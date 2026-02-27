Llamadas al Puerto 2026: desfile, accesos y show final

Las Llamadas al Puerto celebran su 20ª edición con siete comparsas, accesos definidos, entradas a $200 y espectáculos en la Plazoleta Roosevelt mientras se esperan los fallos.

Llamadas al Puerto: desfile, accesos y espectáculos mientras se esperan los fallos

Avanzan los preparativos para una nueva edición del concurso local de las Llamadas al Puerto 2026, que este año celebra su vigésima edición y volverá a concentrar el ritmo del candombe en la zona portuaria de la ciudad.

La actividad se desarrollará el sábado 28 a partir de las 21:00 horas, con la participación de siete agrupaciones de negros y lubolos que ya ultiman detalles para una noche que combina desfile, competencia y espectáculos abiertos al público.

Accesos y organización del público

Desde la organización se informaron distintos puntos de ingreso para facilitar la circulación y el acceso de quienes acompañen la jornada.

Desde la Zona Norte: ingreso por Uruguay y Julio Delgado, y por República Argentina y calle Brasil.

ingreso por Uruguay y Julio Delgado, y por República Argentina y calle Brasil. Desde el Sur: acceso por calle Uruguay esquina Juan Carlos Gómez, o por Colón y calle Artigas.

acceso por calle Uruguay esquina Juan Carlos Gómez, o por Colón y calle Artigas. Desde el Oeste, Este y entradas de cortesía: ingreso por calle Albisu desde Brasil, con acceso libre.

ingreso por calle Albisu desde Brasil, con acceso libre. Acceso gratuito: calle Uruguay sobre la Plaza de los Treinta y Tres.

Las entradas generales tendrán un costo de 200 pesos, con derecho a silla, y se encuentran disponibles en Red Tickets y Red Pagos.

Orden de participación

El desfile contará con siete comparsas que recorrerán el circuito en el siguiente orden:

Tronar del Norte Lonjas del Sur Zulumbé Xangó Candombe El legado Candombero Tu Candombe Tunguelé

Transporte y cierre con espectáculos

Al finalizar el desfile, se dispondrá un servicio especial de ómnibus desde el cruce de calles Brasil y República Argentina, con destino hacia todos los barrios, con el objetivo de facilitar el regreso del público.

Además, mientras el jurado delibera y se esperan los fallos, la propuesta se extenderá con espectáculos en escenario instalado en la Plazoleta Roosevelt, generando una segunda instancia de encuentro y celebración para quienes permanezcan en el lugar.

La vigésima edición de las Llamadas al Puerto busca consolidarse una vez más como una de las citas culturales más convocantes del calendario local, combinando tradición, participación popular y propuestas artísticas para cerrar la noche.

