La Sub 18 tiene que sellar el boleto: El orden como cimiento y la ofensiva como bandera

¡Qué campaña la de los gurises! Lo de la Sub-17 de Salto no es casualidad, es causalidad. Llegar a una semifinal de vuelta con puntaje ideal (15 puntos de 15 posibles) habla de un equipo que no solo juega bien, sino que sustenta una mentalidad ganadora a prueba de todo. Sin margen para la duda: la Sub 18 de Wilson Cradozo, tiene que sellar el boleto Salto recibe a Tacuarembó con la ventaja del 2-1 obtenida en la ida, un resultado valioso pero que no hará que el equipo especule. Con un empate alcanza, pero este equipo no sabe de grises: va por el sexto triunfo al hilo.

EL EQUILIBRIO ESTRUCTURAL

El orden como cimiento, la Ofensiva como bandera. Habría que convenir que son soportes de esta selección Sub 18. Bajo la conducción de Wilson Cardozo, Salto ha mostrado una madurez táctica poco común para la edad. La consigna es clara: «el orden como orden». Salto no se desboca. Tiene equilibrio estructural. Su vocación ofensiva nace de una estructura sólida donde cada jugador conoce su zona de influencia. El orden defensivo es el que permite que los atacantes jueguen con la libertad de saberse respaldados: Echagüe, Thiago García, Medina, Gallo…

EL HACER PARA SER

No se espera un Salto que cuide el resultado de la ida. La identidad de este proceso es proponer, asfixiar en la salida y capitalizar la eficacia que los ha llevado a ganar todo lo que jugaron. por lo demás, el amparo dirigencial siempre: un trabajo en Silencio Detrás del éxito en cancha, hay un soporte fundamental. El Consejo Único Juvenil, encabezado por Miguel Rognoni y su equipo de colaboradores, ha logrado generar un entorno de estabilidad y contención. Ese «amparo» es el que permite que los jugadores solo tengan que preocuparse por la pelota, sintiéndose respaldados por una estructura que cuida cada detalle de la selección. Si los juveniles logran imponer su ritmo temprano, el Dickinson se convertirá en un hervidero anímico para cuando llegue el turno de la Mayor. ¿Habrá algo mejor que eso?

En la frontera de Rivera y después del 1 a 1: Es seguir o condena

Es un duelo con historia y una tensión competitiva altísima. En la frontera se define: Rivera y Paysandú para determinar quién de los dos avanza a la final con el ganador de Salto y Tacuarembó.

El Estadio Atilio Paiva Olivera será el escenario de una batalla táctica y emocional.

Tras el 1 a 1 en el estadio Artigas de la «Heroica», con un ligero aroma a revancha y una estadística que pesa en el ambiente. Paysandú llega con una espina clavada.

A pesar de ser una selección con amparo histórico, en lo que va de este torneo no ha podido descifrar el cerrojo de Rivera.

* En la fase inicial: Rivera sorprendió con un 1-0 en suelo sanducero.

* En la ida de la final: Un empate que dejó sabor a poco para la «Blanca», que fue protagonista pero no pudo dar el golpe de gracia.

Para los dirigidos por Carlos Cabillón, el objetivo no es sólo futbolístico, sino mental: romper la resistencia de un equipo que parece haberle tomado la medida.

DUELO DE PIZARRAS: VARGAS vs CABILLÓN

* Sergio Vargas (Rivera): Ha demostrado ser un estratega pragmático. Su equipo sabe sufrir, se agrupa bien (como se vio con esa línea de cinco en pasajes de la ida) y aprovecha la velocidad en las transiciones. Jugar en el Paiva Olivera, ante su gente, le da el plus de manejar los tiempos del partido.

* Carlos Cabillón (Paysandú): Es un técnico que apuesta al protagonismo. Su equipo genera volumen de juego y situaciones de gol, pero ha pecado de falta de eficacia. La consigna para este sábado es clara: contundencia. En una semfinal de vuelta, perdonar frente al arco suele pagarse con la eliminación.

LOS QUE DECIDEN

* David Freitas (Rivera): El arquero celeste (foto) ha sido, sin dudas, el muro que Paysandú no ha podido derribar del todo. Su actuación será vital para mantener la calma en el fondo.

* La ofensiva sanducera: Con nombres como Juan Manuel Ruiz (autor del gol de penal en la ida) y el empuje de Maximiliano Perg, Paysandú buscará vulnerar a una defensa que se siente cómoda replegada.

* El escenario: El Atilio Paiva Olivera

*Conclusión: Rivera tiene la ventaja de la localía y la tranquilidad de los resultados previos, pero Paysandú cuenta con la jerarquía necesaria para dar vuelta cualquier historial. Los dos lo saben: seguir….o condena

Torneo del Litoral Norte; Básquetbol: Juventus va y Pelotaris espera

Es sábado para el despegue del Litoral Norte de Básquetbol, en zona de play off, con dos equipos salteños en escena. El Campeón Salto Uruguay y el Vice Campeón, Atlético Juventus. En la noche de hoy desde las 21.15′ en cancha de Pelotaris, el local vs Atlético Juventus. Es la semifinal 1, partido de ida. El 24 de febrero en el gimnasio de Salto Uruguay, la semifinal 2 de ida, jugando en el Gimnasio «Dr Juan José Galbarini», los albicelestes frente a los vascos de Centro Allavena de Paysandú. El 26 de febrero a las 21.15′ en el gimnasio de Universitario, Atlético Juventus vs Pelotaris. Finalmente el 28 de febrero a las 21.15′ en cancha de Allavena en Paysandú, el local vs Salto Uruguay. Para tener en cuenta en el caso de Atlético Juventus, ya sin jugadores foráneos. El plantel en manos de Luis Coelho, con jugadores locales. Al decir del presidente del club: «haremos el mejor papel posible, más allá de limitaciones que podamos tener. Dar lo mejor: ese es el fin» Juventus fue vice campeón, tras aquella última derrota ante Salto Uruguay por 89 a 87. Los decanos no alcanzaban la máxima gloria a nivel local desde la edición 2004. Al año siguiente, Salto Uruguay fue Campeón de la Liga Uruguaya con la orientación técnica de Javier Espíndola y un eje central y decisivo en cancha: Luis «Bicho» Silveira.

