Las semifinales en la Liga LIFFA: Remeros, Deportivo VJ, Orso Bianco y un empate….¡4 a 4!

Los partidos se jugaron en el marco de las semifinales a nivel de la Liga LIFFA (Liga de Fútbol Amateur). Goles que no faltaron en cada partido y de última un empate 4 a 4. Es del caso tener en cuenta en síntesis, la secuencia que pasó.

🏆 Resultados – Semifinales Ida

Partido Resultado Club Remeros vs La República 4 – 1 Deportivo VJ vs Salto Uruguay 4 – 3 Orso Bianco vs Liverpool 2 – 0 San Isidro vs Gladiador 4 – 4

🔁 Semifinales – Vuelta

📅 Martes 2 de diciembre

Campus Remeros

Hora Partido 20:00 Remeros vs La República

Complejo Arambarri

Hora Partido 20:00 Orso Bianco vs Liverpool

📅 Miércoles 3 de diciembre

Campus Remeros

Hora Partido 20:00 Deportivo VJ vs Salto Uruguay

Complejo Arambarri

Hora Partido 20:00 San Isidro vs Gladiador

Divisional «C»: Con Florida, Paso del Bote y Santa Rosa: tres para un puesto pendiente

🏆 Resultados de la etapa

Partido Resultado Paso del Bote vs Quinta Avenida Treinta y Tres 5 – 2 Santa Rosa vs Barcelona 0 – 0 Tigre vs Rodó 3 – 0 Lazareto vs Club de Pesca 7 – 0 Huracán vs Florida 3 – 2 San Eugenio vs Albión 2 – 0

Son los seis resultados que generó la cuarta fecha de la segunda rueda en la Divisional «C», que prolonga en definitiva la condición de puntero de San Eugenio, con un total de 39 puntos, estableciendo dos puntos de ventaja sobre el escolta Tigre.

Cuando resta una fecha para la conclusión, San Eugenio tiene la chance inmejorable: si en la fecha que viene habrá alcanzado la recompensa buscada. En el caso de Tigre, necesita ganar y aguardar que San Eugenio padezca ante Barcelona. Mientras Tigre enfrentará a Quinta Avenida Treinta y Tres.

DOS PUNTOS PARA SANTA ROSA

El ganador del Acumulado (suma de la primera y segunda rueda), será el primer ascendido a la «B». Del segundo al quinto, jugarán la liguilla a tres fechas, todos contra todos.

Tigre, Lazareto y Huracán ya tienen ese derecho adquirido, con el suspenso de la cuarta plaza. Florida y Paso del Bote registran 20 puntos, pero esta semana Santa Rosa sumará dos puntos más como consecuencia de una protesta, por lo que llegará a 19 puntos. Por lo tanto, tres equipos para una plaza. Por lo demás en el caso de San Eugenio, con aspectos a tener en cuenta: es el único equipo invicto y con 43 goles el más efectivo de todos.

En la tabla

Es la clasificación general oficial en el caso de la Divisional «C», a falta de una fecha. Los 12 equipos con 15 partidos jugados. Tres equipos superando la barrera de los 30 puntos y con el Club de Pesca sustentando el mayor número de empates. Desde EL PUEBLO, al rescate de los números. Señales de la realidad en la «C»

Liga de Fútbol Súper Sénior: la que no jugó

La lluvía de la mañana de la víspera, determinó que no se jugara la nueva fecha de la Liga de Fútbol

Súper Sénior. Inevitable postergar la secuencia para el domingo próximo. Habrá que aguardar si

varían algunos detalles o con la misma estructura acordada. En las tres divisionales, en tránsito la

segunda rueda. Si de la «A» se trata, será la décima fecha, al igual que en la «B», mientras que en la

«C», la hora de la novena fecha.

