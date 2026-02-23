Llamadas al Puerto 2026: La Sanza Candombe fue campeona

La Sanza Candombe ganó las Llamadas al Puerto 2026 en Salto con 147 puntos. Xangó fue segunda y Morán tercera en una edición con entradas agotadas.

La Sanza Candombe se consagró en las Llamadas al Puerto 2026

La comparsa La Sanza Candombe, proveniente de la ciudad de Mercedes (Soriano), se coronó campeona de la vigésima edición del concurso Llamadas al Puerto, considerado el certamen de candombe más relevante del litoral uruguayo. La agrupación alcanzó 147 puntos, logrando la máxima calificación de la competencia y consolidando su presencia en la escena candombera del interior del país.

El segundo lugar fue para la comparsa salteña Xangó Candombe, que sumó 135 puntos, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Morán, de Fray Bentos (Río Negro), con 133 unidades. Esta última agrupación tuvo una quita de cinco puntos tras constatarse una irregularidad durante la evaluación.

Recorrido tradicional y gran convocatoria

El desfile se desarrolló por su recorrido habitual, partiendo desde Plaza de los 33 y avanzando hacia la zona portuaria por calles Uruguay y Chiazzaro hasta Brasil. La convocatoria volvió a mostrar el fuerte interés del público: las entradas se agotaron y se vendieron aproximadamente 3.000 tickets a través de Redtickets y locales de Redpagos.

La ceremonia de apertura incluyó un reconocimiento especial a Tomás Olivera Chirimini, recordado como el primer jurado de las Llamadas al Puerto. El acto fue encabezado por la fundadora del desfile, Silvia Coronel, y contó con la presencia del intendente de Salto, Carlos Albisu.

Entre los integrantes del jurado se destacó la participación del reconocido referente del candombe uruguayo Lobo Núñez, cuya presencia aportó jerarquía a la edición 2026 del concurso.

Posiciones finales del Concurso Regional

Las ubicaciones del Concurso Regional de Llamadas al Puerto fueron las siguientes:

La Sanza Candombe (Mercedes) – 147 puntos Xangó Candombe (Salto) – 135 puntos Morán (Fray Bentos, Río Negro) – 133 puntos Tunguelé (Salto) – 127 puntos Rugir del Puerto (Paysandú) – 126 puntos Tu Candombe (Salto) – 120 puntos Zulumbé (Salto) – 116 puntos El Legado Candombero (Salto) – 116 puntos Sandumbé (Paysandú) – 116 puntos Hechiceros del Candombe (Young, Río Negro) – 109 puntos Lonjas del Sur (Salto) – 106 puntos Tronar del Norte (Salto) – 85 puntos

Próxima instancia local

El próximo sábado 28 se realizará el concurso local de Llamadas al Puerto, manteniendo el mismo recorrido y condiciones, con la participación de siete agrupaciones del departamento.

El evento, apoyado por el Gobierno de Salto, reafirma el crecimiento del candombe en la región y posiciona a la ciudad como uno de los principales polos culturales del interior del país.

