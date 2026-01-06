La segunda baja en Nacional; Cavanna con rumbo a España

-A las pocas horas de Nacional haber perdido la chance de ser Campeón Salteño tras la caída ante Ferro Carril, NICOLÁS ARBIZA anunciaba el final de su ciclo en tiendas tricolores, para retornar a Bella Unión y sumarse al plantel de Uruguay, que este año jugará en la Divisional «A» del Torneo que impulsa la Organización del fútbol del Interior (OF).

Pero ahora pasa a concretarse una segunda baja, desde el momento que ALEJANDRO CAVANNA tiene el plan inmediato: trasladarse a España por razones laborales, por lo que llegado el momento se transformará en la segunda baja de los tricolores con la mirada puesta en la temporada 2026. Cavanna, de 31 años se integró el año pasado a Nacional, oficiando de marcador lateral derecho. Fue de los futbolistas que más partidos registró en la titularidad de los tricolores. A manera de síntesis, Nacional ya sin dos jugadores potenciales: Arbiza y Cavanna.

«Hablaremos con Torrens; el futuro DT no está resuelto»

-Para Héctor Alejandro Torrens fue el segundo año consecutivo al frente del plantel superior de Nacional. Los dos vice campeonatos, una copa OFI-AUF ganada (frente a Deutscher entonces Campeón de laDivisional «D» de la Asociación Uruguaya de Fútbol) y la conquista del ascenso en el 2024, de la «B» a la «A» a nivel de OFI.

En tanto y de lo que no hay dudas, la interrogante mayor se va deslizando por la pendiente: el tercer año de Torrens en Nacional o caso contrario, la conclusión de su ciclo.

Desde una fuente informativa de Nacional a EL PUEBLO, se le transmitió a rajatabla: «Hablaremos con Torrens; el futuro DT no está resuelto». El hecho es que algunos de los dirigentes básicos de Nacional no están en funciones, por lo que la tregua está planteada y las decisiones aún deberán aguardar. Puede estimarse que no antes del 20 de enero, para que el encuentro de las partes se produzca. Será el momento de evaluar primero para resolver después. Sabido que es el caso de Alejandro Torrens genera una situación especial: es un hombre de la casa y de la causa. Por lo tanto, el enfoque de los hechos pasa por determinados meridianos.

Ese encuentro con el DT de los dos últimos años, será tan clave como definitivo. Resta saber en qué medida surge armonía de partes y si a nivel de la directiva, existe consenso o división. En Nacional se admite que el doble objetivo no se ejecutó en la realidad: ser Campeón Salteño, para ganar una casilla en la Divisional «A» de OFI. Los tricolores alistarán en la «B» y es obvio que el fin es ascender. Por lo demás al tiempo de la evaluación (con autocrítica incluída), no solo el 2025 que pasó, sino la suma de las dos temporadas con Héctor Alejandro Torrens en el timón.

«¿Si tengo ganas para seguir?….no me faltan»

A esta altura de los tiempos, para Alejandro Torrens es la espera misma. No depende de él, las situaciones que se plantearán. Una de ellas a manera de factor clave: el encuentro con integrantes de la Comisión Directiva a los efectos de resolver el futuro. Frente a la interrogante de EL PUEBLO, el turno del entrenador de Nacional en las dos últimas temporadas: «¿Si tengo ganas para seguir?….no me faltan». A esa respuesta se limitó y en buen romance aportan una señal. Torrens sabe que si continúa, la conformación del plantel será cuestión esencial como punto de partida. Mientras que a determinados niveles en Nacional se reconoce que «alguna que otra depuración se planteará. Y que hay jugadores que dejarán de pertenecer al club, de eso no hay mucha duda que se diga. No se trata de manejar nombres en esa dirección, pero que existen en esa dirección….existen»

