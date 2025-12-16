Leandro Silva asumió la presidencia de la Federación Rural de Jóvenes y adelantó los ejes de trabajo para 2026

- espacio publicitario -

La Federación Rural de Jóvenes (FRJ) atraviesa una nueva etapa institucional tras la asunción de sus nuevas autoridades. En ese marco, Leandro Silva, joven salteño, asumió recientemente la presidencia de la gremial juvenil.

Silva destacó que la nueva directiva se encuentra culminando el proceso de transición con la conducción anterior, de la cual también formó parte, y ya comenzó a trabajar sobre los objetivos planteados para el próximo período, así como en los temas pendientes del año anterior.

“Vamos a continuar en gran medida con la línea de trabajo que se viene desarrollando. Es un proceso largo, pero también incorporamos nuevos ejes y reforzamos otros que consideramos clave”, señaló.

- espacio publicitario -

Fortalecer la federación y los grupos de base

Uno de los principales objetivos de la nueva conducción es fortalecer internamente la Federación Rural de Jóvenes, tanto en cantidad como en calidad de grupos federados. En ese sentido, Silva explicó que se busca acompañar a los grupos existentes, reflotar aquellos que se encuentran inactivos y facilitar el ingreso de nuevos colectivos juveniles rurales.

“El objetivo es brindar herramientas concretas: desde cómo formar un grupo, elaborar un estatuto, federarse, hasta acceder a capacitaciones, convenios y beneficios. Ya hay jóvenes rurales de distintas zonas del país interesados en sumarse”, indicó.

Asimismo, destacó la importancia de contar con una mesa directiva amplia y representativa, donde todos los grupos se sientan identificados y puedan canalizar sus inquietudes, más allá de la participación formal en el Consejo.

Principales desafíos para los jóvenes rurales

Consultado sobre los temas que hoy generan mayor preocupación entre los jóvenes del sector, Silva fue claro: el acceso a oportunidades es uno de los desafíos centrales.

“Que ser joven y elegir quedarse o vivir en el medio rural no sea una condena. Queremos que exista un proyecto de vida digno, con acceso a educación, trabajo, salud y vivienda”, afirmó.

En ese marco, remarcó la necesidad de avanzar en formación formal e informal, con propuestas que contemplen la realidad territorial de los jóvenes rurales, muchas veces alejados de centros urbanos. La virtualidad aparece como una herramienta clave, así como el trabajo conjunto con instituciones educativas y organismos públicos.

Otros temas prioritarios mencionados fueron el acceso a la salud, la capacitación laboral, la vivienda, con reuniones previstas con MEVIR y la articulación con gobiernos departamentales y municipios.

Congreso de Federación Rural en Salto

La agenda 2026 tendrá un punto destacado en mayo, cuando Salto sea sede del Congreso de la Federación Rural, en el marco de los 125 años de la Asociación Agropecuaria de Salto. Allí, la Federación Rural de Jóvenes tendrá una participación activa, incluyendo una de sus reuniones anuales de Consejo y un cronograma propio de actividades.

“La idea es acompañar el congreso de mayores, pero también generar espacios propios, actividades y foros para los jóvenes. Siempre es una instancia muy valiosa de intercambio y participación”, explicó.

El programa incluirá un simposio de arranque, sesiones del Consejo, la participación del Congreso de Intendentes y diversas charlas técnicas, con aportes tanto de la Federación Rural como de la Federación Rural de Jóvenes.

Mirada regional y balance del año

Silva también se refirió al trabajo de articulación regional a través de la FARM, donde los jóvenes participan como oyentes en instancias del MERCOSUR. Allí, los temas comunes entre los países son la educación, la capacitación, el acceso a oportunidades y la formación de líderes rurales.

Al realizar un balance del año, el nuevo presidente calificó el 2025 como positivo, con logros relevantes y aprendizajes, destacando especialmente el último congreso realizado en Flores y el impulso de nuevos grupos juveniles rurales.

“Cerramos el año conformes, con objetivos cumplidos y otros encaminados, pensando ya en un 2026 con mucha actividad y desafíos importantes para los jóvenes del medio rural”, concluyó.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/1otc