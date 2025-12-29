Liga de Fútbol Súper Sénior: La Cafetera empató y ganó la liguilla: 0-0

Ayer a la mañana en el Complejo Arambarri, el enfrentamiento de La Cafetera y Unión Don Atilio, para definir la liguilla en la Divisional «A». Fue empate 0 a 0 y en función del resultado La Cafetera se impuso como ganador de las liguilla. Hay que tener en cuenta que Unión Don Atilio fue vencedor del Acumulado, por lo que mañana martes volverán a enfrentarse, para determinar quién es el Campeón 2026 de la Liga de Fútbol Súper Sénior. Solo resta definir el horario y el campo de juego. Al igual que en la Liga Salteña, también la Liga de Fútbol Súper Sénior este martes alumbrará al nuevo rey.

Miquelarena tiene la senda libre para no dejar de ser….

La conclusión de la nueva temporada en las divisionales «B» y «C», bajo la presidencia de Deolindo Miquelarena. Desde el momento que la «B» es la primera de las tres divisionales de la Liga Salteña de Fútbol , que despunta al fútbol, la pregunta cae de maduro con respecto a la continuidad o no del «Chato» .

- espacio publicitario -

Lo cierto es que la conformidad es manifiesta con la conducción del ex-árbitro de fútbol en la década de los 80 y 90, pero a su vez existe la voluntad de prolongación. Por lo tanto a nivel de los delegados de aquellos clubes que militan en la «B» y la «C», no se plantea ningún márgen para la duda: Deolindo volverá a ser el mandamás. Resta saber si en la «B» permanece en funciones el vicepresidente Julio César Torres. También en este caso el objetivo desde los clubes es avalar su continuidad. Eficacia en la función no le ha faltado.

La Divisional «B» comenzará su temporada en el mes de marzo: no falta tanto. Desde la Divisional «C» se sumarán San Eugenio y Tigre, tras la condición alcanzada de campeón y vice.

- espacio publicitario -

En el caso de la «B» todo apunta a que se conserve el mismo sistema de disputa.

John Guzman, Carneiro, Oliva…y es Nacional

Nacional ultima detalles para la contratación del colombiano Jhon Guzmán, actual volante del Internacional de Palmira, equipo de la Segunda División de Colombia, el mismo club que era dueño de la ficha de Julián Millán y con el que el equipo tricolor ya tiene antecedentes a la hora de negociar. El mediocampista, llegaría a préstamo sin cargo por un año.

“Vamos a hacer una apuesta trayendo a préstamo a Jhon Guzmán, un volante de contención colombiano de 20 años. No tiene mucho recorrido aún. Lo que quedé con su representante es que venga a Primera, si después por H o por B tiene que jugar en Tercera, jugará”, expresó Perchman sobre la eventual incorporación. Guzmán, de 20 años, integrante de la selección Sub 20 de Colombia, disputó 2.611 minutos en Inter de Palmira, distribuidos en41 partidos.

A su vez, tanto Gonzalo Carneiro de 30 años como el mediocampista Cristian Oliva de 29 cuentan con ofertas y chances certeras de poder dejar Nacional y continuar su carrera en el exterior. Ambos fueron sondeados desde el mercado árabe, concretamente por el Al-Riyadh, club que incorporó a Daniel Carreño para la dirección técnica y él fue quien los pidió. Ambos cuentan con cláusulas de salida relativamente bajas en esta ventana.

Batista, Arezo, Diego Aguirre…y es Peñarol

Peñarol se trabaja para comenzar la pretemporada el próximo 5 de enero y comenzar a construir el 2026, que tendrá como primer gran objetivo la Supercopa, el primero de febrero. A partir del cambio de calendario, las incorporaciones que ha confirmado el Carbonero firmarán contrato y se pondrán a la orden del técnico, Diego Aguirre. Uno de ellos es Abel Hernández, quien en los días de navidad hizo pública una foto suya con su familia y allegados, todos vestidos con camisetas de Peñarol. De esta manera, el goleador del Campeonato Uruguayo 2025 eliminó cualquier sospecha sobre una posible complicación de su llegada. Como su contrato con Liverpool aún sigue vigente -a pesar de ya haberse despedido del club-, el artillero recién firmará contrato a partir de los primeros días de enero. Integrará la delantera junto con Facundo Batista, otra de las altas confirmadas, y Matías Arezo, si su negociación por una nueva cesión se termina de concretar.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/2e8y