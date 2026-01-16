30.1 C
Salto
viernes, enero 16, 2026

Línea 7 por Arenitas Blancas: nuevos horarios de ómnibus en Salto desde el 19 de enero

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
18
Tiempo de lectura: < 1 min.

Según informó la División Ómnibus del Gobierno de Salto, la Línea N.º 7 que circula por Arenitas Blancas modificará sus horarios a partir del lunes 19 de enero de 2026, manteniéndolos vigentes hasta el 28 de febrero.

De acuerdo con el comunicado oficial, los servicios se cumplirán con las siguientes salidas:

  • Desde Plaza Andresito: 6:40 y 14:10
  • Desde Arenitas Blancas: 7:15 y 14:45
  • Desde Pascual Harriague y Costanera Sur: 7:30 y 15:00

La dependencia municipal también adelantó que, a partir del 2 de marzo, los horarios serán nuevamente actualizados y esa información será difundida en su momento por los canales oficiales.

Mientras tanto, la División Ómnibus solicitó a los usuarios tomar nota de estos cambios para organizar mejor sus traslados durante el período de verano.

