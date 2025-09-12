Le colgaron la «Medalla»

- espacio publicitario -

Nacional – Salto Uruguay y el árbitro que «anda sobre rieles»

El Colegio de Árbitros se expidió respecto a las ternas, con la mira puesta en la quinta fecha de la primera rueda en la Divisional «A», donde no hay un solo partido al margen de la trascendencia.

Pero hay partidos especiales, por ejemplo el de Nacional – Salto Uruguay, y para ese fin el Colegio confía en Marcelo «Medalla» Izaguirre, parte de la respuesta vital de algunas fechas a esta parte.

A su vez, el Colegio determinó la vuelta a la «A» de José Gabriel De los Santos, quien tiene un partido donde los imperativos de victoria están planteados.

A la cuenta de Universitario – Ceibal, un artiguense para el control. Fernando López, Robert Ledesma y Matías Fagúndez igualmente designados para la misión central.

📅 Con todo el calendario

Divisional Primera «A». 1° División. Campeonato Salteño. «Sr. Roberto O. Alvez Ocampo». Copa Cable Visión Salto. 5° Fecha. 1° Rueda. Domingo 14 de septiembre.

Campo de juego: Nacional

Hora Partido Árbitros Parciales 14:00 Hindú – Gladiador Fernando López, José Ramallo, Johan Ghelffi Hindú y Nacional sector oeste; Gladiador y S. Uruguay sector este 16:15 Nacional – S. Uruguay Marcelo Izaguirre, Sebastián Hernández, Danilo Urrutti

Campo de juego: Parque Luis T. Merazzi

Hora Partido Árbitros Parciales 14:00 Libertad – Arsenal Matías Fagúndez, Alexander Moreno, Cristian Massaroni Libertad y F. Carril sector sur (principal); Arsenal y R. Plate sector norte 16:15 F. Carril – R. Plate José de los Santos, Mauricio Revuelta, Didier Cuello

Campo de juego: Parque Ernesto J. Dickinson

Hora Partido Árbitros Parciales 14:30 S. América – S. Nuevo Robert Ledesma, Mauro Melo, César Loetti S. Nuevo y Universitario a España; S. América y Ceibal a Irazoqui 16:45 Universitario – Ceibal Mauro Melo, Robert Ledesma, Lorena Machiavello

🎺 El turno de la «C»

Del «Paso» al «Santo» con el silbato de Andrés Píriz



Es uno de los partidos claves en la nueva fecha de la Divisional «C».

La hora de Paso del Bote y San Eugenio, en primera hora en cancha de Saladero. La designación para Andrés Píriz.

Mientras tanto, Tigre vs Huracán, otro que enciende la duda, será tiempo de Danilo Urruti.

Desde EL PUEBLO, un repaso al fútbol que se viene para la «C», con San Eugenio de punta y como nota saliente de la semana, el reclamo de puntos de Club de Pesca frente a Huracán.

📅 Divisional Primera «C». 6° Fecha. 1° Rueda.

Sábado 13 de septiembre

Campo de juego: Parque Tomás Green

Hora Partido Árbitros Parciales 13:45 Club de Pesca – Qta. Avda. 33 Johan Ghelffi, Danilo Urrutti, Belén Robaina Club de Pesca y Tigre sector oeste; Qta. Avda. 33 y Huracán sector este 16:00 Tigre – Huracán Danilo Urrutti, Johan Ghelffi, Belén Robaina

Campo de juego: Saladero

Hora Partido Árbitros Parciales 18:45 Paso del Bote – San Eugenio Andrés Píriz, José Carballo, Jhon Asencio P. del Bote y Albion sector oeste (principal); San Eugenio y Barcelona sector este 21:00 Albion – Barcelona José Carballo, Andrés Píriz, Jhon Asencio

Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni

Hora Partido Árbitros Parciales 18:45 Rodó – Florida Fernando López, Robert Aguirre, Ricardo González Rodó y Lazareto sector norte (principal); Florida y Santa Rosa sector sur 21:00 Lazareto – Santa Rosa Robert Aguirre, Fernando López, Ricardo González

👦 Consejo Único Juvenil

Universitario con Nacional despuntan la fecha Sub 18



Hoy viernes inicia la nueva fecha en el fútbol del Consejo Único Juvenil de la Liga Salteña, con el partido entre Universitario y Nacional en campo de juego de los rojos.

La continuidad de la etapa está pactada para los próximos días.

📅 Octava fecha del Torneo Clausura.

CUJ «A», Sub 15 y Sub 18.

Viernes 12 de septiembre

Campo de juego: Universitario

20:30 hrs. Universitario vs Nacional (Sub 18). Árbitros: Nicolás Castaño, Diego Artave, Luciana Pereira.

Sábado 13 de septiembre

Campo de juego: Progreso

14:00 hrs. Progreso vs Ceibal (Sub 15). Árbitros: Pablo Almirón, Diego Artave, Andreina Amaro.

16:00 hrs. Sub 18. Árbitros: Diego Artave, Pablo Almirón, Andreina Amaro.

Campo de juego: Parque Julio Pozzi

14:30 hrs. Gladiador vs Salto Uruguay (Sub 15). Árbitros: Nicolás Castaño, Mauricio Revuelta, Edgar Artave.

16:30 hrs. Sub 18. Árbitros: Mauricio Revuelta, Nicolás Castaño, Edgar Artave.

Campo de juego: Parque Luis T. Merazzi

15:00 hrs. Ferro Carril vs Arsenal (Sub 15). Árbitros: Matías Fagúndez, Jonathan Guglielmone, Catalina Fernández.

17:00 hrs. Sub 18. Árbitros: Jonathan Guglielmone, Matías Fagúndez, Catalina Fernández.

Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni

14:00 hrs. River Plate vs Chaná (Sub 15). Árbitros: Jhon Asencio, Fernando López, Robert Aguirre.

16:00 hrs. Sub 18. Árbitros: Fernando López, Jhon Asencio, Robert Aguirre.

Lunes 15 de septiembre

Campo de juego: Universitario

20:30 hrs. Universitario vs Nacional (Sub 15). Árbitros: Sebastián Hernández, César Loetti, Johan Ghelffi.

Martes 16 de septiembre

Campo de juego: Arsenal

20:00 hrs. Salto Uruguay vs Arsenal (Sub 15). Árbitros: Matías Fagúndez, José Carballo, Mauricio Revuelta.

Miércoles 17 de septiembre

Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni

19:00 hrs. River Plate vs Progreso (Sub 15). Árbitros: José de los Santos, Gimena Rodríguez, Nicolás Castaño.

Campo de juego: Parque Luis T. Merazzi

20:00 hrs. Ferro Carril vs Gladiador (Sub 15). Árbitros: Marcos Reboiras, Juan Suárez, Ricardo González.