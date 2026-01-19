Las Escuelas de Samba de Salto celebraron su fiesta con mini desfile y elección de la Corte 2026

Con un gran marco de público y colorido despliegue, ACSES presentó un adelanto del Carnaval de Salto 2026 en el Espacio Puerto con un mini desfile y elección de la Corte.

La Asociación Civil Salteña de Escuelas de Samba (ACSES) llevó adelante un imponente mini desfile con la participación de todas las agrupaciones que formarán parte del Carnaval de Salto 2026. El evento se transformó en una verdadera antesala de la máxima fiesta popular de los salteños, con un destacado despliegue artístico y coreográfico que mostró el trabajo y la identidad de cada escuela.

Durante la jornada desfilaron las seis agrupaciones que animarán el próximo carnaval: Mulambé, Tropi Junior, Unidos de la Zona Sur, La Estrella, Belleza Real y Barrio Ceibal, ofreciendo un anticipo de sus propuestas para la edición 2026.

La fiesta incluyó además la elección de la Corte del Carnaval, tarea que estuvo a cargo de un jurado especialmente convocado por ACSES. Como Reina de Batería fue elegida Tamara Lima, representante de la escuela La Estrella; Madrina de Batería, Sharon Peralta de Mulambé; Bastonera, Valentina Silgoria de Unidos de la Zona Sur; Reina Trans 2026, Daniela Benítez de Barrio Ceibal; Pasista Masculino, Bruno Scaraffoni, también de Barrio Ceibal; y Malandro, Francisco González de Belleza Real.

El jurado estuvo integrado por Agustina Cardoso (Santo Tomé, Santa Fe), Victoria Agostina Carballo, Diego Ríos y Sofía Camino (Concordia, Entre Ríos), junto a Florencia Stoll (Salto), quienes tuvieron la responsabilidad de seleccionar a las figuras que engalanarán el Carnaval salteño 2026.

El espectáculo se desarrolló en el Espacio Puerto y contó con el apoyo del Gobierno de Salto, consolidándose como una instancia clave para palpitar lo que será una nueva edición del Carnaval de Salto.

