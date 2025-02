Leve baja de FONTERRA, que se mantiene con precios estables.

También disminuyó el volumen comercializado.

Se realizó el martes 18 la segunda licitación correspondiente a febrero, la que cerró con bajas en casi todos los productos y en el precio promedio.

A pesar de la caída, todos los productos de exportación de Uruguay mantienen precios interesantes, en esecial la leche en polvo entera que sigue por arriba de los US$ 4.000 la tonelada.

Manteca. US$ US$ 7.378 (+2,2%). Cheddar, US$ 4.862 (-3,4%). Leche en polvo descremada, US$ 2.754 (-2,5%).Leche en polvo entera US$ 4.153 (-0,2%).

El precio promedio quedó en US$ 4.370 la tonelada.

Un dato interesante es que todos los productos están por encima del precio al iniciar el año.

Sobre el volumen comercializado, fue solo de 22.651 toneladas (-5% respecto al evento anterior), acumulando una nueva caída.

Importaciones de lácteos de China saltan 19% y apuntalan el mercado

Después de 16 meses de bajas, en noviembre pasado las importaciones de lácteos de China crecieron 3,8% interanual y en diciembre ese crecimiento se consolidó con un salto de 19%, de acuerdo a los datos publicados por CLAL y procesados por el portal OCLA.

El volumen importado en diciembre alcanzó las 286.029 toneladas, 19% arriba de un año atrás.

Las importaciones de leche en polvo entera en diciembre más que duplicaron el volumen registrado un año atrás, con 43.130 toneladas frente a 20.483 de diciembre de 2023.

Los datos cerrado de 2024 mostraron una caída de 10% en el volumen importado y de 7% en facturación. “El valor promedio pasó de US$ 4.139 por tonelada a US$ 4.269 por tonelada, una suba de 3%, por lo que la caída fue atribuible en su totalidad al menor volumen importado, que retrocedió 11%”, señaló OCLA.

Las importaciones de leche en polvo entera en 2024 retrocedieron 5% interanual en volumen y 8% en facturación.

“La producción de leche china está mostrando signos de desaceleración y hay optimismo para el crecimiento de la demanda interna. Los menores suministros de leche están cambiando la dinámica comercial para el país importador de lácteos más grande del mundo”, señaló un informe de AHDB Dairy.

“La economía china sigue siendo un reto, aunque se espera que la demanda interna de lácteos se recupere. Rabobank espera que en 2025 el consumo de lácteos aumente un 1,2 % interanual, aunque esto se compara con los débiles niveles de 2024”.

“Factores geopolíticos, como la disputa comercial entre la UE y China y los cambios en la política comercial de Estados Unidos, siguen siendo puntos de vigilancia clave. En el lado negativo, los aranceles anunciados por el presidente Trump sobre China podrían debilitar aún más la economía china, lo que podría suprimir la demanda”.

Remisión de leche responde a las lluvias y se acelera en febrero

La producción de leche había mostrado una recuperación marcada en diciembre (+3%), pero perdió cierto dinamismo en la segunda quincena de enero producto de las altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones que afectó a gran parte de la cuenca lechera.

La remisión a Conaprole había cerrado enero con un crecimiento interanual de 1,5%. No obstante, la producción se recuperó en el último par de semanas, luego de que se registraran importantes precipitaciones en distintos episodios.

De acuerdo a lo informado por el vicepresidente de la cooperativa Alejandro Pérez Viazzi a Informe Tardáguila, en el parcial hasta el 16 de febrero, la cooperativa estaba recibiendo un 6,3% más de leche que igual mes del año pasado en sus distintas plantas industriales, con un volumen diario de leche de 3,2-3,3 millones de litros.

En el acumulado de 2025, la remisión a la principal industria del país crece a una tasa del 3%, mientras que en último año móvil cae 0,9%.

(Fuente: Tardáguila Agromercados)

LACTALIS adquiere Granja Pocha y fortalece su presencia en Uruguay

El grupo francés Lactalis ha dado un paso significativo en su expansión en Uruguay al anunciar la adquisición de la empresa local Granja Pocha. Ambas compañías informaron que han iniciado un «proceso de asociación estratégica» que culminará con la transferencia de acciones de Granja Pocha a Lactalis. Esta operación está sujeta a la aprobación de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Detalles de la Adquisición

La fusión permitirá a Lactalis sumar a su portafolio las marcas Colonial y Granja Pocha, uniéndose a reconocidos nombres como Président, Parmalat y Galbani. Lactalis, fundado en 1933, opera en 85 países y cuenta con más de 270 plantas, empleando a aproximadamente 85.000 personas en todo el mundo. La integración de Granja Pocha busca potenciar la producción y exportación de productos lácteos, garantizando la continuidad de los 160 puestos de trabajo actuales en la empresa uruguaya.

Sinergias y Proyecciones

La planta de Lactalis en Cardona será un complemento clave para Granja Pocha, ya que posee una torre de secado que permitirá procesar suero de queso y excedentes de leche durante los picos de producción. Con la adquisición, Lactalis proyecta gestionar 120 millones de litros de leche anuales, sumando una segunda fábrica y dos centros de distribución en el país.

Historia y Evolución de Granja Pocha

Fundada en 1980 por Edgardo Villanueva, Granja Pocha comenzó su trayectoria procesando 100 litros de leche diarios para la elaboración de dulce de leche. Con el tiempo, ha diversificado su producción, incluyendo quesos, yogures y crema de leche, consolidándose como un referente en el mercado nacional y en el sector exportador. Actualmente, trabaja con más de 30 productores lecheros y se enfoca en la innovación y calidad de sus productos.

Compromiso con el Crecimiento y la Calidad

Ambas empresas comparten valores fundamentales, como su origen familiar y el compromiso con la calidad. Lactalis ingresó al mercado uruguayo en 2015 con la compra de Industria Láctea Salteña y, con esta nueva adquisición, busca fortalecer el mercado interno y ampliar las exportaciones de productos lácteos.

En un comunicado conjunto, Lactalis expresó su confianza en que esta nueva etapa mejorará las capacidades productivas y fortalecerá el sector lácteo uruguayo en el contexto global. Ahora, la atención se centra en la aprobación de la COPRODEC para finalizar el proceso de adquisición y consolidar esta alianza estratégica.