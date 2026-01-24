20.5 C
La selección se va a las 14.30′ y juega a las 21.15′. Rony Costa decidió los 11: Sin Agustín Custodio y con Matás Batista entre los 11 titulares

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
«Se lo que da Rivera»

Es la noche de la segunda vez para Salto, en el Campeonato del Litoral Norte. Pero además, la segunda vez de visitante, después del 1 a 1 en Tacuarembó. Del válido primer tiempo, a la decadencia en la recta final, que el propio Director Técnico admitió a EL PUEBLO. Después de todo, a Rony Costa suele no faltarle poder de autocrítica, máxime si se trata de estos primeros muestreos, donde se puede ir alimentando la convicción y sacando la maleza de la duda. El combinado practicó ayer viernes, con trabajos de pelota quieta, para que en cancha, aparezca el dictado de la sorpresa. Es lo que al equipo le faltó en varios pasajes del debut, con repeticiones que lo fueron sometiendo a la interrogante. Para Rony Costa, «hay que acentuar lo bueno y evitar perder dinámica de movimientos. El aprovechamiento tiene que existir, porque es la manera de resolver».

«PARA LOS DOS QUE JUGAMOS»

A las 14.30′ la partida de la delegación desde el Parque Ernesto Dickinson. Salto «no va a ciegas». En la confesión del estratega, «creo saber lo que Rivera puede ofrecer. Se lo que da Rivera a determinados niveles y sobre la base de que figura táctica busca sostenerse. Y como siempre digo: la mentalidad es la de búsqueda de lo máximo. Ellos ganaron en Paysandú. Seguro que es un estímulo y siendo locales, el objetivo de no bajarse de lo que alcanzaron. Cada partido es un riesgo, pero no solo para uno. Para los dos que jugamos».

LA AUSENCIA DE CUSTODIO

Para tener en cuenta: las dos variantes serán concretas y una de ellas inevitable, teniendo en cuenta la dolencia física que reportó Agustín Custodio. Descartado para el juego de esta noche en el Estadio «Atilio Paiva Olivera», el que será controlado por el trinitario Gonzalo De León. La aparición de Matías Batista en condición de titular. A su vez en defensa, con Richard Eduardo Rodríguez como segundo zaguero central, mientras que evolucionado de la lesión, el «Nico» Cáceres para ejercer la marca del lateral izquierdo. La variación en el sistema surgirá a la cuenta del Salto en manos de Rony Costa. El objetivo «naranjero» de generar más eficaz tiempo ofensivo y sobre todo, con resolución frente al arco rival. Ese es el tema. O la cuestión central. No hay vuelta. Ahí está la verdad.

Se ven en la frontera

Tercera fecha. Confederación del Litoral Norte.

Sábado 24 de enero de 2026.

🏆 Categoría Mayores

Rivera vs Salto

RolÁrbitroProcedencia
Árbitro centralGonzalo De LeónFlores
AsistenteWalter AberasteguyTacuarembó
AsistenteSergio Alberto MartínezDurazno

Tacuarembó vs Paysandú

RolÁrbitro
Árbitro centralFernando Daniel Martínez
AsistenteFederico Trezza
AsistenteJaime Lanz

🧒 Categoría Juveniles Sub 18

Rivera vs Salto

RolÁrbitro
Árbitro centralRichard Fabricio Biscaizaco
AsistenteSergio Alberto Martínez
AsistenteWalter Andrés Aberasteguy

Tacuarembó vs Paysandú

RolÁrbitroProcedencia
Árbitro centralAdrián FerroCanelones
AsistenteFabricio Trezza
AsistenteJaime Lanz

Los de Rony

Variantes que se producirán en Salto, pero también ratificaciones en la mayoría de los casos. Estos once de arranque para tener en cuenta. Para el arco: FERNANDO NICOLÁS SÁNCHEZ. En el sector defensivo: LUCIANO ARAÚJO, JUNIOR RODRÍGUEZ, RICHARD EDUARDO RODRÍGUEZ, OSCAR NICOLÁS CÁCERES. Volanteando: RICARDO JAVIER GÓMEZ, MATÍAS BATISTA, PAOLO TABÁREZ, ALAN ARANDA. Roles ofensivos: HUMBERTO JAVIER VARGAS, NICOLAS ARBIZA. En la semana, tal como EL PUEBLO lo apuntase, la desvinculación por razones particulares, del golero JOAQUÍN GONZÁLEZ. Rony Guzmán Costa lamentó la situación creada, pero no convocará a ninguno para sustituirlo. La selección se compone actualmente de 23 jugadores.

¿Qué cuenta, la Sub 18?

En la  2ª FECHA: Paysandú 5  Artigas 0 y Tacuarembó 1  Salto 2

Fecha libre: Rivera.

Para la Sub 18 que orienta Wilson Cardozo, la tabla le hace un guiño a favor. No es para menos: jugó

un partido y lo ganó de visitante. Rivera fue ganador en Paysandú también. Duelo en la punta, mientras

que Artigas es el único que permanece sin registros a favor.

EN LA TABLA

Paysandú 3p (4).

Tacuarembó 3p (2).

Salto 3p (1)

Rivera 3p (1) 

Artigas 0p (-8) 

