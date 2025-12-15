Llueven risas y no para

- espacio publicitario -

Alerta risiológica, una lluvia de carcajadas pone al pueblo patas arriba

Un fenómeno meteorológico inaudito dejó al poblado sumido en un temporal de risas, carcajadas y ceños fruncidos en vías de extinción. Puntas del Sauce Verde fue el protagonista de tan singular suceso.

El país vuelve a mirar al interior profundo con una mezcla de asombro y desconcierto. No por un tornado, no por una granizada del tamaño de pelotas de trapo, sino por un evento absolutamente insólito, una tormenta de risa líquida que desde la madrugada cae sin pausa sobre el pueblo, empapando a la población con carcajadas de distintas densidades.

La alarma se activó a las 06:00, cuando el cielo comenzó a escupir un tenue rocío de risitas nerviosas, de esas que uno suelta cuando dice “hola” a alguien que no conoce pensando que era otra persona. Minutos después, el fenómeno escaló a un aguacero de risotadas abiertas, carcajadas tipo sobremesa familiar y hasta la rara «risa de tío borracho en casamiento», esa que empieza como un mugido y termina como un silbido.

EL CAOS AMABLE DE LA VIDA DIARIA

Los pobladores reportan que las tareas cotidianas se volvieron imposibles.

“Quise hacerme un café y cada vez que apoyaba la cuchara me venía una carcajada por la espalda. El café terminó en el techo tres veces”, contó Don Anselmo, panadero local, quien ya es conocido como “el hombre que ríe a solas con las facturas”.

Otros comercios también sufrieron efectos inesperados:

– En la farmacia, el surtido de analgésicos fue reemplazado involuntariamente por caramelos de miel porque los empleados no paraban de reír y se confundían.

– En la ferretería, un martillo pegó un salto solo “de la risa que había en el aire”.

– En la peluquería, las tijeras hicieron su propio corte artístico y dejaron al peluquero con un flequillo involuntario que ya es tendencia local.

EL MISTERIO DE LA RISA FLOTANTE

El Instituto de Meteorología de lo Absurdo (IMA) ha evaluado tres teorías principales:

La “Sobrecarga de Optimismo”

Tras meses de ver memes deportivos y políticos, el pueblo habría alcanzado una masa crítica emocional que ahora cae en forma de precipitación humorística, dados los resultados en uno y otro caso. El “Efecto Mariposa Inverso”

Un bebé en Nueva Zelanda estornudó una palomita de maíz con gracia, generando una onda cómica planetaria que terminó descargándose sobre Uruguay. Siendo el pueblo de Puntas del Sauce Verde el afectado. Los Globos Oculares de la Vaca Filósofa

La célebre vaca “Dolores”, considerada la única bovina existencialista de la zona, habría abandonado la contemplación del universo para mirar videos virales, provocando una alteración vibratoria en el campo.

La ciencia no tiene certezas, pero sí una convicción: la atmósfera del pueblo está saturada de alegría espontánea.

MEDIDAS DE CONTINGENCIA, EL PRAGUA SERIO

Ante lo que consideran “un fenómeno de alto contagio humorístico”, las autoridades del CECOED recomiendan el uso del Paraguas Serio, un paraguas común, pero con la cara de un notario público dibujada para frenar el impulso de la risa. Puede ser la de Bielsa o de algún ingrato para el usuario, a elección.

También se emitieron las siguientes directrices:

No mirar a nadie directamente a los ojos. Podría provocar risa súbita nivel “me caigo de la silla”. Evitar escuchar chistes malo, podrían volverse buenos bajo estas condiciones climáticas.

Mantener a los payadores en lugares cerrados para evitar un rebrote de humor rimado. Con esto, pesimista que no faltan dicen que el carnaval local está en riesgo, la población estaría demasiado divertida como para tolerar más diversión.

LA RESITENCIA DEL CEÑO FRUNCIDO, EL FMO EN PIE DE GUERRA

Pero no todos celebran el diluvio de alegría. Un grupo autodenominado Frente de Malhumorados Organizados (FMO) presentó una queja formal ante la intendencia.

