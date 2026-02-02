La vuelta de la Vuelta a Salto

La más relevante competencia del ciclismo uruguayo, llega a Salto en la edición 2026. La pasión por la bicicleta, la caravana multicolor y un comercio salteño que prende velas por tener un muy buen día, ese día…

Vuelta del Uruguay, llega entre aplausos y produce un impacto económico en cada etapa

El regreso de la Vuelta Ciclista del Uruguay a Salto, tras 15 años de ausencia, no es solo un hito deportivo; es una «inyección» de adrenalina económica para un departamento que, según datos recientes, necesita dinamizar su mercado local.

La llegada de una caravana de aproximadamente 500 personas (entre ciclistas, técnicos, jueces, prensa y personal de apoyo) genera un impacto directo e inmediato en sectores clave.

- espacio publicitario -

Como cronista deportivo en las décadas del 80 y 90 del siglo pasado me tocó “cubrir” el ciclismo, Rutas de América y Vuelta del Uruguay, más allá del espectáculo fascinante en lo deportivo, todo lo que rodea a estas competencias de élite raya en la emoción, en el asombro, y a veces hasta en la incredulidad. El día de la competencia los espectadores apostados a lo largo del ingreso a la ciudad o en el punto de llegada misma, arriban al lugar elegido dos o tres horas antes, con pequeñas radios en sus manos, siguen la carrera, la comentan y palpitan que el crédito de la ciudad llegue adelante, en el pelotón o escapado. Generalmente, oyen las sirenas, las motos, los autos y cuando se acomodan para mirar los ciclistas pasan a una velocidad que hacen imposible distinguir unos de otros, salvo que pasen escapados, terminan escuchando la llegada por la radio o leyéndola al otro día en el diario, pero, quien les quita lo bailado.

PENSANDO EN SALTO, ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO

Para calcular el fenómeno económico, podemos basarnos en el gasto promedio diario en el litoral termal (proyectado en unos US$ 50 – US$ 70 para el turista promedio) y ajustarlo al perfil de una delegación deportiva, que suele tener gastos fijos más altos en logística y alimentación.

Si estimamos un gasto conservador de US$ 100 por persona/día (incluyendo alojamiento, tres comidas y gastos menores), la presencia de 500 personas genera unos US$ 50.000 por cada día de permanencia en la ciudad.

Representa la ocupación de aproximadamente 150 a 200 habitaciones, lo que asegura un «lleno total» o una base muy alta para hoteles locales, incluso fuera de la hotelería termal tradicional. Hay que tener en cuenta que es en Semana de Turismo y que a Salto llegan miles de turistas.

EL EFECTO MULTIPLICADOR EN EL COMERCIO

Más allá del gasto de la caravana oficial, el verdadero fenómeno se da en el comercio de cercanía: Restaurantes y rotiserías ven un pico de demanda no solo por los equipos, sino por los cientos de aficionados locales y de departamentos vecinos que se movilizan para ver la llegada o la largada. Carnicerias, verdulerías, supermercados, también reciben lo suyo por la necesidad de aprovisionamientos de los equipos.

Estaciones de servicio (combustible para los vehículos de apoyo), gomerías, ferreterías y farmacias suelen registrar un aumento transitorio de ventas.

Salto vuelve al «radar» nacional. La cobertura mediática (radio, TV y redes) durante el evento funciona como una campaña publicitaria gratuita para los atractivos del departamento, lo que atrae futuros turistas.

EL DEPORTE Y EL FACTOR ECONÓMICO

Salto ha enfrentado desafíos económicos importantes en los últimos años, con tasas de desempleo y pobreza por encima de la media nacional. Y que un evento de esta magnitud llegue a la ciudad en plena Semana de Turismo 2026 potencia el flujo de visitantes que ya de por sí es alto, ayudando a los pequeños comerciantes a «hacer la diferencia» en la temporada.

El regreso después de 15 años también tiene un valor emocional que se traduce en consumo: el «turismo de nostalgia» y la movilización de familias locales que vuelcan dinero en puestos de comida callejera y mercadotecnia local durante el día de la etapa.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

Lo que estamos comentando es fruto de un trabajo de años, como cronista deportivo, que recabar datos del impacto económico de la llegada de La Vuelta era parte del balance final de la carrera. Tomado así nos basamos en trabajos que hicimos alguna vez, pero, no somos economistas, lo decimos por las dudas, no tenemos dudas que profesionales del rubro pueden hacer análisis más certero, pero para que ustedes tengan una idea, creo que vale…

Para profundizar en el impacto del sector gastronómico en Salto ante la llegada de la Vuelta Ciclista, podemos desglosar la proyección en tres niveles de consumo.

Considerando que la caravana suele pernoctar al menos una noche (llegada de una etapa y largada de la siguiente), aquí tienes una estimación del fenómeno para el sector:

EL CONSUMO DE LAS DELEGACIONES (IMPACTO DIRECTO)

Las 500 personas de la organización (ciclistas, técnicos, jueces y prensa) representan un consumo cautivo. 500 personas x 3 comidas diarias (almuerzo, merienda de recuperación y cena). Gastos: Se calcula un promedio de US$ 40 – US$ 50 por persona/día en servicios gastronómicos contratados o directos.

