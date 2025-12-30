El Centro Unión de Taximetristas de Salto respaldó el operativo contra taxis informales en Navidad

La gremial Centro Unión Taximetristas Salto respalda el operativo contra taxis informales realizado en Nochebuena y Navidad

La Centro Unión de Taximetristas de Salto(CUTS) cuenta actualmente con aproximadamente la mitad de los taxis formales que hay hoy en día como socios. Fueron los creadores la marca Taxi Naranja, justamente para lograr crear confianza en la población y qué esta usara sus taxis con la tranquilidad de saber que los mismos se manejan con la tarifa oficial que viene del Ministerio de Economía y Finanzas.

El CUTS se manifestó públicamente en respaldo al operativo de fiscalización llevado adelante por el Departamento de Movilidad Urbana de la Intendencia de Salto durante la madrugada del 25 de diciembre, en el marco de los festejos de Nochebuena y Navidad.

El procedimiento incluyó controles a taxis habilitados y a vehículos particulares que realizaban transporte regular de pasajeros de forma informal.

En diálogo con EL PUEBLO, el presidente Alberto Brizuela explicó que el se decidió emitir un comunicado de apoyo al operativo, entendiendo que se trató de una medida largamente reclamada por el sector.

“Nos pareció importante salir a apoyar este operativo porque es algo que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. Hace años que no se realizaban controles, ni a los taxis ni a los vehículos informales, y entendimos que correspondía respaldar esta acción”, señaló.

Brizuela indicó además que la decisión de pronunciarse públicamente también estuvo vinculada a versiones periodísticas que señalaban un supuesto descontento del intendente de Salto con el accionar del área de Movilidad Urbana.

“Nos enteramos por una noticia en un medio digital de que había cierto malestar por parte del Intendente con el operativo. Ante eso, sentimos que teníamos que salir a apoyar lo que se hizo, porque fue algo que se nos había prometido en reuniones que mantuvimos tanto con el Intendente como con la Dirección de Movilidad”, expresó.

El dirigente recordó que desde el gremio se viene reclamando desde hace años un mayor control del transporte informal, entendiendo que la falta de fiscalización genera una competencia desleal que perjudica a quienes trabajan dentro del marco legal.

“Si se controlara como corresponde, muchos de los que hoy trabajan de forma ilegal se pasarían al lado de lo formal, al lado nuestro. Esa sería la verdadera solución”, afirmó.

Consultado sobre la postura expresada por el director de Movilidad Urbana, Alberto Subí, en cuanto a priorizar la formalización antes que la sanción, Brizuela fue cauto, aunque crítico.

“La postura de formalizar suena muy linda, pero si en un momento se controlara en serio, como tiene que ser, la solución vendría sola. El informal, al verse controlado, tendría que pasar a la formalidad”, sostuvo.

En ese sentido, hizo referencia a la posibilidad de aumentar la cantidad de chapas de taxi, una propuesta que el gremio no descarta, pero que consideran debe ir acompañada de controles efectivos.

“Estamos totalmente de acuerdo con que haya más chapas, pero lo lógico es que también se controle. El resto no puede seguir trabajando en la informalidad como hasta ahora”, subrayó.

Brizuela también comparó la realidad local con la de Paysandú, donde existe un mayor número de taxis en relación a la población.

“Ellos quieren llegar a un modelo similar al de Paysandú, pero hay diferencias importantes. Por ejemplo, el sistema de omnibus allá no es de la Intendencia, es particular, y eso cambia mucho la dinámica”, explicó.

Finalmente, el presidente de la Unión de Taximetristas fue enfático al señalar que, con una correcta regulación y control del transporte informal, el sistema actual podría dar respuesta a la demanda existente en la ciudad.

Mira la entrevista que hizo EL PUEBLO a representantes de la CUTS hace unos días:

