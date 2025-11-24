Lana Corriedale se vendió a US$ 6,00 en el mercado local

- espacio publicitario -

Según los consignatarios laneros y el SUL, a buen ritmo se concretan los negocios en el mercado lanero local. Según la información proporcionada por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) en lana Merino, se destaca la venta de 15.600 kg. lote acondicionado, con grifa verde y con certificación RWS, con diámetro promedio de 17,1 micras y 78,9 % de rendimiento al lavado. Precio de venta en US$ 8,00 el vellón y US$ 1,00 los subproductos. También 13.500 kg., lote acondicionado, con grifa verde y con certificación RWS, con diámetro promedio de 17,7 micras y 79,5 % de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 8,25 el vellón y US$ 1,00 los subproductos. 3.000 kg. lote acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio de 18,3 micras y 79,0 % de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 7,00 el vellón y US$ 1,00 los subproductos. Además, 12.000 kg. lote acondicionado, con grifa verde y con certificación RWS, con diámetro promedio de 18,9 micras y 76,5 % de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 7,10 el vellón y US$ 1,00 los subproductos. 4.500 kg. lote acondicionado, con grifa verde y con certificación RWS, con diámetro promedio de 19,5 micras y 75,8 % de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 7,50 el vellón y US$ 1,00 los subproductos. 5.000 kg. lote acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio de 21,0 micras y 78,0 % de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 6,00 el vellón y US$ 1,00 los subproductos. Finalmente en lana Merino,13.000 kg. lote acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio de 21,2 micras y 76,0 % de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 6,00 el vellón y US$ 1,00 los subproductos.

Continuando con los negocios, se destacó la pasada semana la venta de un lote Corriedale fino (Corfin) de 1.500 kg. acondicionado, con grifa verde y certificación RWS, con diámetro promedio de 21,2 micras y 76,2 % de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 6,00 el vellón y US$ 1,00 los subproductos. Además un lote de 2.600 kg. acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio de 24,3 micras y 77,5 % de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 3,10 el vellón y US$ 0,80 los subproductos.

En lana Ideal, 20.000 kg. correspondiente a varias zafras, lote acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio de 22,7 micras y 77,9 % de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 5,00 el vellón y US$ 1,00 los subproductos.

Lote Cruza de 15.000 kg., acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio de 23,1 micras y 77,0 % de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 4,50 el vellón y US$ 0,80 los subproductos.

En Merilin, se concretó la venta de 9.000 kg. también de varias zafras, lote tradicional, sin acondicionar, con diámetro promedio estimado 24,5 micras y sin datos de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 2,20 el vellón y US$ 0,50 los subproductos.

