La Súper Copa a nivel de OFI

Ahora Universitario sabe; el 2 de mayo frente a Polancos

Será el sábado 2 de mayo de 2026.

– Los Protagonistas: * Universitario (Salto): Llega como el flamante campeón de la Copa del Interior de Clubes Divisional A 2025, tras vencer en una final infartante a Río Negro de San José. Es uno de los equipos más sólidos del país, con una base de jugadores que ya sabe lo que es ganar a a ese nivel (también ganaron la Divisional A en 2023). Es el tercer año de Alejandro Irigoyen en la Dirección Técnica.

– Polancos (Nueva Palmira): Se ganó su lugar tras consagrarse campeón de la Divisional B 2025. El «Tricolor» de Nueva Palmira viene de una campaña histórica, eliminando entre otros a Gladiador de Salto en semis, y demostrando que tiene nivel para pelear de igual a igual en la categoría de privilegio.

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Esta Súper Copa funciona como el «pistoletazo de salida» para el calendario de clubes de OFI en 2026. Según el cronograma oficial de la organización, desde EL PUEBLO hay que tenerla en cuenta.

– El 18-19 de abril se disputa la Supercopa Amateur (que suele cruzar a campeones de OFI con la Divisional C de AUF).

– El 25-26 de abril comienza formalmente la Divisional B.

– El 9-10 de mayo arranca la Divisional A.

Por lo tanto, el partido del 2 de mayo queda justo en el medio, sirviendo como una final única de altísimo nivel para cerrar el ciclo 2025 y abrir el 2026.

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¿Qué está en juego?



Más allá del trofeo, este partido es una prueba de fuego para ambos:

– Para Universitario, es la oportunidad de reafirmar su hegemonía en el interior y llegar con rodaje de alta competencia al inicio de la Divisional A una semana después.

– Para Polancos, es el debut simbólico en el «nivel A», midiéndose contra el mejor equipo del año pasado antes de encarar su desafío en la máxima categoría. Recordemos que Universitario ya sabe lo que es ganar «Súper Copas». A finales de 2023, se coronó campeón de la Supercopa AUF-OFI tras vencer a Colón en el Estadio Centenario por penales. Eso les da un plus de experiencia en finales de este tipo, manejando muy bien la presión de los partidos únicos.

Campeonato Copa de Oro en Juveniles de la «B»: El debut de Salto FC está marcado; Rampla Juniors el primer oponente

La revelación de todo el calendario de partidos a nivel de la Divisional B, si de juveniles se trata en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Cabe recordar que Salto Fútbol Club será uno más, desde el momento que el año pasado resignó la categoría. El estreno «naranjero» se producirá ante Rampla Juniors, con algunos partidos en el Parque Juan José Vispo Mari y los restantes en el estadio Olímpico de los «picapiedras»

Caso Paolo Tabáres: másestudios antes de operar

A Paolo Tabáres se le aplicó la resonancia. Y fue en Concordia, a los efectos de comprobar la entidad de la lesión: rotura de ligamentos. La ausencia prolongada para el volante de la selección y de Arsenal. De acuerdo a la información revelada a EL PUEBLO, en la víspera se prolongaban los estudios en Salto. Frente a estas situaciones como esta, la consecuencia no es otra: la intervención quirúrgica. Restará determinar en qué momento la instancia se produce. Todo apunta a que sea después de Semana de Turismo. En tanto hoy viernes vuelven a adiestrar las selecciones, tanto a nivel de Sub 18 como de mayores. Los horarios, definitivos y confirmados: a las 18 y 30′ y 21 horas respectivamente. Las cuaternas resueltas y los árbitros centrales surgiendo: Charles Barreto y Matías Schneider.

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