Esto genera una facturación directa de unos US$ 20.000 a US$ 25.000 por cada día de estancia en la ciudad solo en este grupo.

EL CONSUMO DEL PÚBLICO Y ESPECTADORES

El regreso después de 15 años garantiza una movilización masiva de salteños y visitantes de departamentos vecinos (Artigas, Paysandú), de Concordia y de turistas que ya están alojados en el departamento. Si calculamos que entre la llegada (generalmente en la Costanera o calle Uruguay) y la largada se movilizan unas 10.000 personas.

Si solo el 30% realiza un consumo «al paso» (bebidas, helados, minutas, choripán) con un ticket promedio de US$ 10 (aprox. $400). El comercio minorista y puestos ambulantes podrían recaudar unos US$ 30.000 adicionales en pocas horas.

EL EFECTO DERRAME EN RESTAURANTES Y PARRILLADAS

Eventos de este tipo suelen llenar las mesas de los establecimientos más emblemáticos de Salto (zona céntrica y cercanías del Puerto/Costanera, Termas del Daymán) la noche de la llegada. Es común que patrocinadores locales y clubes organicen cenas para recibir a la caravana.

Los restaurantes de la zona suelen tener un aumento de entre el 40% y el 60% en su facturación habitual para un día de semana, igualando o superando a un sábado de alta temporada.

FACTORES CLAVES PARA EL COMERCIANTE

Los comercios en el centro y del trayecto de ingreso por la Ruta 3 son los más beneficiados.

La llegada de la Vuelta suele ser al mediodía o tarde temprana; los comercios que no cierren al mediodía ese día capturarán el grueso del gasto.

Es vital que las panaderías y distribuidores de bebidas de Salto prevean un stock extra, ya que la demanda suele agotar productos básicos en las zonas de meta.

Este ingreso no es menor para un departamento que busca recuperar su dinamismo comercial frente a la competencia de precios con la frontera. La Vuelta funciona como un «aguinaldo extra» para el pequeño comerciante de barrio y el sector de servicios.

ESTACIONES DE SERVICIO

El sector de combustibles y logística es, a menudo, el «héroe invisible» de estos eventos. Mientras los flashes están en la meta, las estaciones de servicio y los talleres mecánicos experimentan un pico de demanda técnica que requiere una preparación previa.

Una Vuelta Ciclista no son solo bicicletas; es una flota pesada de vehículos de apoyo. Se estima que por cada equipo (aprox. 25-30 equipos) hay al menos 2 autos oficiales, más los vehículos de la Federación (jueces, cronometristas), la caravana comercial, las ambulancias y la custodia policial (motos y patrullas).

Aproximadamente 150 a 180 vehículos motorizados. Considerando el trayecto de la etapa, más los movimientos internos en la ciudad de Salto y la salida hacia la siguiente etapa, se calculan unos 40 a 50 litros por vehículo.

Esto representa una venta extraordinaria de entre 7.000 y 9.000 litros de combustible en menos de 48 horas.

A precios actuales, hablamos de un movimiento de caja de entre $550.000 y 700.000pesosuruguayos(aprox.US 15.000 – 18.000) solo en carga directa de la organización.

Al ser ciudad fronteriza, el beneficio del descuento de IMESI (más ahora que volvió al 32%) en las naftas hace que la caravana prefiera «llenar el tanque» en Salto antes de seguir hacia departamentos del interior donde el combustible es más caro. Esto maximiza la venta local.

EL ABASTECIMIENTO

La llegada de 500 personas de la organización más miles de espectadores locales obliga a los distribuidores de Salto a reforzar su logística:

Las empresas distribuidoras de refrescos, agua mineral y cervezas suelen programar entregas extra a los comercios minoristas en la zona de la Costanera y el centro.

La presencia de tantos vehículos en ruta aumenta las visitas por servicios rápidos (alineación, cambio de aceite o reparaciones de neumáticos). Para una gomería local, un día de «Vuelta» puede duplicar su facturación diaria habitual.

Así a grosso modo, como mínimo, con la llegada de La Vuelta quedan unos 200 mil dólares aproximadamente en el comercio local.

Este monto de más de 200 mil dólares que «caen» en la ciudad de forma concentrada tiene un efecto oxigenante. Para un comerciante en Salto, que ha lidiado con la diferencia cambiaria con Argentina, este ingreso representa una oportunidad de saldar deudas o reinvertir en stock para la temporada.

Además, el evento genera empleo zafral (mozos extra, personal de limpieza, seguridad y armadores de stands), lo que distribuye el dinero en diferentes estratos sociales de la ciudad.

Es probable que algunos rubros hayan quedado afuera en este comentario, como los ingresos a termas, como espectáculos musicales, artísticos, promociónales, artesanías, porque llevarse de Salto algún souvenirs también es parte de La Vuelta, alguna visita al Bagashopping o al shopping mismo, sin dudas que todo esto pasa con la llegada de un evento deportivo de la magnitud de la Vuelta del Uruguay. Ojalá que supere nuestros cálculos, para el bien de Salto y los salteños…

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/54dv