Su líder, conocido como “El Señor de las Medias Negras”, sostuvo que consideran la risa “una forma de indisciplina emocional”.

“Esto no es serio —advirtió—. La risa es para amateurs de la vida. Nosotros trabajamos con la gravedad, la contemplación existencial y la ausencia de azúcar”.

El FMO exigió instalar pararrayos de ironía, repartir panfletos de filosofía densa y difundir música gótica medieval para contrarrestar el “descontrol risueño”.

Según testigos, el líder frunció tanto el ceño que provocó un ligero temblor en la plaza.

MIENTRAS TANTO, EL CIELO SIGUE RIENDO

Las autoridades monitorean la situación minuto a minuto. No se descarta que el temporal pase de Jajaja nivel 3 a un Me Muero de risa, nivel 4, lo que implicaría reír al punto de pedir un descanso para respirar.

FENÓMENO NATURAL, APARECE LA RISA SÓLIDA

Con el correr de las horas, los especialistas del IMA advirtieron otro fenómeno en evolución: la aparición de “risa sólida”. Pequeños cubitos transparentes, similares a hielo pero livianos como un suspiro, comenzaron a caer en los techos. Los vecinos aseguran que, al tocarlos, liberan un “je” cristalino que dura apenas un segundo, como si la atmósfera estuviera archivando bromas para futuras generaciones.

El hospital local, por su parte, reportó un aumento de consultas por “ataque de reflejo risible involuntario”, diagnóstico que todavía no figura en ningún manual serio. La doctora Montiel explicó que el cuadro se manifiesta cuando alguien intenta mantenerse serio ante un chiste que no da gracia… pero la risa ambiental lo convierte en genial. “Es peligrosísimo”, sostuvo mientras se secaba lágrimas de risa profesional.

Incluso los animales han mostrado signos de adaptación. Los perros ladran en clave humorística —algo así como un “guau ja” muy leve— y un grupo de gallinas comenzó a poner huevos con forma de sonrisa. Un productor avícola intentó patentarlos como “Huevos Alegrísimos”, pero cada vez que empieza a explicarlo se ríe tanto que olvida completar el formulario.

El transporte tampoco quedó indemne. El único ómnibus del pueblo debió suspender su recorrido porque el chofer no podía anunciar las paradas sin tentarse. Los pasajeros, a su vez, empezaron a bajar donde fuera, porque la risa les hacía olvidar a dónde iban. Por la noche, la Terminal terminó llena de personas sin recordar si habían salido, regresado o simplemente se habían reído en exceso.

Frente a la situación, el alcalde anunció que evalúan declarar a Puntas del Sauce Verde como “Patrimonio Intangible de la Alegría Atmosférica”, una figura jurídica que no existe pero que —según él— “podría atraer turismo y espantar a los del FMO, que detestan el intangible”. El anuncio fue recibido con aplausos, risas y un bostezo solemne del Señor de las Medias Negras, que prometió luchar “hasta la última arruga del ceño”.

Entre risa líquida, sólida y gaseosa, el pueblo sigue adelante, aprendiendo a convivir con un clima imprevisible que moja, vibra y contagia. Y aunque nadie sabe cuándo acabará el temporal, una cosa queda clara, en Puntas del Sauce Verde, por primera vez en décadas, el pronóstico del tiempo se convirtió en lectura obligatoria… y en la mejor comedia costumbrista del año.

UN PUEBLO BAJO UN CIELO QUE APRENDIÓ A SONREIR

Mientras la tormenta continúa, Puntas del Sauce Verde vive un extraño equilibrio entre la carcajada y el ceño fruncido. Algunos tratan de seguir con su vida, otros abrazan el descontrol humorístico. Lo único seguro es que, cuando el clima mejore, el pueblo tendrá la anécdota más luminosa —y ruidosa— que haya caído del cielo. Y quizá, con suerte, hasta los del FMO suelten una risita sin querer.

