cosa es estar en un Parlamento, en el cual llevas una minuta, un tema, discutís y es, por supuesto, para la gente. Pero la otra, es tener este tipo de responsabilidad de Gobierno, que es al que le golpean la puerta en la inmediatez, ante los problemas reales.

Los problemas que tenemos nosotros acá, o puede tener Lavalleja, Rivera o Paysandú, por ejemplo (Frenta Amplio, Partido Colorado y Nacional), son los mismos. Compartimos los mismos problemas y sabemos que las soluciones son las mismas. Sabemos que si sumamos y aunamos esfuerzos, los resultados son mejores. Y con un Gobierno Nacional que tiene también la responsabilidad de gobernar y buscar solución para la gente, que sabe que articulando con los Intendentes, trabaja bien en territorio; es un ganar-ganar.

Acá no hay competencia. Acá tenemos que buscar soluciones. Porque las soluciones son clave para todos, para el Gobierno Nacional y para los Gobiernos Departamentales.

Tenemos una buena relación con el Presidente. Tenemos dos Ministros salteños, Pablo Menoni y Lucía Echeverry, con los cuales hemos tenido muchas reuniones.

Contándoles un poquito de las necesidades del departamento, decirles que con el Presidente de OSE venimos viendo diferentes temas, entre ellos el del saneamiento de termas que creemos es clave e importantísimo. Porque el gran desarrollo turístico en Salto, el crecimiento, se está dando por este lado. Y queremos ir hacia eso.

Entonces, te doy ese ejemplo. Como muchas otras cosas que en el día a día nos estamos consultando. En las reuniones que tenemos por el Congreso Intendente, me toca estar en la mesa, en la que mantenemos reuniones una vez al mes. Es una experiencia linda.

Los 292 ceses y el fideicomiso

Soy de trabajar mucho en equipo y de escuchar mucho. En esto uno tiene que escuchar. No somos perfectos, y en la conjunción de opinión de gente preparada y con boliche, te acercas mucho más, no a lo perfecto, pero sí perfeccionas mucho las decisiones que podes tomar.

Las decisiones y la responsabilidad siempre van a ser del intendente. Y esas decisiones las tomamos en soledad, aunque nunca las siento en soledad, porque tenemos equipo, que forman parte de las diferentes direcciones y gente que viene de la Junta Departamental, y con su experiencia aportan muchísimo. Entonces, soledad, nunca.

Lo de los 291 funcionarios, realmente fue una decisión compleja. Porque la política, yo no la he vivido nunca como un tema de revanchismo, como un tema de buenos y malos, como un tema de la razón está acá y allá está el error. No. Siempre entendí a Salto como una cosa sola, y la viví y vivo así. Y si estoy en esta actividad, es porque vi en la política una herramienta para hacer cosas positivas, buenas, Y realmente, es algo que uno abraza, quiere y trata de cuidar. Esa decisión, fue una decisión difícil, fue una decisión que, la verdad, es triste, porque a nadie le gusta eso. Porque entre otras cosas, acá había una cosa que se hizo mal, que fue un convenio colectivo que rozó la ilegalidad, que no está bien, que no era correcto. Y a su vez, también, desde el punto de vista financiero, para la intendencia, no había número que cerrara, en nada.También digo que, hay algunos casos. dentro de esos 292 funcionarios que ya están siendo llamados. Personas con alguna discapacidad, con alguna patología, gente que realmente hacía la tarea.

Luego tenemos lo de los 300 monotributos que no se renovaron; muchos de esos no hacían la tarea, y sí hacían una tarea política partidaria, y eso no está bueno.

Tenemos que estar a la altura de la circunstancia, y tenemos que sudar la camiseta. Entonces, sí, fue una decisión difícil que no alegró para nada, y que, realmente, nos tuvo bastante cabibajos. Pero había que hacerlo.

