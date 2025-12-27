La Secretaría de la Juventud invita al “Avalon Festival” en la Plazoleta Roosevelt 

La Secretaría de la Juventud del Gobierno de Salto invita a la población a participar de Avalon Festival, una propuesta cultural y recreativa que se realizará este sábado 27 de diciembre, a partir de las 19:00 horas, en la Plazoleta Roosevelt.
El evento propone una tarde-noche pensada para toda la familia, con música en vivo, la participación de DJs salteños y la actuación especial de Martín Panizza. Además, contará con un espacio para emprendedores locales, donde se podrán encontrar productos salteños, artesanías y una variada oferta gastronómica.
Avalon Festival busca generar un espacio de encuentro, disfrute y participación social, promoviendo el talento local y el emprendedurismo, en la Plazoleta Roosevelt (Uruguay y Chiazzaro).
Desde la organización se invita a salteños y turistas a sumarse a esta iniciativa, pensada para despedir el año con una propuesta abierta, gratuita y de calidad.