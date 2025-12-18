Lanzaron oficialmente la 28.ª edición de la Fiesta Playa del Lago en Villa Constitución

- espacio publicitario -

Se realizó el lanzamiento oficial de la Fiesta Playa del Lago de Villa Constitución, uno de los eventos populares más tradicionales del interior del departamento de Salto, que se desarrollará los días 9, 10 y 11 de enero en la costanera de la localidad.

La presentación contó con la participación del alcalde del Municipio de Villa Constitución, Luis Enrique Valerio, integrantes de la Comisión Organizadora y el intendente de Salto, Carlos Albisu, quienes destacaron la importancia de la fiesta como motor cultural, turístico y social para la zona.

Valerio agradeció a la Intendencia de Salto por el apoyo brindado y a los concejales del municipio, así como al grupo de vecinos que asumió el desafío de iniciar una nueva etapa de la fiesta. “Queremos dejar la invitación a toda la población, a los salteños y a nuestros vecinos de la región, para que nos acompañen y sean bienvenidos en Villa Constitución”, expresó el alcalde.

Por su parte, Daniel Udaquiola, integrante de la Comisión Organizadora, subrayó el valor de que el interior impulse sus propias propuestas y resaltó que se trata de la edición número 28 de una fiesta con trayectoria. Señaló que el objetivo es consolidar una celebración popular, abierta a todo el departamento y al país, con una fuerte apuesta artística y recreativa.

En cuanto a la grilla, adelantó que contará con artistas de primer nivel, además de propuestas deportivas, recreativas y náuticas. El viernes 9 actuarán, entre otros, Sonido Profesional, Marito Silva Jr., Matías Valdéz, Pedro Ivo y La Heroica; el sábado 10 será el turno de Karibe con K, Gaitazo Che, Mariela Soledad, Pedro Ivo y Dúo Sin Fronteras; mientras que el domingo 11 cerrarán la fiesta The La Planta, Chacho Ramos, Nico Mattioli y Sinfónica de Tambores, junto a artistas locales.

A su turno, María del Rosario Núñez destacó el trabajo de una comisión recientemente conformada, que viene organizando la fiesta con compromiso y dedicación. Informó que habrá actividades durante toda la jornada, plaza gastronómica, cantina, zona de camping con servicios, actividades náuticas con apoyo de Prefectura, juegos inflables y propuestas especialmente pensadas para niños.

También se informó que las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta, con un costo de $1.000 por los tres días, disponibles hasta el miércoles previo al evento. Quienes adquieran anticipadas participarán además de sorteos y premios. En puerta, las entradas tendrán otro valor. Por consultas, los interesados pueden comunicarse con el Municipio o con los integrantes de la Comisión Organizadora.

Cerrando la presentación, el intendente Carlos Albisu destacó el entorno natural donde se desarrolla la fiesta, calificándolo como uno de los lugares más lindos del departamento, e invitó especialmente a quienes aún no conocen Villa Constitución a aprovechar el verano para hacerlo. Asimismo, remarcó el acompañamiento del Gobierno de Salto y la proyección regional del evento, en coordinación con localidades como Concordia, Chajarí y Federación.

Albisu valoró el trabajo en equipo y el esfuerzo sostenido a lo largo de los años, asegurando que la Fiesta Playa del Lago “va a ser un éxito” y reafirmando el compromiso de seguir apoyando las celebraciones del interior del departamento.

