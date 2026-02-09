Liga Agraria entre los cuatro mejores «Aquí nadie juega por plata»

El sábado pasado no fue un sábado más para la Liga de las Colonias Agrarias, porque el empate frente a Guichón en condición de visitante, implicó alcanzar el segundo puesto en el Litoral de su serie y con ello avanzar a las semifinales. De hecho: los agrarios entre los mejores cuatro equipos del Litoral y eliminando por consiguiente a Bella Unión, que antes del inicio asomaba como potencial candidato a clasificar. MATÍAS SILGORIA es integrante del Cuerpo Técnico de la Liga Agraria y no se guardó el pensamiento. Se trata de puntualizar textualmente. Vale la pena.

********

«Aca nadie juega por plata. Acá el único premio que tienen es el triunfo y perseguir sueños . Los valores.el sacrificio, el compromiso no se negocian. ¿Quién no quiere representar a su departamento y quién no quiere cumplir ese sueño desde chico? Hay veces que no se necesita tener estrellas sino un grupo humano fuerte y que el uno por el otro se entregue de corazón con corazón y espalda con espalda. Felicitaciones muchachos. Ustedes son los verdaderos protagonistas de estos logros. Y después de 12 años volvieron a poner a la Agraria entre los mejores 4 del Litoral

«El más goleador y aun punto de la punta

El mérito de la Liga de las Colonias Agrarias jugando en la serie «B» del Campeonato del Litoral es incuestionable.

De 18 puntos jugados se acreditó 11 y registró por lo tanto solo un punto menos en relación a Guichón que se impuso con 12 unidades. En semifinales, partidos de ida y vuelta, Liga Agraria enfrentará al primero de la serie «A», con chance abierta para Fray Bentos.

Ayer a la noche se jugaban los dos partidos. Pero con los agrarios una cuestión no menor, desde el momento que se transformaron en la selección más goleadora de la serie, dejando la mayor diferencia para la historia: el 10 a 1 sobre Rivera Interior. En el juego de ida por semifinales, los agrarios serán locales en el Parque Juan Josçe Vispo Mari, rigiendo el sistema que no se altera: puntos primero y diferencia de goles después. En caso de empate en ambos items, directo a la ejecución de tiros desde el punto penal.

Así como terminaron

Con los 12 puntos de Guichón (Paysandú Interior), para ser primero al cabo de las seis fechas. Las eliminaciones como contrapartida, de Bella Unión y Vichadero (Rivera Interior). Es la clasificación final en categoría de Mayores, primera fase.

Cuando los pases vuelven

Los jugadores que soliciten pase sin visto bueno dispondrán de cinco días de plazo para presentar el mismo, el que comprenderá los días,23,24,25,26 y 27 de febrero de 2026 en el horario de 17 a 21 hs. Es como para tenerlo en cuenta, desde el momento que lunes 9 de febrero, se reinicia el período en la Liga Salteña de Fútbol. Cada club podrá recibir hasta un máximo de 5 (cinco) pases con visto bueno, no estarán comprendidos dentro de este cupo aquellos jugadores nacidos del 01/01/2008 en adelante (Sub 18).

LOS COSTOS DE LOS PASES

Con visto bueno: $ 1000.ºº

Sin visto bueno: $ 1200.ºº

Desistimiento: $ 520.ºº

