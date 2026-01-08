“La situación de SOMICAR es muy compleja, 12 años de problemas, deudas y una planta que nunca logró estabilidad”

El presidente del sindicato de los trabajadores de Somicar, Oscar Larrosa, definió con crudeza el momento que atraviesan los trabajadores del frigorífico.

Asegura que la situación del frigorífico es “recontra compleja”, con deudas de licencias y salario vacacional, falta de estabilidad laboral y dependencia del seguro de paro.

En dialogo con EL PUEBLO, Larrosa afirma que la empresa “se victimiza” y no asume su responsabilidad tras más de una década de problemas.

“La situación es recontra compleja, vamos a decirlo. Puede ser del doble de lo que estaba el año pasado, ya que en este caso venimos con deudas de por medio”, afirmó, recordando que el proceso no comenzó ahora, pero alcanzó un punto crítico.

En ese sentido explicó que al ingresar al concurso de acreedores ya existían obligaciones pendientes, pero hoy la gravedad es mayor. “Los trabajadores se nos adeuda, salario vacacional y licencia correspondiente a 2025. O sea, generado en 2024 y correspondiente a 2025”, señaló, y cuestionó la actitud empresarial. “Yo leía una nota que sacó la empresa victimizándose en todos sus aspectos, porque la verdad hay que decirlo así, se está victimizando en todos los aspectos, y la realidad es clara”, expresó.

Larrosa fue enfático al plantear que hablar de “normalizar la situación” no puede limitarse a anuncios. “Estamos hablando de una planta que hace 12 años que está abierta y ha tenido 11 años problemas, problemas con jornales, problemas con la estabilidad laboral, problemas económicos, porque a la vista está lo que pasó ahora, que hace un año estamos parados”, recordó. Y agregó que “a un negocio un año le puede ir mal, dos años te puede ir mal, ahora 11 años seguidos no te puede ir mal. Hay un problema claro de gestión y donde se pone como víctima siempre a los trabajadores”.

Cuestionó, además, cuál es la “normalidad” que la empresa pretende recuperar. “Para la empresa volver a la normalidad es volver a los ritmos normales. ¿Qué eran los ritmos normales de Somicar? ¿Tres días por semana? ¿Cuatro estando en zafra? Porque después todo el año trabajaba dos o tres jornales, o a veces un jornal por quincena. Llegamos a trabajar un jornal por mes y eso era la normalidad”, indicó. Y remarcó que “lo demás se amparaba con los seguros, recargo de plata para el Estado, mientras una industria que genera millones año a año sigue funcionando; es totalmente ilógico”.

El sindicalista también denunció situaciones que no fueron mencionadas por la empresa. “Ahí en la nota de Somicar no se habla de los 50 trabajadores que tuvieron que renunciar para cobrar un peso y no cobraron un peso porque la empresa dice que no tiene plata. No habla de los trabajadores activos, ese grupito de 60 que conformaron, ninguno sindicalizado, que tendrían que haber cobrado licencias y salario vacacional y tampoco cobraron”, dijo.

Incluso desmintió que los conflictos sean responsabilidad del gremio. “Que no me vengan diciendo que son medidas sindicales. Los compañeros que estaban parados en el portón hace dos días no eran afiliados al sindicato. Es mentira que el sindicato quiere trabar las cosas”, afirmó.

Larrosa fue más allá y apuntó a una práctica extendida del sector. “Hay patronales que están cómodas, que viven del Estado con seguros totales, parciales y extensiones y no ponen un peso para pagar a los trabajadores. Nosotros no recibimos nada de la empresa. La empresa vio cómo salvaba su economía y está pelado”, sostuvo.

Sobre el supuesto retorno a la actividad, fue categórico. “¿Qué es empezar a trabajar? Convocar a 60 personas de 257 activos y hacerlos trabajar una vez por quincena. Eso genera fondos para la planta, pero un trabajador con un jornal por quincena no vive”, aseguró.

En paralelo, destacó la acción sindical. “Somos los trabajadores organizados los que estamos moviéndonos con la parte política para ver cómo salvamos las extensiones de seguros. Ya hemos tenido reuniones con diputados y ahora nos falta con el Poder Ejecutivo. Y en ese caso, la empresa no participa en ninguna de esas actividades”, señaló.

Finalmente, Larrosa pidió asumir responsabilidades. “Hay patronales que no dan la talla y hay que decirlo. No lo digo yo solo, lo dicen 257 trabajadores y lo dicen 12 años de actividad”, concluyó, asegurando que los reclamos continuarán mientras no existan respuestas reales.

