Las cuatro escalas del 2026

Richard Rodríguez vuelve a Universitario;¿Bruno Fornaroli, rojo?: «es una ilusión»

El Universitario actual Campeón del Interior de Clubes, tiene cuatro escalas deportivas en este 2026.

1) El 25 de abril frente a Paysandú Fútbol Club por la Copa OFI-AUF. Hay que tener en cuenta que Paysandú fue campeón en el torneo de la Divisional «C», que también incluye a Salto Fútbol Club.

2) Posteriormente en mayo, comenzará a jugar el Torneo de Clubes de OFI en la Divisional «A».

3) Casi paralelamente, será uno más en la Copa Uruguay; en la edición pasada, resultó el mejor equipo del Interior.

4) A partir de agosto, será uno más en el Campeonato Salteño de la Divisional «A», donde tentará

la reconquista. Universitario fue Campeón en el 2024 por última vez, bajo el mando de Alejandro

Irigoyen. En el 2025 el turno de Ferro Carril. Pero Universitario tiene entre ceja y ceja esa misión. Para afrontar las cuatro instancias, en Universitario admiten que es necesario potenciar la plantilla, con 4 o 5 jugadores DE NIVEL. Que hagan la diferencia. Ya se aseguró al duraznense Alexander García, delantero con gol y clave para Wanderers en la pasada edición del Torneo de Clubes.

RICHARD PARA VOLVER

Durante el año pasado, Richard Rodríguez no fue parte del retorno en Universitario. Tras aquella lesión primero y la operación después, el tiempo transcurrido. Pero este año, pretende ser envión de sus posibilidades, a tal punto que Rony Costa lo convocó para la selección y el sábado en Tacuarembó con chance abierta de ser titular, en la marca del lateral izquierdo. Richard, puede ser uno más en Universitario Hay que tener en cuenta los 10 partidos de pena a Junior Rodríguez y la incorporación de Franco Matías Bentín a un equipo de la Divisional «A» del fútbol de El Salvador. A su vez otro aspecto no menor: los 12 meses de sanción a Facundo Correa, zaguero central o lateral por zurda. Por lo tanto el imperativo de algún zaguero, mientras el fin del DT es recuperar perspectiva de producción de Elías «Cholo» Andaluz.

EL CASO FORNAROLI

Es para tenerlo en cuenta. Pero con pinzas. El nombre no es otro que Bruno Fornaroli. El «Tuna» alista en un equipo de Australia. En aquella lejana tierra está su presente y en alguna medida su futuro también. Pero en la órbita de Universitario la especulación no falta: si es posible o no es posible que permanezca unos meses en nuestro país y se cumpla un objetivo casi familiar: Bruno y Valentín jugando por un mismo equipo en el Campeonato del Interior del Clubes.

Más que una posibilidad en el horizonte, es un sueño. ¿A ese sueño hay que prolongarlo?: por ahora si. ¿Está descartado que Bruno Fornaroli sea jugador de Universitario en breve?: no. Pero lo del principio: hay que tomarlo con pinzas. O con muchas pinzas.

Alejandro Irigoyen con EL PUEBLO: «El Campeonato Salteño no se nos puede perder de vista

«Cuando se termina un año, quiérase o no, cada uno se plantea un balance. Lo alcanzado o lo que quedó en deuda. Yo no discuto el logro que significó el Campeonato del Interior y la figuración en la Copa Uruguay, pero algo digo desde lo que siento: pudimos haber peleado el Campeonato Salteño. Pudimos haber estado cerca de esa chance. No es una falta de respeto ni mucho menos hacia quienes nos superaron en la tabla, pero frente a determinadas situaciones deportivas que sucedieron, Universitario pudo haber alcanzado otro tipo de protagonismo sobre el final. Por eso digo que el Campeonato Salteño este año no se nos puede perder de vista. Tiene que ser un objetivo. Como responsables de la conducción sentimos que debe serlo». -ALEJANDRO IRIGOYEN eleva la mira en EL PUEBLO. Recorre «el espinel» de lo que vendrá. Más allá de todo lo que suceda en materia de interliga, el Campeonato Salteño le mueve el piso de la pretensión. El hecho real es que Universitario quedó eliminado por una situación reglamentaria, mientras que en la cancha había resultado ganador por 2 a 1 ante Gladiador.

EL TERRENO FÉRTIL DE

LAS MOTIVACIONES…

«A nosotros no ha pasado en este par de años y es parte misma de la realidad, porque el jugador pasa a ambicionar de una manera distinta, el jugar en una Copa del Interior de Clubes o en la Copa Uruguay. Es una experiencia bien distinta a todas. Todo lo previo a un partido que no se juega en nuestro medio, el viaje, la llegada a un hotel, el pernoctar en otro ámbito, al otro día a la cancha. El Torneo de Clubes mueve la motivación y acelera las pulsaciones. Pero además para el jugador joven, no deja de ser una vidriera. Existe una ansiedad que fácilmente se comprueba. Y es entendible» El Universitario que llega al año 2026, con la etiqueta de Campeón del Interior. En la segunda quincena de febrero, para el inicio de la pretemporada. El Universitario de las cuatro copas en el mañana. Mientras que no perder de vista el Campeonato Salteño, suele ser parte de la revancha. Con Universitario, parece que es así. O es así.

¿Jugadores del medio para sumarse a la «U»?

El periodo de pases en la Liga Salteña de Fútbol no está lejos en el tiempo. Cuando llegue febrero, llega la hora de las transferencias. Es todo un ritual, al que Universitario tampoco escapa. Mientras a un aspecto no está demás apuntarlo: más de un jugador que puede desembarcar en tiendas rojas desde otros equipos de la Liga Salteña de Fútbol.

Hay nombres en la carpeta de Universitario, pero que el DT guarda celosamente «entre cuatro paredes», como cuestión aliada al silencio oficial. Son nombres que surgen. pero que nadie en Universitario plantea públicamente por ahora, aunque más de una chance existe. De lo que no quedan dudas; al Campeón del Interior no le faltarán ingresos, los tendrá. ¿Pero cuántos y quiénes?…..esa es la cuestión.

