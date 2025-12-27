Liga Agraria y Bella Unión en el ciclo previo: ¿Qué cuenta, selección?

La continuidad de Rony Guzmán en la Dirección Técnica de la selección de mayores. La mayoría de los integrantes del cuerpo de mando para seguirla. El Salto de mayores en rodaje con un total de 15 jugadores por ahora, como parte de la misión. Hay que tener en cuenta que por obvias razones no se integraron los jugadores de aquellos equipos involucrados en la definición del Torneo Salteño. El 24 de diciembre el plantel acudió al Parque Luis T. Merazzi. Al decir de Rony Costa a EL PUEBLO, «las condiciones de la cancha de Ferro Carril son inmejorables». El 25 navideño permanecieron libres y en la víspera retornando a la acción. Como aspecto subrayable: dos partidos que pasarán a enmarcarse en el período vigente, el de la gradual búsqueda de la idea, más allá de la nivelación de los físicos en cuanto a cargas. El «profe» David Trindade se integró a la función, después de someterse a una intervención quirúrgica. La selección de la Liga de las Colonias Agrarias y Bella Unión para ser rivales. Entre dos y tres partidos antes del debut frente a Tacuarembó en la noche del sábado 17 de enero. Pero el DT recaló sin más vuelta en un fin, «para que esos partidos les sirva a quienes lo van a jugar. Si vamos a terminar complicando un partido amistoso, mejor no lo jugamos. Se sabe bien lo que quiero decir». Es la selección de mayores. El Salto de Rony. Cuenta la selección. Y va laburando también. No tan lejos la primera misión. Después de todo, Salto es el último Campeón del Litoral Norte. Esa palabra «búsqueda» no es una mala palabra. Hasta de repente…. es la palabra que invita a soñar.

Michael Izaguirre (Gladiador), es chance abierta ; Doble consecuencia: ni Nahuel Machado ni Alejandro García

Se trata de en este caso de los dos jugadores que fueron convocados desde Ferro Carril: Nahuel Machado (volante) y Alejandro García (marcador lateral izquierdo). Ninguno se integrará al plantel seleccionado. En el caso de Nahuel (foto), el dolor que va y que viene de la lesión padecida e incluso no le faltan sesiones para mejorar la zona del empeine. Por eso, normalmente, le cuesta resistir 90 minutos. Cuando concluya el año con Ferro Carril, el objetivo de llamarse a una tregua obligada y evitar que recrudezca la dolencia que padece. En el caso de Alejandro «Chino» García, se suma el factor económico. Retornará a la Argentina y no alistará en el combinado «naranjero». No es fácil para la Liga Salteña contemplar la situación del lateral. Restará aguardar la toma de posición de Rony Costa a la hora de las sustituciones, mientras un nombre aparece en el túnel: el del defensa de Gladiador, MICHAEL IZAGUIRRE. Por lo pronto, tras los partidos finales, los jugadores convocados se sumarán en lo inmediato a la selección. En el caso de Nacional, Facundo Moreira, Oscar Nicolás Cáceres y Alan Aranda.

Rony Costa con EL PUEBLO»: La disposición es también una señal»

-Van de a poco….

«Claro. Quemando etapas. Yo diría que es el tiempo justo. Si estamos pensando en dos o tres partidos

previos es porque el tiempo nos posibilita esa chance. Bueno….no más que eso».

-¿Qué vas viendo o calibrando?

«La disposición de los 15 jugadores que iniciaron el ciclo. Yo digo que la disposición es también una

señal. Cuando se habla de creer o no creer…..y bueno….uno tiene ese derecho si la respuesta se

plantea».

-Pero también, la búsqueda de la idea. Inalterable paso como en todo ciclo.

«Hay un aspecto que no es menor. Hay jugadores que repiten. Los vuelvo a tener. Me conocen y yo

a ellos. Entonces, el camino es más a la medida de lo que uno pretende. No hay que empezar de cero»

-Haces referencia a la idea. Al cómo.

«Sin dudas. De un año a otro, hay cosas que no cambian. Es una prolongación, Con aquella idea, fuimos campeones de la Confederación del Litoral Norte y llegamos a la semifinal de la Copa del Interior. Entonces, ratificar lo bueno y mejorar lo que quedó pendiente. Esa es la línea de pensamiento para no apartarnos».

(Rony. El estratega. La continuidad. Plataforma de fines.

Sabe cuales son. Es seguro que lo sabe. El pasado que enseñó. Y el presente que se va

haciendo paso y sueño. Cuestión de legitimidad)

