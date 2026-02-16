Lagrimones de nostalgia

Qué 70 años no es nada….

Un 15 de febrero de 1956, Uruguay conquistaba en Montevideo una nueva Copa América.

Uruguay venció 1-0 a Argentina, con gol de Javier Ambrois, en el estadio Centenario y se consagró campeón de la Copa América por novena vez en la historia. Son los nombres memorables de aquel plantel campeón.

Javier Ambrois (Nacional)

Alfonso Auscarriaga (Danubio)

Carlos Borges (Peñarol)

Ladislao Brazionis (Rampla Juniors)

Carlos María Carranza (Cerro)

Carlos Correa (Defensor)

Carlos Chávez (Liverpool)

Héctor Demarco (Defensor)

Guillermo Escalada (Nacional)

Roque Fernández (Rampla Juniors)

Roberto Leopardi (Nacional)

Julio Maceiras (Danubio)

Washington Manghini (Danubio)

William Martínez (Peñarol)

Oscar Melgarejo (Danubio)

Oscar Míguez (Peñarol)

Luis Miramontes (Defensor)

Luis Píriz (Racing)

Héctor Ramos (Nacional)

Víctor Rodríguez (Peñarol)

Fernando Rodríguez (Danubio)

Pedro Rodríguez (Rampla Juniors)

José Roque (Rampla Juniors)

DT: Hugo Bagnulo

Como para verlos: Se completa la cartelera

Con dos partidos concluye hoy lunes, la segunda fecha del Campeonato Apertura. Albion será local en el Franzini y Torque en el Charrúa.

LUNES 16 DE FEBRERO

ALBION-CERRO

Estadio Luis Franzini. Hora: 19:00.

Juez: Esteban Ostojich. Asistentes: Martín Soppi y Heber Godoy.

Cuarto árbitro: Andrés Martínez. VAR: Christian Ferreyra y Diego Dunajec.

************

MONTEVIDEO CITY TORQUE-JUVENTUD

Estadio Charrúa. Hora: 21:30.

Juez: Andrés Matonte. Asistentes: Horacio Ferreiro y Daiana Fernández.

Cuarto árbitro: Juan Cianni. VAR: Daniel Rodríguez y Santiago Fernández.

Engordando la billetera: Oliva, el que se va

Christian Oliva apronta las valijas para dejar Nacional y convertirse en nuevo jugador de Santos de Brasil. El equipo donde juega Neymar Jr., elevó una oferta formal para hacerse de los servicios del jugador en las últimas horas y está todo arreglado para que su salida se concrete. Por lo tanto, el volante de 29 años se estaría despidiendo del club albo esta misma noche, en el Gran Parque Central. El empate en el Gran Parque Central dejó sabor a poco para Nacional y un tono dulce para Racing, que se repuso de la goleada sufrida en la primera fecha. El equipo tricolor dejó los primeros puntos por el camino en la temporada. Maximiliano Gómez dejó nuevamente en su marca en la red y comienza la temporada con la pólvora seca. Segundo gol en dos fechas.

Valverde, cuando el talento manda: Mauro definió y en el domingo de un «Rayo» de gol: fue 3 a 0

Federico Valverde, autor de un auténtico golazo. Pisada y misil de derecha desde el borde del área que se coló en el ángulo superior derecho del arco e hizo explotar en el sagrado grito de gol a los forofos merengues. El primero en el presente campeonato español, segundo del año, el número 34 en el club. Real Madrid, con su capitán como figura, goleó 4:1 a Real Sociedad, en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid, por la 24° jornada de la Liga. Getafe, triunfo teñido de celeste. Le ganó 2:1 a Villarreal, en el Coliseum de Madrid. El volante salteño Mauro Arambarri con un potente tiro penal, marcó el tanto de apertura. Fue el quinto en la presente temporada. El delantero y su primera anotación en los azulones para gritar fuerte y sellar la importante victoria. Sebastián Boselli, ingresó en filas del ganador. Santiago Mouriño, fue titular en el Submarino amarillo. Ayer domingo un resultado no menor: el 3 a 0 de Rayo Vallecano sobre Atlético de Madrid.

Grito de charrúa: Santiago, el «Bueno»

Santiago Bueno, rodillazo directo a la red. El zaguero se convirtió en el héroe de triunfo del Wolverhampton Wanderers, que con su conquista derrotó por 1:0 a Grimsby Town FC –de la cuarta categoría-, en el estadio Blundell Park de Cleethorpes y avanzó a los octavos de final de la FA Cup de Inglaterra, la competencia más añeja del mundo fútbol. Fue su tercer gol, los otros dos por Premier League, a los que suma dos asistencias en los setenta y dos partidos que disputó con la camiseta de los Wolves.

