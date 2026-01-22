La Vuelta Ciclista del Uruguay regresa a Salto tras 15 años

Salto volverá a ser protagonista de la Vuelta Ciclista del Uruguay. La tradicional competencia llegará al departamento tras 15 años, durante Turismo.

Después de más de una década y media, Vuelta Ciclista del Uruguay volverá a recorrer las calles de Salto. La confirmación fue realizada en forma conjunta por el Gobierno de Salto y la Federación Ciclista del Uruguay, generando expectativa entre aficionados y vecinos que recuerdan el impacto de ediciones anteriores.

El presidente de la Federación, Pablo Quintana, subrayó el valor simbólico y deportivo del regreso, agradeciendo el respaldo institucional y el acompañamiento de empresas locales. En ese marco, invitó a la población a volcarse a las calles para recibir a la caravana ciclista y transformar la llegada en una jornada festiva para toda la ciudad.

En la misma línea, el vicepresidente y coordinador general de la prueba, Daniel Gutiérrez, confirmó que el acuerdo para que una de las etapas tenga como destino Salto ya está cerrado. Según adelantó, la presencia de figuras relevantes del ciclismo nacional le dará un atractivo especial a la jornada, pensada como un evento abierto y participativo.

Desde la Intendencia, el coordinador de Deportes, Marcelo García da Rosa, destacó la importancia del acontecimiento para el departamento y remarcó el valor de recuperar una tradición deportiva que marcó a varias generaciones. La convocatoria, señaló, apunta especialmente a las familias y a los más jóvenes, como forma de acercarlos al deporte y a su historia local.

Por su parte, el intendente Carlos Albisu valoró el trabajo articulado que permitió concretar el regreso de la competencia, señalando que Salto se prepara para recibir a la Vuelta con propuestas complementarias y actividades pensadas para el disfrute de la comunidad y de quienes visiten la ciudad.

Si bien la fecha exacta de la etapa aún no fue definida, se prevé que la llegada se produzca durante el primer fin de semana de Turismo, en sábado o domingo. Será, según coinciden los organizadores, una oportunidad para que Salto vuelva a vestirse de ciclismo y recupere un lugar destacado dentro del calendario deportivo nacional.

