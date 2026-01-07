La solidaridad volvió a marcar la diferencia: juguetes para el Hospital de Salto en el Día de Reyes

Una vez más, la solidaridad de la audiencia del programa Marcando la Diferencia se transformó en una acción concreta que llegó directo al corazón de quienes más lo necesitan. Gracias a la colaboración de vecinos y vecinas que respondieron al llamado solidario, se logró recolectar una importante cantidad de juguetes que fueron entregados al Hospital de Salto en el marco de la celebración del Día de Reyes.

La iniciativa, impulsada desde el programa, tuvo como objetivo llevar un momento de alegría, ilusión y esperanza a niños y niñas que se encuentran internados o atravesando tratamientos médicos durante estas fechas tan especiales. En pocos días, la respuesta de la audiencia superó todas las expectativas, demostrando una vez más el fuerte compromiso social de la comunidad salteña.

Familias enteras se acercaron para colaborar, donando juguetes nuevos y en excelente estado, con el deseo de que cada obsequio se convirtiera en una sonrisa. Muñecas, autitos, juegos didácticos, pelotas y distintos juguetes infantiles fueron reunidos con mucho cariño y responsabilidad, pensando en cada niño y niña que los recibiría.

Desde Marcando la Diferencia se destacó especialmente la generosidad de la audiencia, que no dudó en sumarse a la propuesta solidaria, reafirmando que cuando la comunidad se une, las acciones tienen un impacto real y positivo. “Esto no sería posible sin la gente, sin cada persona que confía en el programa y decide colaborar. Una vez más demostraron que juntos podemos marcar la diferencia”, señalaron desde la producción.

La entrega de los juguetes al Hospital de Salto se realizó con gran emoción, en un clima de gratitud y compromiso, entendiendo la importancia de acompañar a las infancias en momentos difíciles, y de hacer presente el espíritu del Día de Reyes más allá de las circunstancias.

Esta acción solidaria no solo llevó regalos, sino también un mensaje claro: la empatía, la solidaridad y el compromiso social siguen siendo valores fundamentales en la sociedad salteña. Gestos que parecen pequeños, como donar un juguete, pueden convertirse en recuerdos imborrables para quienes los reciben.

Desde el programa se agradeció profundamente a cada colaborador y colaboradora, y se reafirmó el compromiso de seguir impulsando iniciativas que promuevan la solidaridad, el acompañamiento y la participación comunitaria.

Una vez más, la audiencia de Marcando la Diferencia demostró que cuando se trata de ayudar, Salto responde, y que la solidaridad sigue siendo el mejor regalo.