El tema del endeudamiento a largo plazo o financiamiento a largo plazo, o fideicomiso, era un tema necesario. 300 empresas adeudadas que no teníamos por donde pagar, lo mires por donde lo mires. El déficit de infraestructura que tenemos, es enorme. Si queremos levantar a Salto y ponerlo a la altura de la circunstancia, teníamos que solicitarlo. Era importante. Me hubiera encantado que votaran todos. Porque algo que dije en campaña, es que tengo la responsabilidad de ayudar a que nos empecemos a reeducar. ¿Qué es eso? No puede existir más salteño de primera a segunda. De que si sos de un partido te arreglo la calle, la luz, etc. No. Somos todos salteños. Lo que nos une es Salto. Y tenemos que trabajar por eso. Y eso es lo que yo quiero reeducar.

Tengo una sola bandera, que voy a tenerla hasta el fin de mis días, que es la de Salto.

Llegué a donde quería estar. Y quiero hacer una gran tarea. Y mostrar en los hechos que se puede levantar al departamento a trabajo.

Cómo recordarán a la gestión Albisu

Querría que recordaran a la gestión, como la gestión en la que se levantó un departamento que estaba en el piso y se lo pudo poner de pie. Y eso nos va a llevar estos 5 años. Poner de pie a Salto. De que dimos todo, de que hubo un antes y un después en todo lo que tiene que ver la parte comercial, la parte de inversiones, y que gracias a eso, muchos hijos o nietos, no se tienen que ir para otro lado a buscar laburo. Porque a partir de esa herramienta, de esa ventanilla única y de ser facilitadores en muchas empresas, se van a dar inversiones en Salto, y esa gente queda a trabajar acá. Y mucho más no podemos pedir hoy, porque es la realidad. Es el diagnóstico que creo que quedó claro respecto a la situación que tiene el departamento. Y creo que -no voy a decir que es mucho-. pero yo me voy conforme el 10 de julio del 2030 con una ciudad saneada, desde toda su infraestructura, de todo el ABC con la basura, las calles, la iluminación, y con una ciudad más próspera, con empresas que hoy no están y que mañana se empiezan a instalar en el departamento para dar trabajo a los salteños.

Si me decís, a ver, ¿un ícono que puedas dejar hoy? Nosotros estamos yendo a todo, desde reunirnos con la UTEC para buscar facilidades para que se instalen acá, a diferentes temas, como el que empresas privadas que se instalen. Ojalá que salga una zona franca, lo que sería un antes y un después. Ojalá podamos meter un nuevo shopping.

Y también, lo que es un tema que empieza a abrir el abanico y que tenemos a favor, es el vecino país, acá enfrente, con el cual se empezó a cerrar la brecha cambiaria, y ojalá que siga cerrando. Lo estamos viendo. Ya el salteño no se está yendo tanto. Por lo tanto, creo que hay que jugar un poco con todo eso.

También, multiplicar el desarrollo urbano, ya sea por edificios nuevos, por barrios privados. Creo que es clave. Lo hablábamos con el intendente de Canelones y con el Presidente Orsi. Cuatro mil personas trabajan hoy en forma directa en los barrios privados de Canelones, por ejemplo, cuna de los mismos, y que empujan eso como loco. Porque, a parte, también las contribuciones que le dejan anualmente a esa comuna, hacen mucha cosa y ayudan a muchos barrios más carenciados.

El primer mensaje navideño.

Lo que les decíamos a los salteños es, Salud; con salud todo. Y prosperidad. Y ahí, creo que todos, como salteños, somos responsables de que la cosa empiece a funcionar, que el salteño tenga trabajo, que el salteño se pueda quedar acá en el departamento que tanto quieren. Porque el salteño quiere a Salto pero, muchas veces, se va, porque no le estamos dando la oportunidad. Por eso vamos a trabajar todos para eso; para que tengan todos un gran 2026. Estamos trabajando para eso. Queremos eso. Es importante. Confíen en Salto. Confíen en su desarrollo. Confíen. Salto es su gente. Porque el capital humano es lo más rico que tenemos nosotros en este departamento. Salto es rico por eso. Y, realmente, ese orgullo de a poquito lo vamos a estar recuperando, y estoy seguro que vamos a salir adelante. Así que un gran 2026 para todos y cada uno de los salteños. Vamos a darle con todo para adelante, que nos vamos a poner de pie y tenemos mucho para hacer.

