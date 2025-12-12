Levantarán el telón para que la 7ª llegue

Entre sábado y domingo para que se dispute la séptima fecha de la primera rueda en el Campeonato Salteño a nivel del Fútbol Sala. Los partidos resueltos, los escenarios y horarios también. El telón se levanta para la secuencia que se viene.

🏆 Divisional A

🏆 7ª Fecha 1ª Rueda

🏆 Divisional B

🏆 7ª Fecha 1ª Rueda

Sábado 13 de diciembre.

🏟️ Gimnasio de UNIVERSITARIO

20 hs Ceibal vs Almagro

21 y 30 hs SUB 21 vs Rowing

🏟️ Gimnasio de NACIONAL

20 hs Arsenal vs Sol de América

21 y 30 hs Albión vs River Plate

Domingo 14 de diciembre

🏟️ Gimnasio de FERROCARRIL

19 hs Palomar vs Huracán

20 y 30 hs Parque Solari vs Universitario

22 hs Ferro Carril vs Tigre

🏟️ Gimnasio de SALTO URUGUAY

20 hs Juventus vs Fénix

21 y 30 hs Cerro vs Barrio Artigas

En la «C» saben quienes son las ternas designadas

En la víspera desde el Colegio de Jueces de la Liga Salteña de Fútbol, el pronunciamiento sobre las ternas que controlarán mañana los partidos de la primera fecha en la liguilla de la Divisional «C».

En Huracán vs Florida, Mauricio Revuelta, Alexander Moreno, Nicolás Castaño.

En Tigre vs Lazareto, Fernando López, Ricardo González, Johan Güelfi.

Para tener en cuenta: el valor de la entrada a partir de los 12 años es de 150 pesos. Los menores de hasta 11 años ingresan gratis, pero deberán presentar la cédula de identidad y con una persona mayor a cargo. Los dos partidos se jugarán en el Parque Carlos Ambrosoni.

Ilusión vacía

⚽ Luis Suárez es un pro

Miami; queda por allá



En las últimas horas mantuvo un contacto telefónico con Jadson Viera, y directamente le comunicó que no tiene pensado retornar a jugar en Nacional. A su vez, le agradeció el interés mostrado por contar nuevamente con su presencia en el plantel.

Sin dudas, el último ídolo prefirió que el hincha tricolor lo recuerde y permanezca con la imagen que dejó en 2022, siendo campeón y figura.

Todo hace indicar que permanecerá un año más en filas de Inter Miami, equipo con el que se consagró campeón de la MLS. Incluso, el propietario del club Jorge Mas le puso sobre la mesa una importante oferta para renovar el contrato, ya que anhela que continúe siendo parte del proyecto deportivo liderado por su amigo Lionel Messi.

En los próximos días, junto a su familia, vuela desde Miami con destino a nuestro país para disfrutar de su período de vacaciones y a su vez compartir las fiestas navideñas junto a los suyos.

La ilusión del segundo retorno llegó a su fin.

Calendario 2026

📅 Un futuro no tan lejano

Se aprobó el calendario 2026, que será similar al de los últimos años, con la disputa de tres torneos por el Campeonato Uruguayo, más la final de la Supercopa uruguaya y la Copa Uruguay.

Se pondrá en marcha con la final de la Supercopa uruguaya, nuevamente protagonizada por los dos grandes: Nacional, campeón uruguayo, y Peñarol, ganador del Torneo Intermedio. Se jugará el domingo 25 de enero en el Estadio Centenario.

El primer certamen del Campeonato Uruguayo es el Torneo Apertura. El puntapié inicial está previsto para el sábado 31 de enero y se extenderá hasta el domingo 10 de mayo.

De inmediato, se dará inicio al Torneo Intermedio. Se jugarán las primeras cuatro fechas, se detendrá por el denominado receso del Mundial, y se retomará tras la disputa de la final de la Copa del Mundo.

El Torneo Clausura está previsto que se ponga en marcha en agosto, al igual que una nueva edición de la Copa Uruguay.

