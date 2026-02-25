Llamadas al Puerto 2026: orden y accesos para el desfile

El concurso local de Llamadas al Puerto se realiza el sábado 28 con siete agrupaciones. Tronar del Norte abre y Tunguelé cierra el desfile en el Puerto.

Llamadas al Puerto celebra 20 años con concurso local y siete agrupaciones en escena

La ciudad se prepara para vivir una nueva edición de las Llamadas al Puerto, que este año celebra su vigésimo aniversario con el concurso local previsto para el sábado 28 de febrero de 2026, a partir de las 21:00 horas. El desfile contará con siete agrupaciones y marcará una nueva jornada de actividad cultural en el Puerto, consolidando un evento que se ha transformado en una de las citas tradicionales del carnaval local.

Según lo anunciado por la organización, el orden del desfile comenzará con Tronar del Norte, mientras que Tunguelé tendrá a su cargo el cierre de la noche, en una programación que buscará mantener el ritmo y la identidad del candombe durante todo el recorrido.

Accesos y circulación para el público

Con el objetivo de facilitar el ingreso del público y asegurar una mejor circulación, se definieron distintos puntos de acceso al predio:

Zona Norte: ingreso por calle Uruguay esquina Julio Delgado y por República Argentina desde calle Brasil.

ingreso por calle Uruguay esquina Julio Delgado y por República Argentina desde calle Brasil. Zona Sur: acceso por calle Uruguay esquina Juan Carlos Gómez o por Colón desde calle Artigas.

acceso por calle Uruguay esquina Juan Carlos Gómez o por Colón desde calle Artigas. Zona Oeste, Este y entradas de cortesía: ingreso por calle Albisu desde Brasil, con acceso libre.

ingreso por calle Albisu desde Brasil, con acceso libre. Plaza 33: el tramo sobre calle Uruguay tendrá acceso gratuito.

Desde la organización se recomienda asistir con anticipación para agilizar los ingresos y ubicar con comodidad los espacios asignados.

Entradas y servicios

Las entradas mantienen un costo de $200, con derecho a silla, y se encuentran disponibles a través de la plataforma Red Tickets y en locales de Red Pagos.

Al finalizar el espectáculo, se dispondrá de un servicio especial de ómnibus desde el cruce de calles Brasil y República Argentina, con destino a distintos barrios, facilitando el retorno del público tras el cierre del desfile.

Orden de participación en el desfile

Tronar del Norte Lonjas del Sur Zulumbé Xangó Candombe El legado Candombero Tu Candombe Tunguelé

Con esta propuesta, las Llamadas al Puerto vuelven a reunir música, identidad y tradición en una celebración que marca dos décadas de historia y que promete una nueva noche de ritmo y convocatoria popular en la ciudad.

