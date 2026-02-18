Llegaron a Uruguay los A-29 Super Tucano: modernización para la defensa aérea

Fotos: Fuerza Aérea Uruguaya

Uruguay concretó el arribo de los aviones A-29 Super Tucano, una incorporación estratégica para la modernización de la Fuerza Aérea. Las aeronaves representan un salto tecnológico en materia de vigilancia, control del espacio aéreo y capacidad de respuesta ante amenazas no convencionales.

Los nuevos aparatos, fabricados por la empresa brasileña Embraer, están diseñados para misiones de defensa ligera, entrenamiento avanzado y patrullaje fronterizo, con especial énfasis en la intercepción de vuelos irregulares vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

El A-29 Super Tucano es un avión turbohélice de ataque ligero y entrenamiento avanzado. Se caracteriza por su alta maniobrabilidad, bajo costo operativo y capacidad para operar en pistas cortas o semi preparadas.

Entre sus principales características técnicas se destacan:

Motor turbohélice de alto rendimiento.

Cabina digital con aviónica moderna.

Capacidad de portar armamento aire-tierra.

Sistemas de comunicación y navegación actualizados.

Autonomía extendida para misiones de patrullaje.

Su versatilidad lo convierte en una plataforma ideal para países que requieren reforzar el control de su espacio aéreo sin asumir los costos de operación de aviones supersónicos.

Refuerzo para la vigilancia del espacio aéreo uruguayo

La llegada de los A-29 marca un hito en la renovación del material aéreo de la Fuerza Aérea Uruguaya, que durante años operó con aeronaves de generaciones anteriores.

Uno de los principales objetivos de esta incorporación es fortalecer la capacidad de vigilancia aérea en zonas de frontera y corredores utilizados para vuelos no identificados. En ese sentido, los Super Tucano permiten detectar, interceptar y acompañar aeronaves sospechosas, mejorando la capacidad disuasiva del Estado.

Además, estas aeronaves cumplen un rol clave en la formación de pilotos militares, ya que combinan funciones de entrenamiento avanzado con operaciones reales.

Un paso estratégico en defensa y seguridad

La incorporación de los A-29 Super Tucano se enmarca en un proceso de modernización orientado a actualizar la infraestructura y los sistemas de defensa del país. Más allá del componente técnico, el arribo de estos aviones envía una señal clara sobre la intención de fortalecer el control soberano del espacio aéreo.

Con esta adquisición, Uruguay se suma a otros países de la región que ya operan el modelo, consolidando un estándar común en materia de entrenamiento y defensa aérea ligera.

Citas destacadas

“La llegada de los A-29 Super Tucano representa un salto cualitativo en la capacidad operativa de la Fuerza Aérea”.

“Estos aviones permitirán mejorar la vigilancia y el control del espacio aéreo nacional”.

La llegada de los A-29 Super Tucano no solo implica la incorporación de nuevas aeronaves, sino también una actualización estratégica en materia de defensa, vigilancia y entrenamiento, posicionando a Uruguay con mayores herramientas para enfrentar los desafíos actuales en el control de su espacio aéreo.

