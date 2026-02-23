25.1 C
Salto
lunes, febrero 23, 2026

Llamadas al Puerto 2026: La Sanza Candombe fue campeona

Diario EL PUEBLO
Por Diario EL PUEBLO
22
Tiempo de lectura: 2 min.

La Sanza Candombe ganó las Llamadas al Puerto 2026 en Salto con 147 puntos. Xangó fue segunda y Morán tercera en una edición con entradas agotadas.

La Sanza Candombe se consagró en las Llamadas al Puerto 2026

La comparsa La Sanza Candombe, proveniente de la ciudad de Mercedes (Soriano), se coronó campeona de la vigésima edición del concurso Llamadas al Puerto, considerado el certamen de candombe más relevante del litoral uruguayo. La agrupación alcanzó 147 puntos, logrando la máxima calificación de la competencia y consolidando su presencia en la escena candombera del interior del país.

El segundo lugar fue para la comparsa salteña Xangó Candombe, que sumó 135 puntos, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Morán, de Fray Bentos (Río Negro), con 133 unidades. Esta última agrupación tuvo una quita de cinco puntos tras constatarse una irregularidad durante la evaluación.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Recorrido tradicional y gran convocatoria

El desfile se desarrolló por su recorrido habitual, partiendo desde Plaza de los 33 y avanzando hacia la zona portuaria por calles Uruguay y Chiazzaro hasta Brasil. La convocatoria volvió a mostrar el fuerte interés del público: las entradas se agotaron y se vendieron aproximadamente 3.000 tickets a través de Redtickets y locales de Redpagos.

La ceremonia de apertura incluyó un reconocimiento especial a Tomás Olivera Chirimini, recordado como el primer jurado de las Llamadas al Puerto. El acto fue encabezado por la fundadora del desfile, Silvia Coronel, y contó con la presencia del intendente de Salto, Carlos Albisu.

Entre los integrantes del jurado se destacó la participación del reconocido referente del candombe uruguayo Lobo Núñez, cuya presencia aportó jerarquía a la edición 2026 del concurso.

Posiciones finales del Concurso Regional

Las ubicaciones del Concurso Regional de Llamadas al Puerto fueron las siguientes:

  1. La Sanza Candombe (Mercedes) – 147 puntos
  2. Xangó Candombe (Salto) – 135 puntos
  3. Morán (Fray Bentos, Río Negro) – 133 puntos
  4. Tunguelé (Salto) – 127 puntos
  5. Rugir del Puerto (Paysandú) – 126 puntos
  6. Tu Candombe (Salto) – 120 puntos
  7. Zulumbé (Salto) – 116 puntos
  8. El Legado Candombero (Salto) – 116 puntos
  9. Sandumbé (Paysandú) – 116 puntos
  10. Hechiceros del Candombe (Young, Río Negro) – 109 puntos
  11. Lonjas del Sur (Salto) – 106 puntos
  12. Tronar del Norte (Salto) – 85 puntos

Próxima instancia local

El próximo sábado 28 se realizará el concurso local de Llamadas al Puerto, manteniendo el mismo recorrido y condiciones, con la participación de siete agrupaciones del departamento.

El evento, apoyado por el Gobierno de Salto, reafirma el crecimiento del candombe en la región y posiciona a la ciudad como uno de los principales polos culturales del interior del país.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/9axc

Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal