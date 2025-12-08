Liga de Fútbol Sénior: 4-0: si no golea no es Unión Don Atilio

La calidad goleadora de Unión Don Atilio, parte misma de la realidad que gobierna en la Divisional «A» de la Liga Sénior. En la nueva fecha que pasó, los cuatro goles a su cuenta. Ceibal y River Plate permanecieron libres. En la «B», La Academia llegó a la lotería de goles, mientras en la «C», con Cerro no tuvo piedad y consumó ocho goles. En la «D» finalmente, con un empate para el apunte y cuatro equipos para vencer. Son todos los resultados que se generaron, peri también la fecha que se viene: la décima cuarta de la segunda rueda.

Rumbo al mañana

El 3 a 2 de Club Remeros Salto sobre VJ, para que el equipo costero alcanzara la condición de Campeón del Clausura. En tanto Orso Bianco produjo la consagración en el Apertura. Por esa razón, el sábado que viene a la hora 17, la finalísima que no faltará para determinar quién de los dos es el Campeón 2025 de la temporada en la LIFFA. El rumbo al mañana está planteado y los detalles claves fueron revelados a EL PUEBLO: día y hora del duelo final. El sábado pasado, asimismo, surgieron los campeones de la Copa de Bronce, la Copa de Plata y la Copa de Oro, Liverpool, Gladiador y La República, respectivamente.

Oliva: el que se va

Christian Oliva, se despide campeón de Nacional. El volante de 29 años, de gran rendimiento en la temporada, apronta las valijas para viajar a Arabia Saudita, país en el que proseguirá su carrera deportiva. El club Al Riyadh, ejecutará la cláusula de 500.000 dólares para rescindir el vínculo con los tricolores e incorporarlo al plantel que conduce Daniel Carreño. El equipo del entrenador uruguayo, el pasado sábado igualó 1:1 ante Damac, y ocupa la decimocuarta posición, disputadas nueve fechas del campeonato de la máxima categoría de Arabia Saudita.

- Publicidad -

Jadson: el gran causante

“El primer día que llegué puse como prioridad la palabra ‘unión’. Tirar todos para el mismo lado. Por ello hay un mérito gigante de ellos (jugadores). Tratamos de que vuelva la mística. Los jugadores tuvieron un año duro. Había muchos sentimientos en este campeonato. Teníamos un peso extra porque definimos en nuestra casa. Felicito inmensamente al plantel porque ellos tenían un torneo muy especial”.expresó Viera tras consagrarse campeón uruguayo.Sus palabras dejaron en claro que Jadson Viera logró llevar a cabo una conexión positiva entre los involucrados, que se terminó reflejando en los resultados deportivos. Además de su impronta futbolística y su estrategia específica de cara a las finales, en muy poco tiempo de trabajo logró alcanzar una identificación especial con su plantel, que le respondió con éxito en ambos partidos clásicos. Jadson Viera, el preferido de Perchman, se volvió el gran causante del anhelado título que consiguió Nacional después de dos temporadas de sequía.

Norris, él es el rey

Lando Norris se coronó Campeón de la Fórmula 1 por primera vez en su carrera ayer domingo, cuando terminó tercero en el Gran Premio de Abu Dabi y logró los 15 puntos que le faltaban para asegurar un objetivo que Max Versatappen puso en jaque. Versatappen llegaba a 12 puntos de Norris y estaba obligado a ganar, pero necesitaba además que el británico de Mclaren no se subiera al podio. Mac Laren planificó con ese objetivo, sin siquiera plantearse la posibilidad de ser primero y lo logró. Versatappen acumuló 421 puntos esta temporada, terminó el año con ocho victorias, una más que Norris y Piastri, pero pagó caro el abandono en Austria, el décimo puesto en España y el noveno en Hungría. El campeón celebró con 423 puntos y su compañero de escudería, Oscar Piastri, quedó tercero con 410

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ghb1