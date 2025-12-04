Liga de Fútbol Súper Sénior: Como no jugaron, va de vuelta

La lluvia del pasado domingo en horas de la mañana, implicó la suspensión de la fecha pactada a nivel de las divisionales que conforman la Liga de Fútbol Súper Sénior. La ratificación en todos los casos. Desde los partidos a las canchas y pasando por los árbitros centrales. A saber.

Los árbitros en la barranca

En la primera sede, realizada el sábado 22 y domingo 23 de noviembre en Paysandú, el porcentaje de árbitros que aprobaron la prueba teórica apenas llegó a rozar el 30% de aquellos que la rindieron. Si bien los resultados aún no se conocen oficialmente, es fácil determinar quienes salvaron, ya que los que pierden la prueba teórica no pasan a la prueba física. Una teórica referente al conocimiento de las reglas de juego y una física, dejar de lado una de las dos parece al menos desalentador para quien trata de superar dos “exámenes” en áreas bien distintas. En Paysandú rindieron prueba, además de los anfitriones, árbitros de Paysandú Interior, Artigas Capital, Artigas Interior, Salto Capital, Salto Interior, Rivera Capital, Río Negro Capital, Río Negro Interior y Tacuarembó Capital. En Durazno, el sábado 29 de noviembre, el Consejo Técnico Sector Árbitros, tomó pruebas a árbitros asistentes de la Liga Departamental de San José y de la Liga Regional de Ecilda Paullier, Florida Capital e Interior, de Colonia Capital y Federación de Colonia, de Flores Capital, de Durazno Capital e Interior, de Tacuarembó Interior y de Soriano Capital e Interior. En el caso de Salto, la doble sorpresa: no aprobaron ni Ledesma ni Melo.

Ahora Peñarol tiene solo un salteño

Hasta hace un mes, Peñarol de Montevideo incluía un total de tres salteños en su plantel superior: Diego García, Jesús Trindade y Gastóin Silva. De los tres, solo permanece Trindade, desde el momento que finalizaron los vínculos de Diego y Gastón. El chileno Brayan Cortés, Pedro Milans, Damián Suárez, Gastón Silva, Jaime Báez, el argentino Héctor Villalba y Mathías De Ritis, las siete bajas confirmadas en el plantel aurinegro. Ya se les comunicó que no continuarán en el club. Maximiliano Silvera, se negociará por la prolongación de su vínculo. El delantero cuenta con ofertas de México y de Estados Unidos. Matías Arezo, finalizada la cesión de préstamo debe retornar a filas de Gremio. El club brasileño fijó en 3.500.000 dólares la compra del 50% de su ficha. Lucas Hernández, fue sometido a una artroscopia de meniscos de la rodilla derecha. La recuperación le demandará aproximadamente un mes. Javier Méndez, Eric Remedi y Javier Cabrera -en rehabilitación hasta junio-, renovaron sus contratos por una temporada.

La razón «trico»

Nacional, en materia de incorporaciones, bien se puede decir que “dio más en el clavo que en la herradura”, al decir de Tenfield. com Contrató a lo largo de la temporada a 18 jugadores. Algunos extranjeros, otros del medio local y los menos aquellos que retornaron al club.Los casos más notorios, son sin dudas: Julián Millán, Maximiliano Gómez y Luciano Boggio.

Sin dejar de destacar, los notables rendimientos cumplidos en los clásicos finales por Lucas Rodríguez, Emiliano Ancheta y Juan Cruz De Los Santos. Casos aparte, el chileno Eduardo Vargas y Franco Catarozzi. El delantero trasandino, en julio se terminó marchando en silencio, tras dejar un registro de dos goles convertidos en el Apertura. El volante, hoy en Liverpool, apenas estuvo en cancha 107 minutos, que le bastaron para ser partícipe de los dos títulos conquistados, Supercopa y Campeonato Uruguayo.

Román lo toma por el «Cuello»

Román Cuello, el director técnico de Defensor Sporting. Asumirá el cargo en enero del próximo año y comandará los trabajos de la pretemporada del plantel superior. Ya mantuvo una reunión con la gerencia deportiva que encabeza Juan Ahuntchain, para definir el armado del plantel, con el tema altas y bajas sobre la mesa. Se volverá a apostar a los juveniles de la cantera. Retorna al club tras su etapa como futbolista en 2006 y como integrante del cuerpo técnico de Fernando Curutchet, en la inolvidable campaña de 2014.El entrenador de 48 años, cumplía funciones de asistente de Alexander “Cacique” Medina en Talleres de Córdoba. En el medio local, dirigió a Wanderers, Liverpool y MC Torque. Por otra parte, ya se les anunció a los componentes de plantel principal que el próximo viernes comenzará su período de licencia.

