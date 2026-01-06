Las películas vienen de Marte

En los festivales de cine grandes y famosos, una película puede llegar a pagar más de 100 euros como fee de inscripción. Esa cantidad no le garantiza que la película se seleccionada y en algunos casos, ni siquiera que la película sea visionada. Suena cruel pero el mundo del cine lo es. Pero entonces ¿cómo llegan las películas a la programación de los festivales?

En el caso de los festivales clase A, cuenta mucho los nombres que hay detrás de la película. La práctica aceptada es invitar a directores o directoras con trayectoria, que están en etapa de postproducción de su siguiente película. También hay un lobby de estudios, plataformas y productores influyentes que intentan seducir a los programadores para que incluyan sus proyectos en la codiciada Selección Oficial. Algunos lo consiguen.

El Nox Film Fest está muy lejos de estas prácticas porque no se encuentra en el olimpo de los festivales, no obstante, nuestro mecanismo de selección tiene muchos paralelismos. En nuestras dos plataformas, recibimos películas de entre 52 y 60 países diferentes. Cada película tiene un pago de inscripción que en ningún caso rebasa los 11 dólares. La mayoría de las películas, aplican códigos de descuento que la plataforma les otorga o aplican un mecanismo de pago anticipado, con el que obtienen descuentos atractivos. Por otra parte, el festival otorga un número importante de fee waivers (exención de pago) para películas que no tienen presupuesto o películas que nos solicitan porque tienen un vínculo con el Nox. En los primeros años, éramos muy generosos con los fee waiver pero hasta que descubrimos que los iraníes abusaban pidiendo la exención, argumentando el embargo estadounidense y luego, mandaban películas que nada tenían que ver con el perfil del festival. A partir de esa experiencia, modificamos la política de exención de pago. Nos volvimos más cautos y mejoramos nuestro presupuesto.

Otra fuente de películas son los festivales a los que podemos asistir durante el año y en donde descubrimos proyectos novedosos. Por ejemplo, este año exhibiremos como premier en Uruguay: CONSECUENCIAS PARALELAS una película brasileña con un palmarés tremendo y un excelente recorrido en festivales.

Una tercera fuente son esas películas que llegan por recomendación. Son directores-productores que se encuentran en la etapa de distribución de su película y que tienen en cuenta al Nox para dar a conocer sus producciones

Finalmente hay películas que perseguimos. Cuando encontramos alguna película a la que podemos acceder, tratamos de pedirla para el festival. En este caso debemos hacerlo antes que la película cierre contrato de distribución o con un agente de ventas o tenga fecha de estreno en salas porque si no, la negociación se vuelve complicada.

Este año el festival visionó casi 70 largometrajes para elegir 13 en total, que son los que exhibiremos en la edición 2026.

Y para que veas que ser lector de El Pueblo Digital tiene sus privilegios, te vamos a regalar en exclusiva la lista de las películas de la Selección Oficial 2026, que todavía no se ha publicado en ningún lado.

COMPETENCIA INTERNACIONAL

EL SUSURRO (Uruguay)

LA CERCA (Rusia)

THE SHUG (Reino Unido)

SASYQ (Kazajistán)

EL CONVENTO (España)

El RITUAL DEL LIBRO ROJO (Paraguay, Argentina, Nueva Zelanda)

CONSECUENCIAS PARALELAS (Brasil)

COMPETENCIA IBEROAMERICANA

¿QUÉ PASÓ CON NATH_66? (Uruguay)

TABULA RASA (República Dominicana)

BODEGÓN CON FANTASMAS (España)

MEMORIA DE UNA MADRE (Argentina)

EDIFICIO BONFIM (Brasil)

SOY FRANKELDA (México)

NOX FILM FEST del 10 al 17 de enero 2026.

