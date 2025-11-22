Liga de Fútbol Sénior: La consigna ineludible

Segunda rueda en todas las divisionales que conforman la Liga de Fútbol Sénior, a excepción hecha de la divisional «A», teniendo en cuenta que Unión Don Atilio encara las etapas finales del Campeonato de selecciones, representando a Salto. La B, C y D levantan el telón. Las definiciones que van llegando y la consigna ineludible de vencer. En todas las canchas de la Liga, estos partidos que se juegan y con los árbitros centrales designados.

Santa Rosa y San Eugenio, ahí van: Abren el estadio para un duelo de barrio…

Para la Divisional «C» será la de esta tarde, la tercera fecha de la segunda rueda. Tres últimas fechas para determinar el primer ascendido del año, mientras que el segundo surgirá a partir de una liguilla, que incluirá al segundo, tercero y cuarto equipo. Lo de hoy, genera una trascendencia especial, por el riesgo que supone para el puntero San Eugenio, su partido ante Santa Rosa. Y como es duelo de barrio y como está catalogado de «partido de alto riesgo», se abre el Dickinson, para que ellos jueguen….y ellos vean. Dos partidos en Universitario y triple jornada en el Parque Carlos Ambrosoni. En el caso de Tigre, favoritismo neto ante Paso del Bote, mientras Huracán asiste con chance superior sobre Albion. Restará saber si Quinta Avenida Treinta y Tres rescata sus primeros puntos en el año: ha perdido todo lo que ha jugado.

De cancha en cancha

Sábado 22 de noviembre.

Tercera fecha de la segunda rueda

Divisional «C

Campo de juego: PARQUE DICKINSON.

15hrs. Santa Rosa vs San Eugenio. Árbitros: Johan Ghelfi, Mauro Melo, César Loetti.

Parciales de Santa Rosa ingresan a la Tribuna España, de San Eugenio a la Irazoqui.

Campo de juego: UNIVERSITARIO.

15 hrs. Florida vs Barcelona. Árbitros: Marcos Reboiras, Jonathan Guglielmone, Juan Suárez.

17 hrs. Huracán vs Albion. Árbitros: Jonathan Guglielmone, Marcos Reboiras, Juan Suárez.

Parciales de Barcelona y Huracán ingresan al sector oeste, de Florida y Albion al sector este.

Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI.

15 hrs. Qta. Avda. 33 vs Club de Pesca. Árbitros: José de los Santos, Jhon Asencio, Pablo Almirón.

17 hrs. Lazareto vs Rodo. Árbitros: Jhon Asencio, José de los Santos, Pablo Almirón.

19 hrs. Paso del Bote vs Tigre. Árbitros: Pablo Almirón, José de los Santos, Jhon Asencio.

Parciales de Club de Pesca, Lazareto y Paso del Bote ingresan al sector norte (principal), de Qta.

Avda. 33, Rodo y Tigre ingresan al sector sur.

Liga Salteña de Fútbol Sala: Es la cuarta… y proponen

Entre hoy sábado y mañana domingo, para el fútbol de la Liga Salteña a nivel de Sala, será la cuarta

fecha de esta primera rueda. Desde EL PUEBLO, una manera de pasar revista.

En la «B»

Sábado 22 de noviembre.

Gimnasio de Salto Uruguay: hora 20, Cerro vs Paso del Bote,

Gimnasio de Universitario: hora 20.30′, Barrio Artigas vs Huracán.

Gimnasio de Universitario: hora 22, Barcelona vs Palomar,

**********

Domingo 23 de noviembre.

Gimnasio de Nacional, Hora 20.30′- Juventus vs Albion.

Gimnasio de Salto Uruguay, Hora 22: River Plate vs Caas.

**********

En la «A»

Sábado 22 de noviembre.

Gimnasio de Universitario, hora 19: Universitario vs Ceibal.

Gimnasio de Salto Uruguay, hora 21.30′: Sol de América vs Almagro.

Domingo 23 de noviembre.

Gimnasio de Salto Uruguay, hora 19: Arsenal vs Parque Solari.

Gimnasio de Salto Uruguay, hora 20.30′- La Sub 21 vs Tigre Futsal.

Gimnasio de Nacional, hora 21.30′- Salto Rowing Club vs Ferro Carril.

