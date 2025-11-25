Liga de Fútbol Súper Sénior: Los que llegaron a 7 goles y uno para cantar lotería

Para la Divisional «A» en la Liga de Fútbol Súper Sénior, con la novena fecha de la segunda rueda y dos equipos que llegaron a 7 goles: Círculo Policial y La Cafetera, mientras que Santos cantó lotería frente a Libertad. Fue postergado un partido. Pero en los casos restantes con estos resultados para tener en cuenta.

EN LA «B»

En el fútbol de los Súper Sénior, los goles se transforman en moneda corriente. Surgen infaltables. Lo sucedido con la novena fecha de la Divisional «B», es una consecuencia en esa dirección. Cuestión de repaso.

EN LA «C»

Los 10 goles de Salto Nuevo no pasan de largo en la nueva fecha que pasó, si del fútbol en la Divisional «C» se trata. El resultado es el impacto mayor. Pero en función de la tabla de posiciones no fue precisamente el único. Desde pasar revista en todos los casos, una manera de saber.

Liga de Fútbol LIFFA: Es el tiempo delas semifinales

El avance de la LIFFA hacia las etapas de resolución. Hay que tener en cuenta que el próximo sábado 29 de noviembre se inicia la disputa de las semifinales. Los detalles resueltos. De partido en partido.

🏆 Semifinales – Ida

Sábado 29/11

Copa de Oro – Campeonato Clausura

Escenario: Complejo Arambarri

Hora Partido 14:45 Remeros vs La República 16:30 Deportivo VJ vs Salto Uruguay

Copa Plata / Copa Bronce

Escenario: Campus Remeros

Hora Partido 14:45 San Isidro vs Gladiador 16:30 Orso Bianco vs Liverpool

«Los que entreno yo»

Los cuatro semifinalistas a nivel de la Divisional «A». Los que afrontarán la próxima secuencia. Doble turno para la ilusión vigente: Ceibal, Nacional, Universitario y Ferro Carril. Decidiendo en materia ofensiva, pero la dimensión que los arqueros son capaces de alcanzar. Cuando ellos dos entrenan con LUIS LIMA, al margen la competencia que se genera en la cancha. De lo que no hay dudas: el bien entendido orgullo para Luis Lima, desde el momento que JORGE FLEITAS (Universitario) y LEANDRO FAGÚNDEZ (Ceibal), son dos de los cuatro arqueros que serán parte de la misión pendiente, para que aflore el nuevo Campeón Salteño. El arco de Universitario fue el menos batido en las 16 fechas, y lo de «Chuchú» Fagúndez, gratificante en cuanto a respuesta bajo los tres palos de Ceibal.

El Ferro Carril delas cinco ausencias

El domingo que pasó, con Ferro Carril jugando ante River Plate el partido de vuelta. El 1 a 1 que implicó el definitivo avance a las semifinales. De los aspectos salientes en la franja: la vuelta del riverense Javier Quintero, luego de un prolongado tiempo ausente, como consecuencia de la lesión reportada.

Ingresó en el comienzo del segundo tiempo y no le faltó jerarquía en algunas situaciones de juego. Ferro Carril con ausencias puntuales: las de Alejandro «Chino» García, Joaquín De León, Nahuel De León, Fabio Andrés Rondán y Brian Pertusatti. Recuperó a Daniel Lescano luego de la suspensión y apunta al reintegro de Hernán Barros, mientras Lautaro «Rulo» Fernández volvió a manejarse como zaguero central, de última con Daniel Lescano.

